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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки (25 фото)

Автор:
13 ноября 2021 22:04
Метки: Юмор   картинки   приколы   
1959
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для настроения.
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Метки: Юмор   картинки   приколы   
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11k
Kucher 2 часа назад
Ну не знаю, как насчёт "какают", но писают - точно. Во 2-й половине 90-х в Чебялинске пошли с однокашником на фестиваль пива или День пива. А пиво имеет такую тенденцию - долго внутри не задерживаться. Спустились под мост, чтоб от излишков избавиться, а за нами сержант тогда ещё милиции, с той же целью, только расчехлились, девка какая-то спускается и со словами: "Ребята, вы против не будете, я тут с вами рядом присяду?" делает то же, что и мы, только сидя. И вчетвером журчим, уровень Миасса поднимаем. Хорошо!
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28k
Teodor Полчаса назад
Видно правду говорят - любой человек может впасть в маразм если проживет достаточно долго...
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5k
schmubu Час назад
ностальгий, ълять,Карл, Ностальгий!
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30k
ACU900 2 часа назад
Анекдот:
Решил как-то достаточно полный мужчина похудеть на 10 кг. Ну нашел
рекламу фирмы, помогающей в этом деле... Приходит туда:
- Я бы хотел похудеть килограмм на 10. Как ето можно сделать?
- Ну вам в комнату такую-то.
Заходит - там красивая обнаженная женщина:
- Догонишь - вы@бешь.
Бегал - бегал, не догнал. Похудел на 10 кг. Ну обидно ему стало,
думает: "На 20 кило пожудею, но догоню суку..."
Приходит опять, просит еще только уже на 20 кг. Ну отправляют
его в другую комнату. Заходит, а там голый грузин:
- Догоню - вы@бу!!!!
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