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Скрины из соцсетей

Скрины из соцсетей (30 фото)

Автор:
10 ноября 2021 11:27
Сообщество : Юмор
Метки: Разное   Юмор   маразм   прикол   
10797
30
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Прикольные маразматические объявления, фото, стихи.

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Метки: Разное   Юмор   маразм   прикол   
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180  комментариев
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2k
Диагноз 20 часов назад
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Не понял...
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1k
Andrey Kondor 19 минут назад
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Тхроугхт, бридге
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1k
Andrey Kondor 23 минуты назад
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Бунгало и гребные каналы?
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5k
ZiDAN10 2 часа назад
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А,что с Нивой не так? Почему она не гнилая?
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−3
Victorious 4 часа назад
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Зачем столько много телодвижений, ему одного хода достаточно.
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62
Андрей Иванов 4 часа назад
Ваще не парюсь.
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4k
Весельчак У 6 часов назад
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Ссылка www.youtube.com
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328
R L 6 часов назад
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Лангуаге
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802
QW 8 часов назад
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Зачем платить за физраствор, просто после укола вакцину надо быстро отсосать
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6k
Neo 8 часов назад
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В щи с вертухи канеш!
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1k
Vovan Petroff 9 часов назад
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На крайняк ничья (по Высоцкому).
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681
Ара Ростовский 9 часов назад
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Самолётик (Як-42 "Авиалинии Кубани") своё отлетал и теперь тренажёр для пожарных, так и мы своё отлетаем и станем тренажёрами для врачей
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1k
Kommunist 10 часов назад
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Цитромон, цербер, центнер, цифры, центавр, центр, цикада, циклон и т.д. на Ц не сложно если че, а вот на Ы это уже другое)
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275
Bender Rodriguez 11 часов назад
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149
Владимир 11 часов назад
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психотерапевт нужен тем, у кого вальты в колоде не складываются
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14k
Михаил Гривин 11 часов назад
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Я тоже оптом покупаю. У них есть еще одно достоинство: выкидывать можно по одному. Один порвался - его и выкинул, а парный остался как запаска, пока следующий порвется.
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3k
Andrey 11 часов назад
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Цель
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13k
Роман 11 часов назад
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Чушь.
Мы с пацанами в школе взрослыми считали 40+.
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237
viktor-chikalev 11 часов назад
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Психиатр нужнее.
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405
Kulibin7 12 часов назад
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Цель. Не вариант?
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3k
Федор 12 часов назад
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Это же Чак. Неудивительно. Он же единственный человек досчитавший до бесконечности. Причем дважды....
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