"Бесэдер" - это весёлый ежедневник для тех, кому ещё смешно. С 1991 года он издаётся в Иерусалиме, а с 2014 ежедневно выходит в интернете. Специально для Фишек «Бесэдер?» подготовил свежую подборку забавных новостей минувшей недели.
В случае расширения санкций против России, Путин пригрозил дальнейшим Читать далее.
Рис. Сергея Тюнина
В Израиле прошли первые в мире эпидемиологические учения. Отрабатывались действия в Читать далее.
Рис. Владимира Солдатова
Утвержден порядок проведения футбольных матчей в Афганистане. Игры будут начинаться с проповедей главного и боковых арбитров, прерываться после каждого Читать далее.
Рис. Григория Касьянова
Сохнут опроверг заявления властей Эфиопии, что он привез в Израиль сотни военных преступников, и подчеркнул, что новые репатрианты из этой страны являются Читать далее.
Рис. Василия Вознюка
Президент Германии вручил Ангеле Меркель уведомление об окончании полномочий канцлера. Теперь она будет Читать далее.
Рис. Милеты Милорадовича
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