Как вычислили серийного убийцу, который прекратил убивать в 1986 году, и был уверен, что его никогда не поймают

Был тихий вечер четверга. Дверь в дом Ребекки Томпсон была приоткрыта. Со двора доносился счастливый детский смех. Странный визит полицейских, которые набились в гостиной, так что невозможно было пройти, её сильно испугал.

Наконец, один из них сказал: "Миссис Томпсон, у нас есть основания полагать, что ваш брат Джозеф виновен в серии убийств и изнасилований, которые проходили в период с 1975 по 1986 годы в городах штата".

Для справки. В 1975 – 1986 гг. в округе Визалия прокатилась серия убийств, изнасилований и грабежей. Преступник всегда действовал один, был чрезвычайно умён, и ни разу не оставил улики. Единственное, что было у полиции – это ДНК, которое повторялось на каждом месте преступления.

Четыре группы полицейских работали в течении многих лет, но так и не смогли приблизиться к разгадке личности преступника. В конце 90-х годов дело попало к полицейскому Полу Хоулсу, криминалисту из Калифорнии.