Концерт ценою в 10 жизней и 750 миллионов долларов

Ситуация в мире с коронавирусом продолжает быть крайне тяжелой, США не исключение.
На графике можно проследить за уровнем заражений коронавирусом.
Казалось бы, нужно быть бдительным, оставаться дома, беречь себя и окружающих, но в Хьюстоне устраивают большой фестиваль Astroworld.
Который заканчивается массовой давкой, смертью 10 человек и сотнями пострадавших во время выступления рэпера Трэвиса Скотта.
VERY DISTURBING IMAGES: 8 people confirmed dead & 300+ injured this is insane and very sad!!!! #ASTROWORLDFest #TravisScott #ASTROFEST pic.twitter.com/b82DHryxuZ— 🐍 (@Adyek_) November 6, 2021
Спустя неделю рэпер Дрейк, который участвовал на этом фестивале и против которого также выдвинут иск от пострадавших устроил денежный дождь в одном из хьюстонских стриптиз-клубов.
Сам рэпер находился на сцене и после того, как началась давка, еще тридцать минут.
Рэпер Дрейк разбросал в хьюстонском стрип-клубе около миллиона долларов. Танцовщицы и работники клуба собирали деньги в мешки— #MDK (@mudakoff) November 14, 2021
Русские рэперы, как вам такое?
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Все по данным местных СМИ рэпер выбросил на ветер около миллиона долларов. Хотя, сделал он это преждевременно, так как помимо сотен исков от пострадавших во время злополучного фестиваля, против него, Трэвиса Скотта и других организаторов, а также партнеров в числе которых значится Apple, выдвинули коллективный иск на 750 миллионов долларов.
Адвокат Тони Базби заявил, что организаторы не обеспечили надлежащую безопасность для посетителей фестиваля в результате чего образовалась давка и пострадали люди. Компании, которые вели прямые трансляции наряду с исполнителями несут коллективную ответственность за смерти и повреждения всех фанатов.
Трэвис Скотт уже сделал заявление, что оплатит похороны погибших фанатов, а также окажет помощь всем, фанатам, которые присутствовали на концерте и получили какие-либо травмы, в том числе и психические.
Такой правильный жест все равно не спас рэпера от проблем с рекламодателями. Стало известно, что Sony удалила рекламу с рэпером, которая была снята в 2020 году во время релиза их новой игровой консоли PlayStation 5, а в популярной игре Fortnite исчезла именная эмоция рэпера.
Источник:
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Понравилось28
<<< уровнем заражений коронавирусом >>>
и произошедшей на концерте
<<< массовой давкой, смертью 10 человек и сотнями пострадавших >>>
?
Правильно, никакой.
Но если в посте нет упоминания коронавируса - то как бы и писать не о чем.