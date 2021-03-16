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Пройдите тест, чтобы узнать, укладываетесь ли вы в рамки поведения стереотипного мужика.
Вы правильно ответили на 0 вопросов из 9, осталось 9 вопросов.
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Метки: Тесты интересное мужики мужской тест пол сексизм тест
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Единственный раз я ошибся, как считает автор этого теста что на вопрос если скрипит дверь и чем смазать я вместо "правильного ответа" указал "масло", имея ввиду конечно индустриальное масло для смазки дверных петель и деталей швейных машин. Эх, молодежь, наверное они думают что WD-40 был всегда, везде и в любые времена)))
ну, вот.... дожилась....
Касаемо WD-40, запомни раз и навсегда !:
- ВД-40 не обеспечивает длительную защиту от ржавчины, наоборот данный состав гигроскопичен и притягивает влагу, то есть со временем деталь начнет ржаветь еще быстрее;
- нельзя использовать ВД-40 в качестве смазки он быстро испаряется;
- нельзя наносить на различные пластики, поликарбонат, пенопласт, а вот для металлических, деревянных или резиновых изделий ВД-40 подходит.
После применения данного состава требуется тщательно вытереть поверхность и нанести специальные смазывающие средства, клять !
но составитель не в теме процесса.
"WD-40 американская компания и торговая марка известного аэрозольного препарата, разработанного Норманом Ларсеном в 1953 году для «Rocket Chemical Company» в Сан-Диего, Калифорния.[1] Первоначально препарат был разработан для промышленных потребителей как водоотталкивающее средство, предотвращающее коррозию. Позже было установлено, что он также имеет множество возможностей для бытового применения."
Можно, но не нужно. Область применения у вэдешки другая от слова "совсем".
Вот тест на настоящего мужика.