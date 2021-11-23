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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки (24 фото)

Автор:
23 ноября 2021 18:21
Метки: Юмор   картинки   приколы   
2666
24
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для настроения
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5  комментариев
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43k
Андрей Бертон 3 часа назад
Если Ч/ЛЕН шириной 150 см., то какова тогда длина?
Подруга спрашивает.
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4k
Макс 7 минут назад
Дежурный реаниматолог.
Состояние средней степени тяжести. Моторная афазия. Выраженные когнитивные нарушения. Ночь провёл соответственно "3 строчки непонятны, что-то кардиологически, психиатрически..."
Дыхание самостоятельное, везикулярное, хрипов нет. Чдд 18', SpO2 94%, ад 150/90, ЧСС 80'. Живот симметричный. Лечение соответственно назначениям.
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26k
Мойша Полчаса назад
Комментарий к фото
А потом была свадьба...
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15k
dimitr 3 часа назад
№1 - проверено и рекомендовано курящими пацанами.
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