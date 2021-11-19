В Башкирии пытаются продать арестованное семя быков

Управление Росимущества по Башкирии арестовало имущество АО «Башкирское», среди которого оказалось семя племенных быков. Теперь Росимущество пытается продать биоматериал за 34,2 млн рублей.
В 2005 году компания АО «Башкирское» получила бюджетный кредит от Минсельхоза на 90 млн рублей. Однако, через шесть лет компания не смогла оплатить долг. В ноябре 2017 суд удовлетворил иск министерства и обязал АО выплатить 64,9 млн рублей по основному долгу, 40,1 млн неустойки и 1,4 млн за пользование кредитом, сообщает РБК.
Конечно, компания такую сумму не потянула и на всё имущество наложили арест.
Теперь с молотка пойдёт 298 тыс. доз семенной жидкости быков-производителей на сумму 34,2 млн рублей. Сколько именно будут продолжаться торги, пока неизвестно.
Источник:
- Главкосмос выпустил комикс про сильную и независимую женщину-космонавта
- В окнах здания правительства Удмуртии разглядели голых мужчин
- «Красота, мы счастливы»: в российской школе торжественно открыли туалет
- 50 оттенков салата: что россияне подают к столу
- Снег выпал, а в Омске продолжают цвести тополя
Понравилось15