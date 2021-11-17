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Мужчина в Уфе переспорил умный домофон

Мужчина в Уфе переспорил умный домофон (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 ноября 2021 11:55
Сообщество : Жить в России
Метки: Юмор   домофон   интересное   прикол   спор   техника   уфа   фото   
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В одном из домов Уфы поставили умный домофон, который сам распознаёт людей и впускает их. Как это всегда случается, домофон затупил и не стал запускать мужчину. Тот не сдался и переспорил домофон, используя родной русский мат.

Время летит и высокие технологии всё прочнее входят в нашу жизнь. Однако, не все готовы к прогрессу. Из-за этого машинам придётся услышать в свой адрес много обидных слов. Когда начнётся восстание, виноваты в этом будем мы.

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Метки: Юмор   домофон   интересное   прикол   спор   техника   уфа   фото   
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8  комментариев
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5k
Шлагбаумэн 2 часа назад
Ой, ну шота ваще не верица. Постановка однозначно. Откуда взяли это видео вообще? Кто-то сидит, и круглосуточно следит за всеми домофонами Уфы?
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2
Insaid From 3 минуты назад
главное чтоб не по цвету кожи стал пропускать
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8
an 10 минут назад
Может это пароль такой))))))
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5k
Echo 46 минут назад
Вот что за хрень начали внедрять, какое собачье дело этой дверной щеколде в каком я состоянии иду домой
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65k
Viktor 50 минут назад
А ещё очки надел.
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5k
Pravednik84 2 часа назад
Заходит мужик к другу, а тот сидит с собакой в шахматы играет.
- У, какая умная у тебя собака!!!-восклицает с удивлением мужик.
- Какая умная!? Счет 3-2 я выигрываю.
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