Зачем же своих родственников коптить? Малоизвестные факты о народах

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Подборка интересных фактов о народах и небольших этнических группах. В этом посте будет рассказано о странной традиции индийского народа, о самом северном народе Евразии, а также об "азиатских пигмеях" и многом другом.
1.
Блондины Соломоновых островов отличаются от всех прочих блондинов планеты
Каждый десятый житель Соломоновых островов является блондином. Только недавно генетики выяснили причину появления прямых и светлых волос у людей с тёмным цветом кожи. Оказывается, что во всём виноваты вовсе не связи местных жителей с европейцами. Причиной стала мутация гена TRP1. Учёные выяснили, что локальная мутация у жителей Соломоновых островов произошла 5–30 тысяч лет назад и была несхожа с мутациями, благодаря которым у людей в Европе появились светлые волосы. Примерно каждый десятый абориген Соломоновых островов является блондином.
2.
В Китае проживает больше монголов, чем в независимой Монголии
В Китае проживает почти 6 000 000 монголов, тогда как в самой Монголии их всего около 3 000 000.
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3.
Схожая ситуация с Азербайджаном и азербайджанцами
Если в независимом Азербайджане проживает чуть более 8 000 000, то в Иранском Азербайджане их более 15 000 000.
4.
Баски – уникальный народ
Баски говорят на совершенно уникальном реликтовом языке эускара. На Земле нет другого языка, который бы был схож с языком басков. Так как он не имеет родственных или схожих языков, то всего один язык также представляет собой целую языковую семью.
5.
Об азиатских "пигмеях", которые обрекли себя на полное исчезновение
В северной части Мьянмы проживает малая этническая группа тарон. Этих людей так назвали из-за географической местности, в которой они обитают. Также их ещё называют азиатскими пигмеями. А средний рост взрослых представителей группы тарон составляет 129 см. В 1960-х годах было около 50 чистокровных таронов. Считается, что тароны имели такой рост из-за большого числа близкородственных связей. У многих таронов диагностировали серьёзные врождённые дефекты, уродства. У большого процента таронов также был выявлен кретинизм. В конце XX века старейшина группы объявил, что их этнос больше не будет заключать близкородственных браков. Этим решением тароны были обречены на вымирание, поскольку они живут в труднодоступной местности. На момент написания этого поста на Земле оставалось всего 5 чистокровных представителей этноса тарон.
6.
Зачем женщины апатани намеренно уродовали собственные лица
У народа апатани (Индия) в XIX-XX веках существовала традиция вставлять в ноздри женщинам специальные затычки, а посреди лица им татуировали чёрную вертикальную полосу от подбородка до лба. Апатани таким образом защищали женщин от похищений. В семидесятых годах XX века правительство Индии запретило уродовать женщин апатани.
7.
Самым северным народом Евразии являются Нганасаны, проживающие на Таймырском полуострове
В настоящее время в России проживает всего 862 представителя этого народа. Кстати, нганасаны также проживают в Казахстане (2 человека) и Украине (44 человека). Основу рациона до середины XX века у этого народа составляла оленина.
8.
Превращение в копчёную мумию – высшая честь для представителей народа анга
Необычная традиция мумификации усопших при помощи копчения сложилась у народа анга, проживающего в Папуа – Новой Гвинее. Данная практика существует у анга уже более 300 лет. Утесы нагорья Моробе усеяны этими мумиями, некоторым из которых более 200 лет. С 1975 года практика копчения тел активно стала порицаться католической церковью. Теперь мумифицируют тела только в отдалённых деревнях, в которых проживают анга.
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