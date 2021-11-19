Зачем же своих родственников коптить? Малоизвестные факты о народах

5.

В северной части Мьянмы проживает малая этническая группа тарон. Этих людей так назвали из-за географической местности, в которой они обитают. Также их ещё называют азиатскими пигмеями. А средний рост взрослых представителей группы тарон составляет 129 см. В 1960-х годах было около 50 чистокровных таронов. Считается, что тароны имели такой рост из-за большого числа близкородственных связей. У многих таронов диагностировали серьёзные врождённые дефекты, уродства. У большого процента таронов также был выявлен кретинизм. В конце XX века старейшина группы объявил, что их этнос больше не будет заключать близкородственных браков. Этим решением тароны были обречены на вымирание, поскольку они живут в труднодоступной местности. На момент написания этого поста на Земле оставалось всего 5 чистокровных представителей этноса тарон.