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Интересные фотографии 1990 -х

Интересные фотографии 1990 -х (35 фото)

Автор:
09 ноября 2021 21:11
Метки: Россия   интересно   люди   страна   фотографии   
3761
35
Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 2000-х.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того чтобы вы ссорились, эти фото чтобы помнили те кто забыл и увидели те кто на горшке сидел!
Просто фото, про жизнь в то время!, хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех!
И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!
Приятного вам просмотра!, не ругайтесь!
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Метки: Россия   интересно   люди   страна   фотографии   
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8  комментариев
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5k
Ruk 9 часов назад
я на свой и отца ваучер оформил на себя 12 гектар земли, а потом, через 8 лет её продал. был в реально хорошем плюсе, если бы знал тогда что "так можно", покупал бы эти ваучеры вплоть до анальной торговли. а ведь кто то смог купить на них не то что парикмахерские или магазины, а целые заводы и отрасли СССР. и продавали их за бутылку
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8k
Андрей А 41 минуту назад
Диджей не понял, что за песня "Шоу мозги вон" ?
Реально лох, а не диджей

Вот профессионалы:

Ссылка www.youtube.com
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2k
Alexei_vrn 6 часов назад
Сразу вспомнилось.... "Та-та-ри-тум-ба... та-та-ри-тум-ба"

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14k
uutb 9 часов назад
Комментарий к фото
Вряд ли это 1995 г, скорее 2005 г. Пакеты, как у призывника справа (черный с золотом), уже в 2000 пошли.
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