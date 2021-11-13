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Я был батальонный разведчик, а он генеральчик штабной

Я был батальонный разведчик, а он генеральчик штабной (1 фото)

Автор:
13 ноября 2021 15:19
Метки: война   генерал Власов   история   факты   
1153
1
12 июля 1942 года на околицу деревеньки Туховеж из лесу вышли мужчина и женщина.
Деревенскому старосте верно служащему новым немецким властям «парочка» отрекомендовалась беженцами.
Накормив нежданных гостей, хозяин послал шустрого внучка в соседнее село за фрицами. Когда в дом вошли фашисты, субтильный очкарик гордо заявил: «Я красный генерал Власов».
Староста с презрением сплюнув на пол произнес: «Хорош рисоваться генерал, Троцкий и тот бы скромней сдавался в плен».

В начале войны Власов достойно сражался с немцами на Украине, пробивался из окружения, и уже в ноябре 1941 года по личному приказу Сталина сформировал 20-ю армию.

Он был в числе командиров особо отличившихся при обороне столицы. 24 января 1942 года за проявленное в бою личное мужество и грамотное управление войсками его произвели в генерал-лейтенанты и наградили орденом «Красного Знамени».

Генерал крупно обгадился, когда ему доверили командование 2-й ударной армией участвовавшей в прорыве блокады Ленинграда. Эта была архисложная задача, с которой мог бы справиться только истинный полководец. Власов оказался не воителем, а шкурой, не просто спасовавшей в критической ситуации, а легко пошедшей на предательство.

После того как в Москве узнали, что Власов согласившись на сотрудничество с гитлеровцами, возглавил «Комитет освобождения народов России» и «Русскую освободительную армию» у компетентных органов появились вопросы к жене и любовнице генерала-предателя, хотя каждая из женщин считала себя официальной супругой иуды.

В 1926 году Власов женился на Анне Михайловне Ворониной, эту женщину он неоднократно предавал, и даже не стыдился многочисленных эпизодов своей неверности. На полную катушку лупоглазый кобелёк оторвался в Китае, во время службы советником в штабе генералиссимуса Чан Кайши. После того как отведав китайской «клубнички» он стал подбивать клинья к жене генералиссимуса, госпоже Сун Мэйлин, Москва от греха подальше отозвала его на Родину.

В Ленинграде неугомонный Власов обрюхатил свою любовницу Ульяну Осадчую, она родила любимому дочку. Многие знакомые Власова вспоминали, что увидев любую симпатичную женщину, тот словно павлин распускал перед ней хвост и начинал рассказывать о своих подвигах во время боев с беляками, махновцами и белобандитами.

Летом 1941 года Власов в «перерывах» между боями задурил голову 24-летнему старшему военврачу Агнессе Подмазенко. «Честно» глядя в глаза своей подчиненной, генерал поклялся жениться на ней. С его слов, после начала войны Советская власть дала всем высшим военным чинам, право в подконтрольных частях расторгать и регистрировать браки. Однажды вечером генерал заверил доверчивую женщину, что развелся с женой и зарегистрировал брак с ней, так Агнесса стала его «ППЖ» (походно-полевой женой).
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В январе 1942 года когда у «ППЖ» пузо уже лезло на нос, Власов отправил Агнессу к родителям в Саратов. В письмах они называли друг друга Андрюшенька и Агнессочка, при этом Подмазенко везде представлялась женой генерала Власова.

Часто бахвал писал ей, что чуть ли не каждый день к нему за советами обращается сам «Хозяин». О своих выдающихся советах данных «Самому» Власов сообщал и своей официальной жене Анне.

Вскоре доброжелатели сообщили Подмазенко что ее место в походной постели генерала заняла новая «жена» - Мария Воронова. Со злости Агнесса даже не сообщила любвеобильному папаше о дате рождения ребенка. Появившегося на свет мальчика, обиженная «брошенка» назвала Андреем.

Когда за Подмазенко пришли, чекисты намекнули ей в машине, чтобы она говорила о себе как о любовнице генерала, тогда у нее есть шанс отделаться «легким испугом». Однако на допросе упрямая Агнесса раз за разом повторяла, что генерал-лейтенат Власов, ее законный супруг, поскольку заключил с ней брак данной ему властью в условиях военного времени.

В июле 1944 года в ведомственном санатории СС на озере Таубензее, немцы подложили под предателя вдову эсэсовца, некую Хайди фон Биленберг. 13 апреля 1945 года с благословения Генриха Гиммлера в чешском отеле «Ричмонод» «влюбленные голубки» заключили брак.

После ареста новоиспечённого мужа доверчивая Хайди отдала все накопления двум прожженным мошенникам пообещавшим выкупить генерала из советского плена.

В 1945 году во время допроса на Лубянке, он заявил, что у него была только одна супруга Анна Власова, все остальные женщины расценивались им не более чем «сожительницы».

1 августа 1946 года Власова повесили во дворе Бутырской тюрьмы.

Агнесса после освобождения из мест лишения свободы долгие годы работала венерологом, ее сын Андрей Андреевич Подмазенко сделал неплохую по тем временам партийную карьеру.

С его слов только в 1997 году, после смерти матери он узнал, кем на самом деле был его отец.
Андрей, сын Власова и Подмазенко, живёт и работает в Самаре. Он окончил Саратовский государственный университет и аспирантуру, после чего получил степень доктора наук. В 1971 году сын генерала поступил на работу в Куйбышевский (ныне Самарский) государственный университет) где даже занимал руководящие должности, в том числе помощника ректора и секретаря Комитета коммунистической партии Куйбышевского университета. С 1991 года работал в Самарском институте бизнеса и менеджмента.

У Андрея две дочери. Одна внучка генерала теперь живёт во Франции, другая была одним из руководителей Государственной телекомпании Самары.
Если сравнить фото генерала Власова и Андрея Подмазенко, то несложно увидеть внешнее сходство, а иного сходства и быть не могло — предательство по наследству не передается. И спецслужбы, которые отлично знали, чьим сыном является специалист по экономике социализма, никоим образом не мешали его карьере, ведь сын за отца не отвечает. К слову, одна из дочерей Андрея Подмазенко, то есть внучка генерала Власова, занимала высокий пост в Самарской областной телерадиокомпании.

Генерал Власов замарал свое имя навеки, но на его потомков эта грязь не распространяется.

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Еще крутые истории!
Метки: война   генерал Власов   история   факты   
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15k
Дядюшка Ау 3 часа назад
"Староста с презрением сплюнув на пол произнес: «Хорош рисоваться генерал, Троцкий и тот бы скромней сдавался в плен»." (с)

Что это за продвинутый староста, что в курсе - как Троцкий сдается в плен? И кому Троцкий когда-либо сдавался в плен? Стиль изложения на уровне 3 класса.
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12k
ss Час назад
Этот козёл достоин только забвения. Подобные статьи только напоминают, что такая мразь существовала. Коля, пиши лучше о врагах, чем о предателях.
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66k
Максим 2 часа назад
Насколько я в курсе.. за него всегда и все делали подчиненные. Все его заслуги это подчиненные. И под Ленинградом он обосрался по банальной причине.. не нашлось таких подчиненных.. и да всегда, во время битвы под Москвой он болел) В общем один из тех (как и Павлов) кто выскользнул из сети 37 года когда чистили таких же как он из кодлы Тухачевского.
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2k
Frank Borman 3 часа назад
Мемориальная доска фашисту Маннергейму есть, памятник иуде Солженицыну есть, ничтожество Никошку обьявили святым. А борцу с большевизмом Власову почему до сих пор не поставили памятник? Непорядок.
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30k
Копатыч 3 часа назад
В 2001 году с ходатайством о конкретном пересмотре делa Власова в Главную военную прокуратуру РФ обратился иеромонах Никон, глава движения «За Веру и Отечество». Дело было возбуждено. Решением Военной коллегии Верховного Суда РФ Власов частично был оправдан (в отношении статьи об антисоветской агитации и пропаганде), но в остальной части - измена родине - приговор оставлен без изменения - реабилитации не подлежит. Пока ещё не подлежит. Но в отношении антисоветской агитации (во время войны с нацистами!) он реабилитирован полностью.
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