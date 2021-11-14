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Как-то на Фишках был тест, посвящённый строительным инструментам и стереотипам о мужчинах. Этот тест всецело посвящён женским стереотипам. Сможете его пройти?
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Метки: Тесты женский тест интересное пол сексизм тест
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Стрёмно на улицу выходить, посоны...
кстати я 8/8.
отцу трёх дочек это как два пальца об асфальт.
:)
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Офигеть! То ли тест туповат, то ли я не пойму!
Мальчик Саша 43 годика...
Тест успешно пройден Из 8 вопросов ответили верно на 5.