Концерт ценою в 10 жизней и 750 миллионов долларов

Все по данным местных СМИ рэпер выбросил на ветер около миллиона долларов. Хотя, сделал он это преждевременно, так как помимо сотен исков от пострадавших во время злополучного фестиваля, против него, Трэвиса Скотта и других организаторов, а также партнеров в числе которых значится Apple, выдвинули коллективный иск на 750 миллионов долларов.