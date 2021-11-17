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Оставь пистолет, захвати пирожные: тест по фильму "Крестный отец"

Оставь пистолет, захвати пирожные: тест по фильму "Крестный отец"

Автор:
17 ноября 2021 10:03
Сообщество : Кино
Метки: Тесты   крестный отец   тест   тесты по фильмам   тесты по фильмам Фрэнсиса Форда Копполы   тесты по фильмам семидесятых   
835
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По мнению Американского института киноискусства данная картина считается одним из лучших фильмов в истории кинематографа. Насколько внимательно вы его смотрели? Тест для тех, кто любит криминальные драмы.
Тот, кто не проводит время с семьёй, тот...
1/8Тот, кто не проводит время с семьёй, тот...
Какую сумму запросил наркобарон Соллоццо у дона Корлеоне?
2/8Какую сумму запросил наркобарон Соллоццо у дона Корлеоне?
Каким образом Майкл узнал о покушении на Вито Корлеоне?
3/8Каким образом Майкл узнал о покушении на Вито Корлеоне?
Что это означает?
4/8Что это означает?
Майкл убил из револьвера Соллоццо и МакКласки. Где Майкл взял пистолет, ведь его же обыскали?
5/8Майкл убил из револьвера Соллоццо и МакКласки. Где Майкл взял пистолет, ведь его же обыскали?
Где Майкл познакомился с Аполлонией?
6/8Где Майкл познакомился с Аполлонией?
Киллеры убивают нью-йоркских донов и Грина. Что в это время делал Майкл?
7/8Киллеры убивают нью-йоркских донов и Грина. Что в это время делал Майкл?
Майкл сказал, что не тронет Карло. Что же случилось с Карло?
8/8Майкл сказал, что не тронет Карло. Что же случилось с Карло?

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Метки: Тесты   крестный отец   тест   тесты по фильмам   тесты по фильмам Фрэнсиса Форда Копполы   тесты по фильмам семидесятых   
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7  комментариев
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25k
Батончик с маком 36 минут назад
Автор придурок не читал книгу. Солоццо просил 2 ляма, а не один. Иди книгу почитай или хотя бы фильм посмотри, а потом тесты выкладывай тупорез.
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36k
Alex 19 минут назад
Вот вроде про бандитов фильм и крови много. Но такой классный.
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14k
Booka1a Полчаса назад
8/8. столько раз пересматривал этот шедевр, что просто обязан был ответить на все вопросы
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