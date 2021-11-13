Как вычислили серийного убийцу, который прекратил убивать в 1986 году, и был уверен, что его никогда не поймают

Его не могли поймать свыше 40 лет. Из них последние 25 лет он счастливо жил с семьей одной из дочек, ходил на рыбалку, стриг газон, мило улыбался соседям, и наслаждался спокойной старостью. Но когда ему исполнилось 72 года, в его дверь позвонила полиция.
Был тихий вечер четверга. Дверь в дом Ребекки Томпсон была приоткрыта. Со двора доносился счастливый детский смех. Странный визит полицейских, которые набились в гостиной, так что невозможно было пройти, её сильно испугал.
Наконец, один из них сказал: "Миссис Томпсон, у нас есть основания полагать, что ваш брат Джозеф виновен в серии убийств и изнасилований, которые проходили в период с 1975 по 1986 годы в городах штата".
Для справки. В 1975 – 1986 гг. в округе Визалия прокатилась серия убийств, изнасилований и грабежей. Преступник всегда действовал один, был чрезвычайно умён, и ни разу не оставил улики. Единственное, что было у полиции – это ДНК, которое повторялось на каждом месте преступления.
Четыре группы полицейских работали в течении многих лет, но так и не смогли приблизиться к разгадке личности преступника. В конце 90-х годов дело попало к полицейскому Полу Хоулсу, криминалисту из Калифорнии.
Хоулс стал сравнивать похожие дела из разных городов штата, и обнаружил, что два преступника имеют одинаковые участки ДНК. Таким образом, проходившие по полицейским базам Visalia Ransacker и East River rapist – один и тот же человек. Преступник получил новую кличку – Golden State Killer.
Хоулсу понадобилось четыре года, чтобы содрать все необходимые данные по преступлениям, и получить полные комплекты ДНК.
Однако попытки обработать ДНК ни к чему не привели. Эти данные никак нельзя было использовать. Хоулс сдал дело в архив.
Спустя 15 лет Пол Хоулс написал записку в прокуратуру штата с просьбой возобновить расследование. К этому времени на рынке секвенирования ДНК произошли глобальные изменения. В США открылись сайты, куда каждый мог загрузить свою ДНК, и найти своих родственников.
Хоулс решил попробовать. Он под вымышленным именем загрузил ДНК Golden State Killer, и получил совпадения на несколько десятков человек. Дальше Хоулс стал сопоставлять время, место и другие данные по преступлениям, и список сократился до пяти человек.
Полицейские установили слежку за каждым из этой пятерки, и ждали момент, когда те выбросили предметы, с которых можно было взять образцы ДНК.
Получив пять ДНК, Хоулс и команда провели решающую проверку. И было найдено 100% совпадение по ДНК. Преступником оказался бывший полицейский Джозеф ДеАнджело.
После первого убийства, как предполагается, грабитель перебрался поближе к Сакраменто, где перепрофилировался с простых взломов на изнасилования. Сперва он отслеживал только одиноких женщин, иногда с детьми. А затем стал нападать и на парочки. По две атаки в январе, феврале, марте и апреле, пять в мае, по одной в сентябре, ноябре и декабре, три в октябре. Это статистика по изнасилованиям только в 1977 году.
Деанджело заставлял женщин связывать мужчин, а затем отводил их в отдельную комнату, где насиловал несколько раз на протяжении долгих часов. В качестве своеобразной системы сигнализации преступник использовал тарелки. Связанных мужчин он ставил на четвереньки, укладывая им на спину несколько тарелок: «Если услышу хоть звук, убью всех в этом доме».
Он мог часами находиться в доме, разгуливая по нему как хозяин. Если в холодильнике находилось пиво, преступник брал его, шел на задний двор, усаживался поудобнее в кресле и выпивал бутылочку.
Вот почему ни разу не удалось найти улики в местах преступления. Преступник прекрасно знал все методы работы полиции, а а также способы избавления от улик.
Когда полицейские пришли в дом ДеАнжело, он раскладывал стол для ужина. "Он был очень удивлён", рассказал один из полицейских. "Он явно не ожидал этого".
Так закончилась 40-летняя история расследования дела преступника по кличке Golden State Killer.
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Понравилось99
Можно послать им свой материал и получить расшифровку, анализ медицинских предрасположенностей, найти родственников, отследить, как перемещались предки и т.п.
Эти компании сотрудничают с полицией по особо опасным делам, связанным с убийствами и покушениями на убийство.
По менее серьезным делам они не сотрудничают... пока...
И таки да, самому преступнику не обязательно сдавать свою ДНК. Достаточно того, что какой-нибудь троюродный брат, которого он в глаза не видел и даже не подозревал о его существовании, воспользовался услугами одной из контор.
В принципе, у этих контор уже достаточная база, чтобы опознать почти 100% населения США.
Или нет? Или тогда было такое время?
Вот вообще не совсем так, ибо ДНК ДиАнджело в базе таки не было.
Они нашли несколько его родственников, которые были в базе, вычислили их общего несомненного предка, а потом уже из архивов всех его потомков, вот их уже было несколько десятков. Ну, а дальше уже по тексту...
А с женщинами-то что? Отпускал?
А сам как думаешь?