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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для настроения.
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Авторский пост
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Новости партнёров
Решил как-то достаточно полный мужчина похудеть на 10 кг. Ну нашел
рекламу фирмы, помогающей в этом деле... Приходит туда:
- Я бы хотел похудеть килограмм на 10. Как ето можно сделать?
- Ну вам в комнату такую-то.
Заходит - там красивая обнаженная женщина:
- Догонишь - вы@бешь.
Бегал - бегал, не догнал. Похудел на 10 кг. Ну обидно ему стало,
думает: "На 20 кило пожудею, но догоню суку..."
Приходит опять, просит еще только уже на 20 кг. Ну отправляют
его в другую комнату. Заходит, а там голый грузин:
- Догоню - вы@бу!!!!