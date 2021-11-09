5.

В только-только построенной гостинице "Карелия" на улице Тухачевского заканчивается оформление фасадов. А на переднем плане идёт строительство одноимённого ресторана. Пробудет он здесь недолго - уже в 2012 году его снесут, а на его месте построят ЖК "Дом на Тухачевского".