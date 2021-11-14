Бей в свои, чтобы другие боялись? Сборная России проигрывает в Хорватии

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Кудряшов, ты серьёзно?? Как так-то?
Команда России проигрывает выездной матч сборной Хорватии 0:1 и занимает второе место в группе. Теперь, чтобы попасть на Чемпионат мира по футболу в Катаре придется пройти через стыковые матчи.
Единственный мяч в свои ворота на 81-й минуте забил Федор Кудряшов.
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Метки: Россия Россия-Хорватия спорт футбол
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Владимир Поляков.
А, если серьезно, то хорваты смотрелись гораздо лучше россиян! То ли желание выиграть у них было сильней, то ли мотивация выше, но играли они гораздо ярче. Скорее всего, у наших стояла задача, сыграть вничью, вот они и не напрягались. Если бы не ливень, то банки три бы они схлопатали точно! ИМХО.
С 2002, когда наши в Японии жидко обоср... то есть я хотел сказать - не выиграли очередной раз, я принципиально вообще за футбол не болею. Зачем очередной раз расстраиваться?