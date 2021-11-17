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О бабах по-мушкетерски

О бабах по-мушкетерски (2 фото)

Автор:
17 ноября 2021 18:01
Метки: 4 мушкетерских части   Жизнь мужчины с женщинами   Социум   Юмор   отношения   факты   
590
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Жизнь мужчины с женщинами делится на четыре мушкетерских части:
ПЕРВАЯ ЧАСТЬ– д’Артаньян
Молод. Задорен. Внезапно в твоей жизни появляется опытная баба. Первая. Но чужая. Ибо у сисек Констанции есть еще статус сисек мадам Бонасье. Но ты - горы готов свернуть. Тестостерон зашкаливает. Потом она уходит в туман. Или к мужу. И наступает…
ВТОРАЯ ЧАСТЬ – Арамис
Масса белошвеек, готовых на приключения и благодарных даже просто красивому ухаживанию. Плывешь. Плавишься. Наслаждаешься. Коллекционируешь батистовые платочки. Пока не приходит…
ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ – Атос
Как бы пора определиться. В кармане – уже не совсем ветер в виде пяти экю. Надоело самостоятельно штопать мушкетерский плащ и вместо бургундского уже тупо хочется борща по-гасконски. И ты меняешь статус в соцсетях с «тысячи чертей» на одну «каналью». Побыл. Пожил. Увидел лилию. Башку бы отрубил этой твари… И обозначаешь статус «шевалье холост снова» до того момента, пока не наступит…
ЧЕТВЕРТАЯ ЧАСТЬ – Портос
В жизни появляется госпожа Кокнар. Не юна, но – хороша. Не сварлива, но – участлива. Слушает внимательно. Кормит вкусно. Перевязь - сходится с трудом. Лечит шрам от вражеской шпаги тещиной мазью. Умудряется даже отложить денег на новую мушкетерскую лошадь. А ты, наконец, понимаешь, что долгими зимними вечерами, прижавшись к такой родной и теплой попе госпожи Кокнар – никогда не замерзнешь…
Отака селявишечка, панове…
© Антон Мамонов

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Метки: 4 мушкетерских части   Жизнь мужчины с женщинами   Социум   Юмор   отношения   факты   
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23k
Юрьевич 2 часа назад
- Д’Артаньян! Сколько у вас было женщин?
- Много, сударь, много! Четыре!
- ОООООО!!! УУУУУ!
- Нет, стойте сударь! Я вспомнил еще один случай! Пятьдесят шесть!
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36k
jonnyD 39 минут назад
Ну , ну , а я больше верю Портосу ...
Цитаты из фильма «Мушкетёры двадцать лет спустя»
4 серия (Д’Артаньян и Портос в тюрьме Венсенского замка)
- Эх, д’Артаньян, чем больше я узнавал женщин, тем сильнее привязывался к лошадям.
А бедная госпожа Кокнар?
Вот именно!
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3k
Gen Dem Час назад
Здесь сейчас будет жуткая история о том, как силовики кошмарят малый и средний бизнес.
В общем, в столице жил предприниматель (я намерено не называю имени), у которого был собственный магазин одежды, аксессуаров и личной гигиены. Дела шли неплохо, бизнесмен подумывал о расширении. А еще у него была в центре столицы квартира, которую он решил сдавать, дабы не простаивала.

Все его проблемы начались в тот момент, когда в эту квартиру въехал совсем еще молодой сотрудник службы охраны - уроженец, к слову, одного из южных регионов страны. Этот силовик, как потом выяснилось, попал в органы по блату, благодаря кумовству и личной дружбе его родственников с высокопоставленным человеком в погонах из службы охраны.

Юный силовик вел себя отвратительно, за квартиру не платил месяцами, зато систематически закатывал у себя пьянки с друзьями. И тут, вдруг, на мелкого бизнесмена очень круто наехали. Для начала следствие арестовало его жену. Для верности, чтоб не мелочиться, ей пришили госизмену. Госизмену, Карл! Жене мелкого предпринимателя. На квартире и в магазине устроили шмон, а потом арестовали еще и самого бизнесмена. А его жилец, у которого тот, от отчаяния, просил защиты, еще сам и сдал предпринимателя в заботливые руки своих коллег.

И, что бы вы думали? Бизнесмену тоже стали шить госизмену! Еще раз, мелкого предпринимателя обвинили в госизмене! Полный абсурд и произвол. Обращались, разумеется, чудовищно. Держали в адских условиях. Допрашивали по несколько раз в сутки, в том числе, и среди ночи. Устраивали очные ставки с каким-то силовиком, который, как выяснилось, выдавал себя за другое лицо.

В конце концов, правда, бизнесмена выпустили, вынудив того сотрудничать со следствием. Когда он вернулся, то выяснилось, что его жилец домогался до жены (ее тоже отпустили) и склонил ее к сексуальной связи. На свободе бизнесмен пробыл недолго. Вскоре органы опять арестовали его жену, а затем и его самого.

Он отсидел несколько лет без приговора суда. Его просто мурыжили в СИЗО, ничего не предъявляя. Когда бизнесмена, все-таки, отпустили, он уже был полностью разорен. Магазин отжали, квартиру отобрали. Это был наглый рейдерский захват, с которым честный предприниматель не мог бороться.

Так преуспевающий столичный бизнесмен превратился в городского бомжа, жившего на милостыню.
Жилец, кстати, сделал фантастическую карьеру в службе охраны. Жену бизнесмена убили, чтоб не путалась под ногами.

Такова грустная история парижского галантерейщика по фамилии Бонасье...
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4k
Ыукп Час назад
Д'Артаньян и к Миледи захаживвл. Да и Кетти не просто так..)
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58k
Александр Ломовицкий Час назад
альфонсы , алкаши и бабники . причем все с большой буквы
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364
Mixan Час назад
Ха ха ха ха ..Ну рассмешил автор ! А ведь в точку подмечено ..Спасибо от души
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19k
shevanez 2 часа назад
А госпожа Кокнар где?
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1k
閃光 2 часа назад
Ну-ну...
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364
Mixan 閃光 Час назад
А это главный государственник ,который хотел четырех алкашей и бабников призвать к порядку и соблюдению законности )))
Это сейчас уже понимаешь ..!!!!
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3k
Дед Николай 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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