Мужчина в Уфе переспорил умный домофон

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В одном из домов Уфы поставили умный домофон, который сам распознаёт людей и впускает их. Как это всегда случается, домофон затупил и не стал запускать мужчину. Тот не сдался и переспорил домофон, используя родной русский мат.
Время летит и высокие технологии всё прочнее входят в нашу жизнь. Однако, не все готовы к прогрессу. Из-за этого машинам придётся услышать в свой адрес много обидных слов. Когда начнётся восстание, виноваты в этом будем мы.
Осторожно! В ролике используется ненормативная лексика!
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