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Ретро фотографии

Ретро фотографии (40 фото)

Автор:
14 ноября 2021 23:55
Метки: история   ретро   фото   
492
40
Подборка интересных фотографий из прошлого. Сегодня только нашего.
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Метки: история   ретро   фото   
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4  комментария
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218
Resns 4 часа назад
Алиса Фрейндлих в кадре - нормально, а что Анатолий Кузнецов рядом, так и хрен с ним?
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35
Viktor Rus 46 минут назад
Ну и зачем в историю великой Державы, СССР, мешать период становления власовского, оккупационного режима в России?
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12k
Хью́берт 6 часов назад
Кому интересно, вот ссылка.
https://www.zr.ru/archive/zr/1979/06/karusielhttps://www.zr.ru/archive/zr/1979/06/karusiel
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3k
RALEXXX 6 часов назад

Вряд ли это 7 ноября. В этот день улица Горького была для транспорта закрыта. По ней с Красной Площади шла военная техника, которая участвовала в параде.
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