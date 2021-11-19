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Зачем же своих родственников коптить? Малоизвестные факты о народах

Зачем же своих родственников коптить? Малоизвестные факты о народах (8 фото)

Автор:
19 ноября 2021 10:49
Сообщество : Факты
Метки: интересные факты   народы   подборка фактов   факты   факты о народах   этносы   
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Подборка интересных фактов о народах и небольших этнических группах. В этом посте будет рассказано о странной традиции индийского народа, о самом северном народе Евразии, а также об "азиатских пигмеях" и многом другом.
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Метки: интересные факты   народы   подборка фактов   факты   факты о народах   этносы   
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