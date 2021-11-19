FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 5118 постов • 802 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
В Башкирии пытаются продать арестованное семя быков

В Башкирии пытаются продать арестованное семя быков (1 фото)

Автор:
19 ноября 2021 12:55
Сообщество : Жить в России
Метки: Башкирия   Россия   Юмор   арест   быки   интересное   племя   фото   
617
1

Управление Росимущества по Башкирии арестовало имущество АО «Башкирское», среди которого оказалось семя племенных быков. Теперь Росимущество пытается продать биоматериал за 34,2 млн рублей.

В 2005 году компания АО «Башкирское» получила бюджетный кредит от Минсельхоза на 90 млн рублей. Однако, через шесть лет компания не смогла оплатить долг. В ноябре 2017 суд удовлетворил иск министерства и обязал АО выплатить 64,9 млн рублей по основному долгу, 40,1 млн неустойки и 1,4 млн за пользование кредитом, сообщает РБК.


Конечно, компания такую сумму не потянула и на всё имущество наложили арест.

Теперь с молотка пойдёт 298 тыс. доз семенной жидкости быков-производителей на сумму 34,2 млн рублей. Сколько именно будут продолжаться торги, пока неизвестно.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Башкирия   Россия   Юмор   арест   быки   интересное   племя   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
12k
Великий Кормчий 2 часа назад
И под этот бизнес дали кредит на 90 лямов по курсу 2005 года?????????? Однако
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
973
Иностранный Агент 2 часа назад
Голяк 3 сезон 1 серия
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5
Вкусный 2 часа назад
Наверное тяжело пришлось быкам. У них копытки. Дрочить неудобно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
40 лет жизни у «Озера смерти» (4 фото) 40 лет жизни у «Озера смерти» (4 фото) Пошёл против системы: российский футболист попросил уменьшить ему зарплату Пошёл против системы: российский футболист попросил уменьшить ему зарплату В Свердловской области затравили 23-летнюю учительницу из-за видео в TikTok В Свердловской области затравили 23-летнюю учительницу из-за видео в TikTok В окнах здания правительства Удмуртии разглядели голых мужчин В окнах здания правительства Удмуртии разглядели голых мужчин Депутат прифотошопил себя на фотографию и рассмешил россиян Депутат прифотошопил себя на фотографию и рассмешил россиян Главкосмос выпустил комикс про сильную и независимую женщину-космонавта Главкосмос выпустил комикс про сильную и независимую женщину-космонавта
WhiteRat

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

9879



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Житель Оренбурга отстрелил цыгану нос, защищаясь от нападения
1
237
Житель Оренбурга отстрелил цыгану нос, защищаясь от нападения
Не растопишь - не поедешь: сколько времени нужно, чтобы "завести" паровоз
1
49
Не растопишь - не поедешь: сколько времени нужно, чтобы "завести" паровоз
Набирающие популярность в сообществах
Военный билет: как получить в 2021 году
0
4
Военный билет: как получить в 2021 году
Правильный творог своими руками
0
8
Правильный творог своими руками
Cпособ чтения удаленных из WhatsApp сообщений
Cпособ чтения удаленных из WhatsApp сообщений
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Все согласны
0
0

Лучшие демотиваторы
И зеленых попугай
1
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#СССР#картинки#автомобили#фотографии#полиция#в мире#истории#искусство
#Юмор#история#животные#кино#автомир#люди#знаменитости#аварии#новости#сша
#интересно#интересное#Россия#прикол#Ynews#приколы#подборка#дтп#сарказм#шоу бизнес

На что жалуетесь?

Вернуться