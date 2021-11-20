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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки (25 фото)

Автор:
20 ноября 2021 10:57
Метки: Юмор   картинки   приколы   
3253
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для настроения
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Метки: Юмор   картинки   приколы   
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11  комментариев
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21k
Андрей Иванов 4 часа назад
За стоимость этого девайса можно купить эскадрон шлюх на лошадях.
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1k
Sergey Pankratov 41 минуту назад
Хорошая куртка - не даст провалиться в очко в сельском туалете, если пошёл бухой и в темноте.
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3k
Сергей 2 часа назад
Пришли со стремянкой и просто укатили.
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9k
kaboza 3 часа назад
Я думал Черкизон и Лужу ликвидировали, а они к лягушатникам переехали.
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30k
Volga_34 4 часа назад
Угадай, за что МИНУС ..?..
Я не НЕГР. Я - юзер русскоязычного сайта "хорошего настроения".., который листаю находясь на своей прекрасной Родине - России.
В бан бы, тебя Автор, навечно.. Достали черножопоеговномесы
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9k
Andrei 4 часа назад
Удивительно, как обрезанная сверху и снизу картинка продаётся как широкая.
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2k
Carex 5 часов назад
Опять все картинки в кучу. Минус.
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