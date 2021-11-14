Сталин и кинокартина "Чапаев"

В 1934 году на экраны кинотеатров Советского Союза вышла кинокартина братьев Васильевых «Чапаев». Хотя считалось, что фильм был экранизацией романа Дмитрия Фурманова, а сценарий по книге написала его вдова Анна Фурманова, но это не совсем так. Сергею и Георгию Васильевым (кстати, они не были братьями) сценарий не понравилась категорически – Фурманова была далека от кинематографа, написала плакатно и слишком пафосно.
Но первооснова увлекла их. Оба режиссёра знали о Гражданской войне не понаслышке – Сергею довелось командовать эскадроном, Георгий служил рядовым бойцом на Дальнем Востоке. Васильевы взялись за изучение документов, нашли и расспросили сотни бывших бойцов и командиров чапаевской дивизии. Беседовали они и с участниками войны с противоположной стороны – казаками белой Уральской армии. В результате сами написали хороший и захватывающий сценарий.
За работой режиссеров внимательно наблюдал руководитель «Союзкино» Борис Шумяцкий. Именно по его требованию было сделано три концовки фильма. По одной, всем известной и исторически правдивой, Чапаев и Петька тонут в реке Урал. У двух других конец, хоть и фантастический, но оптимистичный. Они... спасаются. Вернее, Петька спасается точно, а с Василием Ивановичем происходит что-то непонятное и мутное. Вроде погиб, а вроде остался жив.
Первый альтернативный вариант – по Лбищенску маршируют победившие колонны красных. Раненые, но счастливые Петька с Анкой едут в телеге. За кадром звучат слова Чапаева: «Счастливые, говорю, вы с Петькой. Молодые. Вся жизнь впереди».
Второй вариант был снят специально, чтобы порадовать Сталина. Действие происходит на его родине, в городе Гори. В цветущем саду Анка нянчится с кучей детишек. К ней подходит Петька, уже красный командир дивизии. И опять звучит голос Чапаева за кадром: «Вот поженитесь, работать вместе будете. Война кончится, великолепная будет жизнь. Знаешь, какая жизнь будет? Помирать не надо!». Только непонятно, чьи это дети, с которыми возится Анка, если они еще не женаты?
Сталин любил кино. Несмотря на занятость, он старался просматривать все фильмы, выходившие на экран (благо, их было не так много, как сейчас). Хотел, чтобы каждая кинокартина, созданная в годы его правления, была шедевром. По сути, Сталин был последней, решающей инстанцией основных кинокартин. Когда Шумяцкий продемонстрировал ему фильм «Чапаев», а затем предложил альтернативные варианты концовки, Сталин, попыхтев трубочкой, промолвил: «Фантазия художника – это хорошая вещь. Но не будем подменять правду фантазиями». Так что именно с одобрения вождя победил исторический финал.
Зато по требованию Сталина были внесены правки в кульминационную сцену кинокартины. Помните, «психическая атака» офицеров-капелевцев – подтянутые, аккуратные офицеры, покуривая сигары, молча, стройными рядами идут на пулеметы красных. Падают и гибнут под выстрелами, но невозмутимо продолжают маршировать. По требованию Шумяцкого, справедливо опасавшегося невольного восхищения мужеством белых офицеров, Васильевы добавили в сцену этакий комический штрих, рассчитанный на массового зрителя. Убитые и раненые офицеры не просто падают, а комично кувыркаются с разбега, смешно дергая ногами.
Шумяцкий не ошибся. Даже на Сталина марш отважных офицеров под огнем произвел неизгладимое впечатление.
– Хороший фильм, - сказал после просмотра Иосиф Виссарионович, – Полезный фильм. А то место, где офицеры кувыркаются через голову, лучше убрать.
– Это смешно, товарищ Сталин, – попытался возразить Шумяцкий.
– Поэтому и убрать. Мужество нельзя осмеивать, нельзя очернять издевкой. Ни в коем случае.
- Но это белогвардейцы!
Сталин окинул Шумяцкого свинцовым взглядом, сдержанно произнес:
– Пусть наши красные офицеры, когда потребуется, решительно идут на пули, идут на смерть, зная, что их мужество достойно оценят и свои, и противник. Вам это понятно?!
Кстати, именно тогда впервые Сталин произнес словосочетание «красные офицеры». До этого в ходу были слово краскомы и словосочетание «красные командиры». Слово «офицер» означало врага – злого белогвардейца. Лишь после того, как это слово применительно к командному составу Красной Армии озвучил Иосиф Виссарионович, оно приобрело свой настоящий смысл – защитник Отечества. «Есть такая профессия – Родину защищать».
После выхода фильма на экраны, он сразу стал суперпопулярным и культовым. Колонны рабочих шли на сеанс с плакатами «Мы идем смотреть «Чапаева». В ленинградском кинотеатре «Сатурн» фильм шёл каждый день на протяжении двух лет. О популярности кинокартины говорит и тот факт, что Чапаев, Петька и Анка стали героями бесчисленных анекдотов.
Но были и негативные отзывы. Некий критик с красочным псевдонимом Херсонский написал, что картина плохая, что мелкобытовое там заслоняет эпохальное, и вообще герои гражданской войны совсем не такие. Недовольными остались многочисленные родственники и соратники легендарного комдива. Дескать, и Анка там не такая, и пулеметы с пушками другие, и офицеры-капелевцы одеты были иначе. И, вообще, киношный Чапаев совсем не похож на реального. Написали даже коллективное письмо в ЦК. Когда Сталину доложили о возмущенных родственниках, соратниках и критиках, тот произнес еще одну историческую фразу: «Врут, как все очевидцы».
Сам Сталин очень любил фильм «Чапаев». Говорят, пересматривал его больше 30 раз.
Источник:
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Ну куда крестьянину податься ?