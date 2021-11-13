FISHKINET
Позанималась на велотренажере и оказалась на операционном столе (5 фото) Позанималась на велотренажере и оказалась на операционном столе (5... Зачем морским минам нужны шипы? Зачем морским минам нужны шипы? По дороге мэр бежал, а на лбу фонарик По дороге мэр бежал, а на лбу фонарик 17 моментов обыкновенного счастья: или каким должен быть настоящий сервис и забота о клиентах 17 моментов обыкновенного счастья: или каким должен быть настоящий... Интересные фотографии 1990 -х Интересные фотографии 1990 -х Мужчина дошёл до Верховного суда, чтобы отсудить половину зарплаты бывшей жены Мужчина дошёл до Верховного суда, чтобы отсудить половину зарплаты... Кто был мужчиной, что спустил с лестницы Доцента Кто был мужчиной, что спустил с лестницы Доцента Олег Анофриев: детская травма, уникальный голос и 65 лет счастливого брака Олег Анофриев: детская травма, уникальный голос и 65 лет... Алкопост на вечер этой пятницы Алкопост на вечер этой пятницы Соратница Зюганова раскритиковала Голикову за введение QR-кодов. «Может конституцию отменить?» Соратница Зюганова раскритиковала Голикову за введение QR-кодов.... Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные Прикольные надписи на чеках в супермаркетах Прикольные надписи на чеках в супермаркетах История «Трёх богатырей»: как создаются знаменитые мультфильмы История «Трёх богатырей»: как создаются знаменитые мультфильмы Можно ходить по городу без страха Можно ходить по городу без страха Как вычислили серийного убийцу, который прекратил убивать в 1986 году, и был уверен, что его никогда не поймают Как вычислили серийного убийцу, который прекратил убивать в 1986... Перетягивание каната в исполнении орангутана и семейства выдр Перетягивание каната в исполнении орангутана и семейства выдр 20 привычных для всех вещей, нетипичные размеры которых поражают 20 привычных для всех вещей, нетипичные размеры которых поражают Интересные фотографии прошлого Интересные фотографии прошлого Хулиган из фильма «Тимур и его команда», добровольно ушедший на фронт. Его судьба до сих пор остается загадкой Хулиган из фильма «Тимур и его команда», добровольно ушедший на...
Как вычислили серийного убийцу, который прекратил убивать в 1986 году, и был уверен, что его никогда не поймают

Как вычислили серийного убийцу, который прекратил убивать в 1986 году, и был уверен, что его никогда не поймают (5 фото)

Автор:
13 ноября 2021 17:27
Метки: вычислили   не поймают   серийный убийца   
2474
5

Его не могли поймать свыше 40 лет. Из них последние 25 лет он счастливо жил с семьей одной из дочек, ходил на рыбалку, стриг газон, мило улыбался соседям, и наслаждался спокойной старостью. Но когда ему исполнилось 72 года, в его дверь позвонила полиция.

Был тихий вечер четверга. Дверь в дом Ребекки Томпсон была приоткрыта. Со двора доносился счастливый детский смех. Странный визит полицейских, которые набились в гостиной, так что невозможно было пройти, её сильно испугал.


Наконец, один из них сказал: "Миссис Томпсон, у нас есть основания полагать, что ваш брат Джозеф виновен в серии убийств и изнасилований, которые проходили в период с 1975 по 1986 годы в городах штата".


Для справки. В 1975 – 1986 гг. в округе Визалия прокатилась серия убийств, изнасилований и грабежей. Преступник всегда действовал один, был чрезвычайно умён, и ни разу не оставил улики. Единственное, что было у полиции – это ДНК, которое повторялось на каждом месте преступления.


Четыре группы полицейских работали в течении многих лет, но так и не смогли приблизиться к разгадке личности преступника. В конце 90-х годов дело попало к полицейскому Полу Хоулсу, криминалисту из Калифорнии.


×
×

Хоулс стал сравнивать похожие дела из разных городов штата, и обнаружил, что два преступника имеют одинаковые участки ДНК. Таким образом, проходившие по полицейским базам Visalia Ransacker и East River rapist –  один и тот же человек. Преступник получил новую кличку – Golden State Killer.


Хоулсу понадобилось четыре года, чтобы содрать все необходимые данные по преступлениям, и получить полные комплекты ДНК.

Однако попытки обработать ДНК ни к чему не привели. Эти данные никак нельзя было использовать. Хоулс сдал дело в архив.


Спустя 15 лет Пол Хоулс написал записку в прокуратуру штата с просьбой возобновить расследование. К этому времени на рынке секвенирования ДНК произошли глобальные изменения. В США открылись сайты, куда каждый мог загрузить свою ДНК, и найти своих родственников.


Хоулс решил попробовать. Он под вымышленным именем загрузил ДНК Golden State Killer, и получил совпадения на несколько десятков человек. Дальше Хоулс стал сопоставлять время, место и другие данные по преступлениям, и список сократился до пяти человек.


Полицейские установили слежку за каждым из этой пятерки, и ждали момент, когда те выбросили предметы, с которых можно было взять образцы ДНК.


Получив пять ДНК, Хоулс и команда провели решающую проверку. И было найдено 100% совпадение по ДНК. Преступником оказался бывший полицейский Джозеф ДеАнджело.


После первого убийства, как предполагается, грабитель перебрался поближе к Сакраменто, где перепрофилировался с простых взломов на изнасилования. Сперва он отслеживал только одиноких женщин, иногда с детьми. А затем стал нападать и на парочки. По две атаки в январе, феврале, марте и апреле, пять в мае, по одной в сентябре, ноябре и декабре, три в октябре. Это статистика по изнасилованиям только в 1977 году.


Деанджело заставлял женщин связывать мужчин, а затем отводил их в отдельную комнату, где насиловал несколько раз на протяжении долгих часов. В качестве своеобразной системы сигнализации преступник использовал тарелки. Связанных мужчин он ставил на четвереньки, укладывая им на спину несколько тарелок: «Если услышу хоть звук, убью всех в этом доме».


Он мог часами находиться в доме, разгуливая по нему как хозяин. Если в холодильнике находилось пиво, преступник брал его, шел на задний двор, усаживался поудобнее в кресле и выпивал бутылочку.

Вот почему ни разу не удалось найти улики в местах преступления. Преступник прекрасно знал все методы работы полиции, а а также способы избавления от улик.


Когда полицейские пришли в дом ДеАнжело, он раскладывал стол для ужина. "Он был очень удивлён", рассказал один из полицейских. "Он явно не ожидал этого".


Так закончилась 40-летняя история расследования дела преступника по кличке Golden State Killer.

Источник:

Метки: вычислили   не поймают   серийный убийца   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
12
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
閃光 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
16k
scorpick 6 минут назад
1986. Атмосферный фильм.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Fishki_surfer 36 минут назад
В США есть несколько больших компаний, которые делают ДНК анализ на коммерческой основе.
Можно послать им свой материал и получить расшифровку, анализ медицинских предрасположенностей, найти родственников, отследить, как перемещались предки и т.п.
Эти компании сотрудничают с полицией по особо опасным делам, связанным с убийствами и покушениями на убийство.
По менее серьезным делам они не сотрудничают... пока...

И таки да, самому преступнику не обязательно сдавать свою ДНК. Достаточно того, что какой-нибудь троюродный брат, которого он в глаза не видел и даже не подозревал о его существовании, воспользовался услугами одной из контор.

В принципе, у этих контор уже достаточная база, чтобы опознать почти 100% населения США.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Sergius SPb 39 минут назад
И это при том что в американской полиции идет серьезный отсев....
Или нет? Или тогда было такое время?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Andrei Час назад
"...Хоулс решил попробовать. Он под вымышленным именем загрузил ДНК Golden State Killer, и получил совпадения на несколько десятков человек. Дальше Хоулс стал сопоставлять время, место и другие данные по преступлениям, и список сократился до пяти человек..."

Вот вообще не совсем так, ибо ДНК ДиАнджело в базе таки не было.

Они нашли несколько его родственников, которые были в базе, вычислили их общего несомненного предка, а потом уже из архивов всех его потомков, вот их уже было несколько десятков. Ну, а дальше уже по тексту...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Васильевна Час назад
И таких дел, раскрытых спустя годы благодаря современной базе ДНК для поиска родственников, всё больше и больше. На ютюбе периодически встречаются такие истории.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Corvus Corax 2 часа назад
"Деанджело заставлял женщин связывать мужчин, а затем отводил их в отдельную комнату, где насиловал несколько раз на протяжении долгих часов."
А с женщинами-то что? Отпускал?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Надеюсь в тюрьме хорошенько поработали с проходимостью его жопы!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Иван Кемеров

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1852660



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Когда у тебя паранойя: наглядные примеры психоза, в которых вы узнаете себя
3
125
Когда у тебя паранойя: наглядные примеры психоза, в которых вы узнаете себя
Когда лень граничит с гениальностью: 20+ ярких примеров
2
93
Когда лень граничит с гениальностью: 20+ ярких примеров
Набирающие популярность
25 неудачников и их несчастная жизнь
1
12
25 неудачников и их несчастная жизнь
20+ фактов, которые вселяют позитивные надежды на будущее
0
11
20+ фактов, которые вселяют позитивные надежды на будущее
"Уйдите, Господи!": реакция москвичей на предложение кое-куда отправиться
"Уйдите, Господи!": реакция москвичей на предложение кое-куда отправиться
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика
0
1

Перейти в раздел
Лучшие демотиваторы
Официальный спортивный напиток, рецепт 70-х годов прошлого века
1
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#история#подборка#знаменитости#Ynews#актеры#страна#милота#Москва
#интересно#Россия#животные#интересное#СССР#автомобили#дтп#картинки#сша#аварии
#Юмор#люди#кино#прикол#фотографии#новости#автомир#комментарии#прикольные#голливуд

На что жалуетесь?

Вернуться