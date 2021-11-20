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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для настроения
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Авторский пост
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Я не НЕГР. Я - юзер русскоязычного сайта "хорошего настроения".., который листаю находясь на своей прекрасной Родине - России.
В бан бы, тебя Автор, навечно.. Достали черножопоеговномесы
Одно дело - прилепить как надо факты против картонных "коммуняк", другое - сделать "лицом" всемирного эконом. форума "даню" и пожурить "Муз.ТВ" за явную агрессивную пропаганду ЛГБТ..
Не в стране живём. В банде капиталистов. По-понятиям..