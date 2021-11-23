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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для настроения
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Подруга спрашивает.
Состояние средней степени тяжести. Моторная афазия. Выраженные когнитивные нарушения. Ночь провёл соответственно "3 строчки непонятны, что-то кардиологически, психиатрически..."
Дыхание самостоятельное, везикулярное, хрипов нет. Чдд 18', SpO2 94%, ад 150/90, ЧСС 80'. Живот симметричный. Лечение соответственно назначениям.