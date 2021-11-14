Сталин и кинокартина "Чапаев"

За работой режиссеров внимательно наблюдал руководитель «Союзкино» Борис Шумяцкий. Именно по его требованию было сделано три концовки фильма. По одной, всем известной и исторически правдивой, Чапаев и Петька тонут в реке Урал. У двух других конец, хоть и фантастический, но оптимистичный. Они... спасаются. Вернее, Петька спасается точно, а с Василием Ивановичем происходит что-то непонятное и мутное. Вроде погиб, а вроде остался жив.

Первый альтернативный вариант – по Лбищенску маршируют победившие колонны красных. Раненые, но счастливые Петька с Анкой едут в телеге. За кадром звучат слова Чапаева: «Счастливые, говорю, вы с Петькой. Молодые. Вся жизнь впереди».

Второй вариант был снят специально, чтобы порадовать Сталина. Действие происходит на его родине, в городе Гори. В цветущем саду Анка нянчится с кучей детишек. К ней подходит Петька, уже красный командир дивизии. И опять звучит голос Чапаева за кадром: «Вот поженитесь, работать вместе будете. Война кончится, великолепная будет жизнь. Знаешь, какая жизнь будет? Помирать не надо!». Только непонятно, чьи это дети, с которыми возится Анка, если они еще не женаты?