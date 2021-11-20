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Плетнев Максим Сергеевич ССО МО РФ

Плетнев Максим Сергеевич ССО МО РФ (1 фото)

Автор:
20 ноября 2021 13:06
Метки: ССО   Сирия Война   армия россии   терроризм   
506
1

31 января 2019 года при выполнении служебного задания в Сирии, в районе провинции Идлиб погиб специалист ССО МО РФ Плетнев Максим

Подвиг Максима можно описать так: он выстрелил управляемым снарядом (ПТУРС) по ракетной установке противника, который в ответ выстрелил в него. Максим смог бы остаться в живых, если бы покинул свою позицию, тем более, что видел летящую в него ракету.

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Метки: ССО   Сирия Война   армия россии   терроризм   
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16  комментариев
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2k
Frank Borman 4 часа назад
Он выполнил свой интернациональный долг перед братским сирийским народом. Теперь сирийские братушки, которые сидят в Германии на пособиях от немецких налогоплательщиков, могут спать спокойно.
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−121
Алексей 2 часа назад
Что он делал в чужой стране? Он наемник?
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3k
Hunde Beißer2 2 часа назад
За длинным рублём поехал...
Но не фартануло.Бывает.
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574
vijilante 2 часа назад
Гм.
Наёмник погиб на войне на которую сам и явился воевать в интересах другого государства.
За деньги.
Ему дали приказ,и "он выполнил эту задачу, лишив противника дорогостоящей техники. "
Сам при этом погиб.
Штош... За что боролся (за деньги) на то и напоролся.
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6k
Ruk 4 часа назад
а в чём подвиг то? на равных шарахнули друг в друга, не успел свалить просто.
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14k
Совранский 4 часа назад
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