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Бей в свои, чтобы другие боялись? Сборная России проигрывает в Хорватии

Бей в свои, чтобы другие боялись? Сборная России проигрывает в Хорватии (2 фото)

Автор:
14 ноября 2021 19:52
Сообщество : Спорт
Метки: Россия   Россия-Хорватия   спорт   футбол   
782
2

Кудряшов, ты серьёзно?? Как так-то?


Команда России проигрывает выездной матч сборной Хорватии 0:1 и занимает второе место в группе. Теперь, чтобы попасть на Чемпионат мира по футболу в Катаре придется пройти через стыковые матчи.

 Единственный мяч в свои ворота на 81-й минуте забил Федор Кудряшов. 

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Метки: Россия   Россия-Хорватия   спорт   футбол   
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32  комментария
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21k
Matrosskin 3 часа назад
Да чего вы до Кудряшова дое-ались ? Единственный реальный голевой момент команды чувак реализовал. Причём не абы как, а красиво, с одной ноги на другую переложил и прямо в угол. Респект игрокам, выходящим добиться хоть какого-то но результата ! остальные и этого не осилили.
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40k
dima423 12 минут назад
Ужасная игра... просто противно смотреть такой футбол! и мне лично похеру на счет... я хочу красивой игры, я хочу видеть как игроки от игры кайф получают, от этого и болельщикам кайф будет...
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3k
Константин 17 минут назад
Как в 99-ом в матче с Украиной.Когда мы вели 1-0,а на 88-ой минуте Филя сам себе мяч закинул.Тогда даже на стыки не попали...
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4k
tamin 48 минут назад
Вт скажу свое мнение. Я не фанат хоккея и футбола. Поясню. Вот ты получаешь сотни лямов. Тьму денег. И тут ломаешь себе колено/связки/суставы и.т.д.. И остаёшься без работы(шанс вполне). За клуб можно ещё играть, а за сборную ну нафиг. И посмотрите на волейболистов. Пашут как черти. И результаты около 1 или первые места. А на той олимпиаде с Олекно, им вообще заплатили бы только за первое место. В интервью он рассказывал. Поэтому я бы хоть четверть бабок перевёл бы в развитие волейбола. Может хоть на дело пойдут
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−17
Олександр 53 минуты назад
Но гол то ведь красивый народ?
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21k
ПаганецЪ Час назад
То есть, всё-таки место проклятое, а не ноги из жо... э-э... коивые?
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7k
Злобный Час назад
Как хорошо? что ЭТО Д@РЬМО я не смотрел...
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826
Веселый Пук Час назад
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1k
Гур 2 часа назад
Автогол Кудряшова, это привет и Федуну, и Газпрому, и всему агентскому корпусу. У нас же всё развивается по одному сценарию. И Чемпионат России по футболу, это не более чем фанерный корпоратив для узкого круга лиц. Лица с надменным видом восседают в ложах, а по полю ходит интернационально-футбольный ширпотреб, который узнаёт свою истинную цену не из контрактов заключённых в России, а из результатов встреч в Еврокубках. И ни один Валера погоды здесь в скором времени не сделает. Не вините Кудряшова и Карпина. Вините Фортуну и систему.(с)
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10k
Олегbl4 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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10k
Олегbl4 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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8k
Mauritanien 2 часа назад
С такой игрой ЧМ мимо. Ищите корни в коррупции начиная с детского футбола. Единственный удар на 74-й минуте... Ню ню. Лучше дрочащий Дзюба, чем онанирующий Карпин
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1k
Нудник Шпилкес 3 часа назад
надо было газмяс на чемпионат отправлять, толку бы больше было
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37k
Александр 3 часа назад
Ну с таким футболом просто нечего делать на ЧМ, Хорваты заслужили эту победу. Наши за весь матч не провели ни одной атаки. О чем говорить. Лучше не позориться на ЧМ чем высылать подобную сборную.
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235
Серега 3 часа назад
Абыдна слющай.Хорваты не смогли забить,а наши забили и победили все равно Хорваты.Это заговор гейропейцев ,против России.
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721
Квантовый_Слесарь_82 3 часа назад
Футбол специально был придуман, чтоб русских всюду унижать.
Владимир Поляков.
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4k
Unics 3 часа назад
А нужно ли нам, с таким уровнем футбола, да и игроков на чемпионат выходить? Чтобы оказаться в группе на последнем , либо предпоследнем месте? О чём написала человек от футбола далёкий, а вот от спорта- находящаяся в своё время на самом Олимпе. Это я про Тарасову.
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235
Серега Unics 3 часа назад
Да и Ловчев так же сказал,а Губерниев возникал ему и говорить не давал.
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993
Иннокентий 3 часа назад
Ааааххххааааахххааа


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14k
uutb 3 часа назад
Да ладно! Один-то все же забили! Правда не в те ворота....
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11k
Kucher 3 часа назад
Да ладно! Не может быть! Наша сборная ведь уже не знает куда кубки складывать.
С 2002, когда наши в Японии жидко обоср... то есть я хотел сказать - не выиграли очередной раз, я принципиально вообще за футбол не болею. Зачем очередной раз расстраиваться?
Ссылка www.youtube.com
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36k
Alex 3 часа назад
Ссылка youtu.be
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