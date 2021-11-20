FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 7991 пост • 1255 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
Беспорядки во Франции: демонстранты нападают на силовиков

Беспорядки во Франции: демонстранты нападают на силовиков (1 фото + 2 видео)

Автор:
20 ноября 2021 18:53
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Митинги   желтые жилеты   коронавирус   париж   протесты   франция   
4989
1
2
В Париже царит хаос. Участники движения "жёлтые жилеты" отмечают третью годовщину своего движения. Протестующие поджигают мусор, кидают в силовиков камни и бутылки. 
Полиция отвечает хулиганам слезоточивым газом. Помимо "жёлтых жилетов" на улицы вышли представители других движении, в том числе и те, кто против ковидных ограничений. Манифестанты разбили автобусную остановку. 
Протесты "жёлтых жилетов" начались в 2018 году, когда участники движения требовали не повышать налог на топливо, цены на бензин, позднее список требовании расширился и охватывает как социальные, так и политический вопросы.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Митинги   желтые жилеты   коронавирус   париж   протесты   франция   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
52
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
52  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
444
Алексей Маз 11 часов назад
Позволю себе чуть отредактировать: "Участники движения "жёлтые жилеты" отмечают третью годовщину своего движения.. ..поджигают мусор, кидают камни и бутылки. Полиция ОТМЕЧАЕТ слезоточивым газом." Все празднуют и все довольны)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
149
Nаnе First NameLаst 3 часа назад
Поддерживаю жилетов. Только они не желтые. Вот где народ народ умеет отстаивать свои права. Бастилия где? И изобрёли благодаря Марии Антуанетте что?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Дмитрий 3 часа назад
По чему наш МИД до сих пор не выразил озабоченность по поводу нарушения демократических прав граждан во Франции? И не призвал власти Франции к диалогу с протестующими? Я удивлён!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−76
Олександр 4 часа назад
Да, реально многие россияне станут в ряд с жандармерией чтоб осло@бов попустить.В России тебя посадят,а здесь можна чечена отмудохать и ничего не будет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−76
Олександр 4 часа назад
Черножопые минусят?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Юрьевич 6 часов назад
"Участники движения "жёлтые жилеты" отмечают третью годовщину своего движения. Протестующие поджигают мусор, кидают в силовиков камни и бутылки."

Старая добрая традиция
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Frank Borman 6 часов назад
Мирные демократические демонстранты выражают свой протест, используя палки, камни и прочие подручные метательные предметы. Кровавые полицейские, эти псы тоталитарного режима, жестоко разгоняют их газом, дубинками и водометами. Вопиюще нарушение прав человека. Куда смотрит мировое сообщество? Где санкции от США и Европы?
А, так это же Франция. Ну, тогда все нормально. Демократия в действии. Демократия должна быть с кулаками (а так же с дубинками, газами и водометами).
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Эдуардо 7 часов назад
В России тоже есть такой праздник, 2 августа. Только вместо желтых жилетов голубые береты.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
karamba 7 часов назад
О, супер, тогда под этод кипишь он сожгли почти все радары на дорогах. Теперь власти поставили новые. Посмотрим как теперь будет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
154
Вольдемар 7 часов назад
А куда смотрят США?
Почему не выражена озабоченность, не введены санкции?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Aristarx 8 часов назад
Когда уже Бастилию брать будут? Три года тренируются.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
154
Вольдемар Aristarx 7 часов назад
подозреваю, что для начала ее придётся построить :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
149
Nаnе First NameLаst Aristarx 3 часа назад
Дык это. Бастилию давно в руины превратили. Вы бы ещё посоветовали французам гильотину изобрести. Второй раз.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−76
Олександр 8 часов назад
Если попаду за две недели как и думал в Париж,то буду на стороне жандармерии пиз#ть черножопых.И есть разрешение на травмат(в любой стране Евросоюза могу его использовать).
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
699
Paul Wood 8 часов назад
Как витиевато преподнесена инфа. Как под копирку с первого анала. А пипл хавает и обсуждает. Скорее осуждает не подорожание жизни и нарушение прав человека, а "хулиганов". Ну-ну.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−76
Олександр 9 часов назад
Тамада у них прикольный,армян кстати.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−76
Олександр 9 часов назад
Французы отказались помогать полякам с терроризмом из Беларуси.Вот им и ответочка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10
no name Олександр 7 часов назад
Генитально!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
a.fey 9 часов назад
Увидеть Париж и умереть....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
fraxinus 9 часов назад
С этим делом во Франции очень богатая традиция.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
819
Alex 9 часов назад
зажрались однако...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Sergius SPb 9 часов назад
Хотите подобное именно на своей улице?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 8 ответов
154
Вольдемар Андрей Ы. 7 часов назад
ему не покоцают - на машину столько из маминых денег на обеды не скопить :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
149
Nаnе First NameLаst Sunny11 3 часа назад
О всех акциях предупреждают владельцев авто и прочих магазов. Так что страховые нервно считают "убытки". Это не вандалы из BLM. Всё подряд не крушат и не палят.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Andrey Abramov 9 часов назад
А может им отправить жирика с печеньками ? Ну так, для поддержки демократии?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
154
Вольдемар Andrey Abramov 7 часов назад
зачем нам использовать их методы?
для грубого демонстративного влияния у нас есть Петров и Боширов :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Sterling Malory Archer 9 часов назад
Национальный спорт!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 11 комментариев
Показать ещё
40 лет жизни у «Озера смерти» (4 фото) 40 лет жизни у «Озера смерти» (4 фото) В Париже сняли на видео огромное скопление крыс в мусорном контейнере В Париже сняли на видео огромное скопление крыс в мусорном контейнере В Париже установили оригинальный туалет, всплывающий из-под земли В Париже установили оригинальный туалет, всплывающий из-под земли Зажигательный танцевальный батл учителей танцев на фестивале Jazz Roots. Оторваться невозможно! Зажигательный танцевальный батл учителей танцев на фестивале Jazz Roots. Оторваться невозможно! Уличный танцор продемонстрировал впечатляющую лунную походку Уличный танцор продемонстрировал впечатляющую лунную походку "Жестокое нападение" полицейского на протестующую "Жестокое нападение" полицейского на протестующую
Nika
пишу, летаю, читаю.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

9510



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Суд в США оправдал подростка, застрелившего во время погромов двух BLM-активистов
1
181
Суд в США оправдал подростка, застрелившего во время погромов двух BLM-активистов
Ну очень крупные штучки!
2
90
Ну очень крупные штучки!
Набирающие популярность в сообществах
Этот сложный подростковый возраст
1
7
Этот сложный подростковый возраст
И вновь всё тот же Дзюба. О чём пишет Спорт-Экспресс
0
10
И вновь всё тот же Дзюба. О чём пишет Спорт-Экспресс
40 лет жизни у «Озера смерти» (4 фото)
40 лет жизни у «Озера смерти» (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Все согласны
0
1

Лучшие демотиваторы
И зеленых попугай
1
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#интересное#ватермарк#подборка#сша#приколы#в мире#автомобили#шоу бизнес
#Юмор#история#люди#животные#Россия#познавательно#сарказм#фильм#еда#автомир
#интересно#прикол#СССР#картинки#новости#кино#фотографии#страна#знаменитости#Жизнь

На что жалуетесь?

Вернуться