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Прогулка по Ленинграду 1981 года

Прогулка по Ленинграду 1981 года (24 фото)

Автор:
09 ноября 2021 21:46
Метки: СССР   интересно   история   ленинград   люди   страна   фотографии   
775
24
Сегодня мы посмотрим как выглядел Ленинград в 1981 году.
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Метки: СССР   интересно   история   ленинград   люди   страна   фотографии   
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53k
Dominus 8 часов назад
Хороший год в моем городе. это год моего дембеля ..
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326
Максим Максимов 7 часов назад
10. Суета на улице Дзержинского (ныне - Гороховая).
а ещё левее был винный магазинчик, более известный, как "ТРИ СТУПЕНЬКИ". А ещё дальше - знаменитый пивняк "Висла" - любимое место времяпровождения некоторой части
курсантов "Дзержинки"
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84
Сергей Груздев 8 часов назад
на втором фото за зелёной тройкой пятёрка стоит сомневаюсь что в 81 они быпи
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