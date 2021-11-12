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Смешные комментарии из&nbsp;социальных сетей - 17

Смешные комментарии из социальных сетей - 17 (33 фото)

Автор:
12 ноября 2021 07:29
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   картинки   комментарии   мемы.   
3202
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Прикольные комментарии с просторов интернета

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Метки: Юмор   картинки   комментарии   мемы.   
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64  комментария
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2k
Умница-красавица 2 часа назад
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Главное, чтоб не плыла по течению, лицом вниз
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445
Михаил Полчаса назад
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Коммунисты и священник. Да уж.
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1k
Дмитрий Пашин Полчаса назад
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В русском языке существуют сложносоставные слова с двумя и более основами. В связи с этим в подобных словах возникают побочные ударения. Пример: мЕтеослУжба, АвтомОтоспОрт. И кстати, в слове "Кёнигсберг" ударение падает всё-таки на "ё", а не на "е". А вот с "сёрфингистом" не подскажу, здесь мои познания заканчиваются.
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4k
Макс 41 минуту назад
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Вполне симпатичная девица. Справа - губошлёп.
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13k
Кархародон 41 минуту назад
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Технари просто не знают как это правильно пишется
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13k
Кархародон 43 минуты назад
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Не все

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13k
Кархародон 47 минут назад
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Это был не тот Чебурашка

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3k
Chuna 47 минут назад
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Вы ничего не поняли! Это кресло водителя для мегаполисов с пробками.
Никогда не мучились стоя в пробке больше 2 часов?
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13k
Кархародон 50 минут назад
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У Зюганова - «Найк» и «серп и молот»? Даже сборные СССР в «Адидас» ходили
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3k
Тупняк 52 минуты назад
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Если бы хозяин промолчал, то шутка была бы веселее.
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13k
Кархародон 55 минут назад
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Получать российское гражданство.
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5k
Duckk Час назад
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И? Заплатила?
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374
Sergejus Vasiljevas Час назад
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Просто лысый мужик с бородой, на Ленина совсем не похож.
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10k
Denissg Час назад
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А сколько у тебя было до меня?
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3k
Taf Taffus Час назад
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Хм... Дата на фото август 2019 года. И спустя 12 лет после вступления Румынии в ЕС, благодаря залетной рокгруппе в стране открылся первый онкологический диспансер. Кстати, на одном концерте в Бухаресте румыны отдали Металлике в разы больше денег, чем эти подаренные 250к евро.
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10k
Denissg Час назад
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Порко Мадонна диум песто пербакко кастелло ди мио брано кьямаре ин че сервести хамдураля!
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