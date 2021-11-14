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Подборка интересных фотографий из прошлого. Сегодня только нашего.
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"Божия коровка, полети на небо, принеси мне хлеба..."- припевает семилетний Алёша Шубин. Село Красный Бор, Шатковского района Нижегородской области, 1986 год
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Леонид Брежнев едет по улице Горького в Москве, мимо памятника Юрию Долгорукому; конец 60-х - начало 70-х годов 20 века. На фото автомобиль ЗИЛ-114— советский малосерийный представительский легковой автомобиль высшего класса с кузовом «лимузин» (выпу
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«Первый трактор». Ростовская область. Сальский район. СССР. 1928 г. Фотограф Б. Игнатович. РГАКФД. 2-110844
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Стэм Куйбышев Политех ФАИТ 1983 год,Виктор и Мила 2й курс. Так было тогда, когда весь мир думал о советах, в ватниках и платках, с валенками
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Тили-тили тесто жених и невеста... Футболист Альберт Шестернев и фигуристка Татьяна Жук. Свадьба. 1964 год
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Спасательная операция на месте крушения самолета Ан-124 «Руслан», упавшего на жилой дом во Втором Иркутске, задев детский дом. Погибли 76 человек, из них 4 ребенка. 1997 год.
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Российские военнослужащие 12-й пограничной заставы в Таджикистане выбирают президента, июль 1996 года
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Вид на Площадь Гагарина, Москва, 1996 год. Распространитель рекламирует юмористический журнал «Горячие», а за его спиной, как всегда перекладывают плитку
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Бассейн у Большого Каменного моста,1940-е. Вода в Москва-реке в центре города считалась оптимальной для купания вплоть до 50-х годов.
Авторский пост
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https://www.zr.ru/archive/zr/1979/06/karusielhttps://www.zr.ru/archive/zr/1979/06/karusiel
Вряд ли это 7 ноября. В этот день улица Горького была для транспорта закрыта. По ней с Красной Площади шла военная техника, которая участвовала в параде.