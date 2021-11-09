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Сегодня мы посмотрим как выглядел Ленинград в 1981 году.
1.
Продолжается освоение территории Весёлого Посёлка. На снимке - улицы Крыленко и Евдокима Огнева.
2.
Дом Лобанова-Ростовского и охраняемая автомобильная парковка прямо на Исаакиевской площади. Сейчас внутри дома находится самый дорогой отель города Four Seasons.
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4.
Автор фото: Мария Ивашинцова.
Калужский сквер неподалёку от Таврической улицы. Помните такие ракеты на детских площадках?
Калужский сквер неподалёку от Таврической улицы. Помните такие ракеты на детских площадках?
5.
В только-только построенной гостинице "Карелия" на улице Тухачевского заканчивается оформление фасадов. А на переднем плане идёт строительство одноимённого ресторана. Пробудет он здесь недолго - уже в 2012 году его снесут, а на его месте построят ЖК "Дом на Тухачевского".
8.
На Торжковской улице дом 5 повесили портрет Ленина. Сейчас в этом самом доме находится прокуратура Ленинградской области.
12.
От берегов Крестовского острова ушла вода и образовалась рекордная отмель. Снимок сделан неподалёку от стадиона имени Кирова.
16.
Магазин "Альбатрос" на Двинской улице. Располагался он в таком необычном месте неподалёку от порта, потому что торговал на чеки Внешторгбанка, которыми платили морякам торгового флота в период нахождения судна вне территориальных вод СССР.
18.
Автор фото - Miles Glendinning.
Уникальный кадр Заневской площади ещё без подземных переходов. Станцию метро "Красногвардейская» откроют лишь спустя 4 года, а в 1992 году она станет «Новочеркасской».
Уникальный кадр Заневской площади ещё без подземных переходов. Станцию метро "Красногвардейская» откроют лишь спустя 4 года, а в 1992 году она станет «Новочеркасской».
21.
Купчино, простор, Икарусы - почти идиллическая картина. На снимке - перекрёсток Олеко Дундича и Купчинской улиц.
22.
Станция метро Гражданский проспект, открытая в конце 1978 года. Тогда это был совсем новый район.
24.
фото из архива Игоря Стесева.
В завершении снимок сделанный около Цимбалинского моста. В 1980-1982 годах на мосту проходил капитальный ремонт и он был закрыт, как и прилегающие улицы. Именно этим фактом решили воспользоваться молодожёны и отправились туда на свадебную фотосессию.
Предыдущая часть здесь: Прогулка по Ленинграду 1980 года
В завершении снимок сделанный около Цимбалинского моста. В 1980-1982 годах на мосту проходил капитальный ремонт и он был закрыт, как и прилегающие улицы. Именно этим фактом решили воспользоваться молодожёны и отправились туда на свадебную фотосессию.
Предыдущая часть здесь: Прогулка по Ленинграду 1980 года
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