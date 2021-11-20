Плетнев Максим Сергеевич ССО МО РФ

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31 января 2019 года при выполнении служебного задания в Сирии, в районе провинции Идлиб погиб специалист ССО МО РФ Плетнев Максим
Подвиг Максима можно описать так: он выстрелил управляемым снарядом (ПТУРС) по ракетной установке противника, который в ответ выстрелил в него. Максим смог бы остаться в живых, если бы покинул свою позицию, тем более, что видел летящую в него ракету.
Плетнев Максим военнослужащий ССО МО РФ Но он решил довести ПТУРС до цели и выполнил эту задачу, лишив противника дорогостоящей техники. Увы, но укрыться от ответного выстрела ему не хватило времени... Родился и детство провел в станице Терновской, Тихорецкого района Краснодарского края. Позже с семьёй переехал в г. Тихорецк, где закончил гимназию номер 8. После школы поступил в кадетку г. Таганрога (НОШИ с ПЛП), окончил с медалью. Поступить в ВУЗ не срослось (коррупция мать их).Отслужил срочную(водолаз, инженер) помотало за это время по всей стране , поступил на контракт, в Новороссийск (108 ДШП, разведчик), Крымская весна, женился. Волею судеб, в Новороссийск приехали представители 45 ОБр СпН и он отобрался для прохождения службы к ним. Участвовал во всех спортивных мероприятиях, которые только проходили, начиная от самбо и АРБ, заканчивая международными соревнованиями разведчиков.По окончанию контракта принял решение продолжить службу в рядах ССО. Прошёл обучение на очередную специальность (уже фиг знает какую по счету). За время службы на новом месте успел выиграть соревнования ССО в составе команды по кроссфиту.Зимой 2018, вместо подготовки к соревнованиям и поступлению в ВВУЗ уговорил командиров, и отправился в пески.За заслуги награждён Георгиевским крестом 4 степени.Вечная память...Быть воином - жить вечно!
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Метки: ССО Сирия Война армия россии терроризм
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Но не фартануло.Бывает.
Наёмник погиб на войне на которую сам и явился воевать в интересах другого государства.
За деньги.
Ему дали приказ,и "он выполнил эту задачу, лишив противника дорогостоящей техники. "
Сам при этом погиб.
Штош... За что боролся (за деньги) на то и напоролся.
но я не уверен что война в Сирии , это война за Россию.(
Чем для России стало лучше ?