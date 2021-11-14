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Тест на "настоящую женщину"

Тест на "настоящую женщину"

Автор:
14 ноября 2021 15:57
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Тесты   женский тест   интересное   пол   сексизм   тест   
1417
1
Как-то на Фишках был тест, посвящённый строительным инструментам и стереотипам о мужчинах. Этот тест всецело посвящён женским стереотипам. Сможете его пройти?
Как называется прибор, представляющий собой нечто среднее между чайником и термосом
1/8Как называется прибор, представляющий собой нечто среднее между чайником и термосом

kompuspro.ru

Какой ингредиент не входит в состав теста для пиццы?
2/8Какой ингредиент не входит в состав теста для пиццы?

cdn.pixabay.com

Что это такое?
3/8Что это такое?

upload.wikimedia.org

Из какого фильма этот кадр?
4/8Из какого фильма этот кадр?

mainstyles.ru

Что это такое?
5/8Что это такое?

images.ru.prom.st

Что такое кардиган?
6/8Что такое кардиган?

cdn.pixabay.com

Какой вид одежды не исправляет видимые недостатки фигуры
7/8Какой вид одежды не исправляет видимые недостатки фигуры
Кто это?
8/8Кто это?

art-assorty.ru

Источник:

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Метки: Тесты   женский тест   интересное   пол   сексизм   тест   
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21k
Андрей Иванов Час назад
Тест успешно пройден 5\8
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34k
Aleksandr 42 секунды назад
Кроме последнего вопроса-чисто на эрудицию...
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21k
Ватаку Накомоде 2 минуты назад
Парень. 7/8, не ответил только про пиццу, ибо вопрос спорный и рецептов теста хренова гора, в том числе и с яйцами и без оливкового масла. На 4 и 8 с кадрами из фильмов тупо угадал. На последней вообще хз о ком речь, но ткнул правильно))
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3k
Egoro 5 минут назад
Да ужжж. Я 100% мужик и то на 7 ответил правильно, правда фильм нажал из вдохновения, а не по знанию, а последнюю просто не угадал.
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9k
Сатанеев 10 минут назад
О сцука... Оказывается, я женщина. 7/8, на последнем вопросе срезался.
Стрёмно на улицу выходить, посоны...

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28k
Teodor 11 минут назад
Херня какая-то, ниочём... Рейчел-фиби-хуiби - я и слов-то таких не знаю, а тут с картинками и не ответишь - не мужчина. Автор, убейсяапсену.
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921
Александр Полчаса назад
6/8. 1 и 8 вопрос завалил. и судя по тесту, думаю, в гараж по пятницам я с мужиками теперь ходить не буду)
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29k
Антон Полчаса назад
Я смотрю, я тут не один такой.
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47k
Albert GER Полчаса назад
шо характерно - одни мужики тест прошли))))
кстати я 8/8.
отцу трёх дочек это как два пальца об асфальт.
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1k
Колыванец 55 минут назад
А можно по результатам теста подать заявку на изменение пола? 8/8
:)
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9k
Vacony 56 минут назад
8-8 ... хм.. вроде мужик же
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14k
uutb 57 минут назад
Тест успешно пройден Из 8 вопросов ответили верно на 8. Когда вы идёте по улице, можете быть уверены, что все мужчины (и кое-какие женщины) с завистью оборачиваются, наблюдая за вашей грациозной походкой.
============
Офигеть! То ли тест туповат, то ли я не пойму!
Мальчик Саша 43 годика...
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20k
Дмитрий К. Час назад
Ну зае...ись...
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65k
Viktor Час назад
Завалил по полной!
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16k
тов.Suhov Час назад
А я, наверное, лесбьян - очень уж меня к женщинам тянет.


Тест успешно пройден Из 8 вопросов ответили верно на 5.
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14k
Александр Час назад
"Я женщина!!!

Ссылка m.youtube.com
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