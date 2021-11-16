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Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?»

Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?» (7 фото)

Автор:
16 ноября 2021 08:26
Метки: Юмор   бесэдер   журнал   карикатуры   рисунки   фото   
2597
7

"Бесэдер" - это весёлый ежедневник для тех, кому ещё смешно. С 1991 года он издаётся в Иерусалиме, а с 2014 ежедневно выходит в интернете. Специально для Фишек «Бесэдер?» подготовил свежую подборку забавных новостей минувшей недели.

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В случае расширения санкций против России, Путин пригрозил дальнейшим Читать далее.

Рис. Сергея Тюнина

Сотни белорусов выразили готовность вместо мигрантов Читать далее.

Рис. Валерия Момота

 

В Израиле прошли первые в мире эпидемиологические учения. Отрабатывались действия в Читать далее.

Рис. Владимира Солдатова

Утвержден порядок проведения футбольных матчей в Афганистане. Игры будут начинаться с проповедей главного и боковых арбитров, прерываться после каждого Читать далее.

Рис. Григория Касьянова

Сохнут опроверг заявления властей Эфиопии, что он привез в Израиль сотни военных преступников, и подчеркнул, что новые репатрианты из этой страны являются Читать далее.

Рис. Василия Вознюка

Президент Германии вручил Ангеле Меркель уведомление об окончании полномочий канцлера. Теперь она будет Читать далее.

Рис. Милеты Милорадовича

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Метки: Юмор   бесэдер   журнал   карикатуры   рисунки   фото   
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1k
Электрик Час назад
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17k
Fat boy slim is * in a heaven 10 минут назад
Кемерова позовите, он такое говно любит
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4k
Алексей Шеломенцев Полчаса назад
Это смешно? Вы больные люди...мне вас просто жалко
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25k
Ashabad Полчаса назад
Ссылка coub.com
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320
Я здесь транзитом Полчаса назад
В России своих картавых радетей о судьбах Родины хватает, зачем еще и забугорную нечисть сюда тащить?
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915
Остап_Бендер_Задунайский 37 минут назад
О! Опять это говно!
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39k
Олег 46 минут назад
уберите это говно в минус! Пости у себя в синагоге
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25k
Vazari 56 минут назад
Таки да!
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25k
Вован Час назад
перестань постить ухйню!
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64k
Серпом по молоту. Час назад
За что мне нравится Беседер?. за смелость.. чешут правду про всех.
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48k
noName 2 часа назад
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