В Башкирии пытаются продать арестованное семя быков

В 2005 году компания АО «Башкирское» получила бюджетный кредит от Минсельхоза на 90 млн рублей. Однако, через шесть лет компания не смогла оплатить долг. В ноябре 2017 суд удовлетворил иск министерства и обязал АО выплатить 64,9 млн рублей по основному долгу, 40,1 млн неустойки и 1,4 млн за пользование кредитом, сообщает РБК.

Конечно, компания такую сумму не потянула и на всё имущество наложили арест.

Теперь с молотка пойдёт 298 тыс. доз семенной жидкости быков-производителей на сумму 34,2 млн рублей. Сколько именно будут продолжаться торги, пока неизвестно.