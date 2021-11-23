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От сумы и от тюрьмы... Тест на знание Уголовного кодекса РФ

От сумы и от тюрьмы... Тест на знание Уголовного кодекса РФ

Автор:
23 ноября 2021 08:44
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Тесты   тест   тесты по уголовному кодексу РФ   уголовное право   уголовный кодекс   юридические тесты   
2024
1
Один из юридических тестов, который стыдно завалить гражданам России. За какие деяния можно угодить за решётку? Тест составлен на основе последних актуальных правок, принятых 01.07.2021 г.
Человек совершил преступление, но его признали невменяемым. Грозит ли тюремный срок такому человеку?
1/10Человек совершил преступление, но его признали невменяемым. Грозит ли тюремный срок такому человеку?

cdn.pixabay.com

В соответствии с Уголовным кодексом, может ли женщина отбывать пожизненное лишение свободы?
2/10В соответствии с Уголовным кодексом, может ли женщина отбывать пожизненное лишение свободы?

cdn.pixabay.com

Смертная казнь в порядке помилования может быть заменена пожизненным лишением свободы или лишением свободы на этот срок...
3/10Смертная казнь в порядке помилования может быть заменена пожизненным лишением свободы или лишением свободы на этот срок...

cdn.pixabay.com

Виновный человек оказал помощь пострадавшему сразу после преступления. Станет ли такое действие смягчающим обстоятельством?
4/10Виновный человек оказал помощь пострадавшему сразу после преступления. Станет ли такое действие смягчающим обстоятельством?

cdn.pixabay.com

Статья 78 УК РФ позволяет лицу освободиться от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности. Сколько лет должно пройти, чтобы истекли сроки по особо тяжким преступлениям?
5/10Статья 78 УК РФ позволяет лицу освободиться от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности. Сколько лет должно пройти, чтобы истекли сроки по особо тяжким преступлениям?

cdn.pixabay.com

Кто может объявить амнистию?
6/10Кто может объявить амнистию?

cdn.pixabay.com

Является ли невыплата заработной платы, пенсии или стипендии причиной для возбуждения дела по одной из статей УК РФ?
7/10Является ли невыплата заработной платы, пенсии или стипендии причиной для возбуждения дела по одной из статей УК РФ?

cdn.pixabay.com

Если человек знал о том, что у него ВИЧ-инфекция, но при этом намеренно заразил другого человека данной болезнью... Какое наказание предусмотрено в соответствии с Уголовным кодексом?
8/10Если человек знал о том, что у него ВИЧ-инфекция, но при этом намеренно заразил другого человека данной болезнью... Какое наказание предусмотрено в соответствии с Уголовным кодексом?

cdn.pixabay.com

Какой максимальный срок лишения свободы предусмотрен за оскорбление представителя власти?
9/10Какой максимальный срок лишения свободы предусмотрен за оскорбление представителя власти?

cdn.pixabay.com

Какой максимальный срок лишения свободы предусмотрен за дезертирство?
10/10Какой максимальный срок лишения свободы предусмотрен за дезертирство?

cdn.pixabay.com

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Метки: Тесты   тест   тесты по уголовному кодексу РФ   уголовное право   уголовный кодекс   юридические тесты   
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Лёха 2 часа назад
Прикольно. Только вот оказание помощи сомневаюсь,что учитывают,как смягчающее... По факту...
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14k
Booka1a 40 минут назад
а у нас разве есть смертная казнь??
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4k
Alex75r 50 минут назад
На совет не зарекаться от тюрьмы и сумы, я отвечаю что не проламываю старушкам черепа. Я инженер. Я не зарекаюсь от инфарктов, инсультов, ДТП, всяческих производственных травм. А то что грозит вам у меня не в первой сотне.
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142
Javier Час назад
Если замочил грабителей, сколько лет дадут?
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