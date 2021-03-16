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Тест на "настоящего мужика"

Тест на "настоящего мужика"

Автор:
16 марта 2021 10:46
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Тесты   интересное   мужики   мужской тест   пол   сексизм   тест   
2337
1
Пройдите тест, чтобы узнать, укладываетесь ли вы в рамки поведения стереотипного мужика.
Болгарка — это...
Болгарка — это...
Девушка
Девушка
УШМ
УШМ
Гаечный ключ, это...
Гаечный ключ, это...
1
1
2
2
3
3
Кто из них не Саша Грей?
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2
3
3
Какая модель?
Какая модель?
Т-1000
T-800
T-X

Источник:

Если скрипит и заедает, то...
Если скрипит и заедает, то...
Нужно немного синей изоленты
Нужно немного WD-40
Нужно оставить как есть. Пусть дальше скрипит

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Если кофе, то...
Если кофе, то...
Маккиато
Чёрный без сахара
Каппучино
Латте
Гляссе
Мокко

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Какая мышца выделена цветом?
Какая мышца выделена цветом?
Бицепс
Трицепс
Лучшая начинка для блинов/пирожков/пирогов/тортов
Лучшая начинка для блинов/пирожков/пирогов/тортов
Сметана
Варенье
Мясо
Бешамель с грибами
Как его зовут?
Как его зовут?
Леонардо
Рафаэль
Донателло
Микеланджело

Вы правильно ответили на 0 вопросов из 9, осталось 9 вопросов.

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Метки: Тесты   интересное   мужики   мужской тест   пол   сексизм   тест   
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20k
BillyBonzz Час назад
Ну че вот мой приговор: "Самый стереотипный мужик. Вот самый "мужикастый мужик". Когда вы идёте по улице, то можно услышать удивлённые возгласы окружающих: "Ох, настоящий мужик!"
Единственный раз я ошибся, как считает автор этого теста что на вопрос если скрипит дверь и чем смазать я вместо "правильного ответа" указал "масло", имея ввиду конечно индустриальное масло для смазки дверных петель и деталей швейных машин. Эх, молодежь, наверное они думают что WD-40 был всегда, везде и в любые времена)))
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22k
Slawa49 Минуту назад
бля, на черепахах ниньзях прокололся(((((
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1k
Наталия Минуту назад
Самый стереотипный мужик. Вот самый "мужикастый мужик". Когда вы идёте по улице, то можно услышать удивлённые возгласы окружающих: "Ох, настоящий мужик!"

ну, вот.... дожилась....
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143
СзадиPioneerka 11 минут назад
Не поняла про Сашу Грэй, под правильным ответом стояла Матвиенко! И про вэдэшку ерунда, силиконовая смазка
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9k
gnyS i СзадиPioneerka 4 минуты назад
Про вдшку фигня, пусть скрепит дальше.
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33k
Игорь СзадиPioneerka 2 минуты назад
Перевесить с уровнем - самое то. Между Матвиенко и Сашей не вижу принципиальной разницы.
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121
Sergey Sergeev СзадиPioneerka Минуту назад
Мужик - Сэр Александр Серый
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23k
Dobry vojak Svejk 15 минут назад
Что за гомосек составлял тест?
Касаемо WD-40, запомни раз и навсегда !:
- ВД-40 не обеспечивает длительную защиту от ржавчины, наоборот данный состав гигроскопичен и притягивает влагу, то есть со временем деталь начнет ржаветь еще быстрее;
- нельзя использовать ВД-40 в качестве смазки он быстро испаряется;
- нельзя наносить на различные пластики, поликарбонат, пенопласт, а вот для металлических, деревянных или резиновых изделий ВД-40 подходит.
После применения данного состава требуется тщательно вытереть поверхность и нанести специальные смазывающие средства, клять !
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738
lashadko Dobry vojak Svejk 2 минуты назад
поэтому из предложенного лучше выбрать - пусть скрипит.
но составитель не в теме процесса.
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849
rgubaev Dobry vojak Svejk 2 минуты назад
Расскажите это все производителю:
"WD-40 американская компания и торговая марка известного аэрозольного препарата, разработанного Норманом Ларсеном в 1953 году для «Rocket Chemical Company» в Сан-Диего, Калифорния.[1] Первоначально препарат был разработан для промышленных потребителей как водоотталкивающее средство, предотвращающее коррозию. Позже было установлено, что он также имеет множество возможностей для бытового применения."
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16k
Сергей 16 минут назад
Судя по тому, что петли надо смазывать WD - "тест" составляли школотроны...
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3k
Rubiroid_47 18 минут назад
Офигеть как низко пала планка.
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5k
Летучий Мыш 22 минуты назад
Пойду мужа обрадую

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1k
fraxinus Полчаса назад
Болгарка (девушка) как-то не по-болгарски выглядит.
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433
Placid fraxinus 4 минуты назад
Меня всегда бесило название "болгарка". УШМ или отрезная машинка. А вот слово "чешки" как-то прижилось. Но, это мои проблемы :)
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9k
Некто Полчаса назад
Заливать петли вэдэшкой - это как задавливать шрус в личинку замка.
Можно, но не нужно. Область применения у вэдешки другая от слова "совсем".
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11k
alexis Некто 18 минут назад
Сейчас её везде льют, а потом жалуются- не работает.
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140
Рак Полчаса назад
тест идиота...
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10k
Антон Семёныч Час назад
Тест составлен либо школотой, либо заднеприводным, либо тёлкой.
Вот тест на настоящего мужика.
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40k
doker Антон Семёныч Час назад
Дети... Вот.
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971k
Никифоридис Автор поста Антон Семёныч 49 минут назад
Вы забыли ещё указать вариант "умственно отсталым".
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2k
Daimos Никифоридис 2 минуты назад
В армии не был, не мужик. На зоне под шконкой не прятался, не мужик. И так далее.
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