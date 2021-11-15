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15 фото секретного Советского эксперимента "Год в "звездолёте"

15 фото секретного Советского эксперимента "Год в "звездолёте" (16 фото)

Автор:
15 ноября 2021 16:49
Метки: СССР   в звездолёте   гермокамера   год   изоляция   космонавтика   секреты   эксперимент   
710
16
Если не так давно вы ощутили дискомфорт, находясь с семьёй дома на самоизоляции, вам определённо стоит узнать об эксперименте, в ходе которого был имитирован полёт на Марс длиною в год, а три советских парня - добровольца оказались заперты в пространстве размером с небольшую комнату.
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Метки: СССР   в звездолёте   гермокамера   год   изоляция   космонавтика   секреты   эксперимент   
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7k
Ivan 3 часа назад
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Denis Полминуты назад
Не попадалась эта книжка. Обязательно прочитаю
А с чего это эксперимент секретный если даже книгу в 75-м издали?
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0
Дамир 2 часа назад
Мужики вы супер
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586
Сергей 2 часа назад
Тема бесконечно интересная!
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15k
Corvus Corax 2 часа назад
Г.Гаррисон "Тренировочный полет"
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420
Алексей 3 часа назад
Они были первыми. А сейчас эти эксперименты так и идут. Вот только недавно стартовал SIRIUS-21, а до этого был Марс-500 на 520 суток.
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4k
a_komolow 3 часа назад
Читал давно эту книгу
Про не задёрнутую шторку и в книге было
Там кусочек паркета был виден
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706
Квантовый_Слесарь_82 4 часа назад
Борис Улыбышев в ходе эксперимента рассматривает пищевые добавки.
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