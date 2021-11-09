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Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 2000-х.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того чтобы вы ссорились, эти фото чтобы помнили те кто забыл и увидели те кто на горшке сидел!
Просто фото, про жизнь в то время!, хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех!
И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!
Приятного вам просмотра!, не ругайтесь!
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того чтобы вы ссорились, эти фото чтобы помнили те кто забыл и увидели те кто на горшке сидел!
Просто фото, про жизнь в то время!, хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех!
И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!
Приятного вам просмотра!, не ругайтесь!
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7.
Уличная лотерея «Сюрприз». Россия, 1992 год.
В начале 90-х на рынках и вокзалах российских городов стояли лототроны — аппараты, выбрасывающие шары с выигрышными номерами. Журналисты «Московского комсомольца» в своей статье про мошенничество назвали этот аттракцион «лохотроном». Так появилось это слово, в дальнейшем обозначающее любую «разводку».
Уличная лотерея — это как театральная постановка, но с жертвами. Из действующих лиц: организатор, наивный гражданин, подставной и яркая коробка с призом. Организатор вручает прохожим билеты «бесплатной» лотереи или предлагает вытянуть шар из лототрона. Разыгрывали в таких лотереях, как правило, чайник, утюг, соковарку или какой-нибудь другой нужный прибор. По сценарию наивному гражданину выпадал выигрышный билет, но точно такой же выпадал еще какому-то «случайному прохожему» — подставному.
Дальше гражданину и «случайному прохожему» приносили извинения и предлагали провести аукцион — кто больше даст денег, тот забирает и приз, и деньги проигравшего. Чтобы мотивировать гражданина, «случайный прохожий» выглядел бедно и как бы невзначай открывал кошелек, где лежало совсем немного денег.
Сюжет постановки развивался так: гражданин и подставной кладут свои деньги в конверты и передают их организаторам лотереи. Деньги гражданина незаметно добавляют к деньгам подставного, поэтому у подставного в конверте денег всегда больше, и он выигрывает.
В начале 90-х на рынках и вокзалах российских городов стояли лототроны — аппараты, выбрасывающие шары с выигрышными номерами. Журналисты «Московского комсомольца» в своей статье про мошенничество назвали этот аттракцион «лохотроном». Так появилось это слово, в дальнейшем обозначающее любую «разводку».
Уличная лотерея — это как театральная постановка, но с жертвами. Из действующих лиц: организатор, наивный гражданин, подставной и яркая коробка с призом. Организатор вручает прохожим билеты «бесплатной» лотереи или предлагает вытянуть шар из лототрона. Разыгрывали в таких лотереях, как правило, чайник, утюг, соковарку или какой-нибудь другой нужный прибор. По сценарию наивному гражданину выпадал выигрышный билет, но точно такой же выпадал еще какому-то «случайному прохожему» — подставному.
Дальше гражданину и «случайному прохожему» приносили извинения и предлагали провести аукцион — кто больше даст денег, тот забирает и приз, и деньги проигравшего. Чтобы мотивировать гражданина, «случайный прохожий» выглядел бедно и как бы невзначай открывал кошелек, где лежало совсем немного денег.
Сюжет постановки развивался так: гражданин и подставной кладут свои деньги в конверты и передают их организаторам лотереи. Деньги гражданина незаметно добавляют к деньгам подставного, поэтому у подставного в конверте денег всегда больше, и он выигрывает.
8.
Лидер группы «Сектор Газа» Юрий Хой с фанатам после концерта.
Россия, Киров, 26 февраля 1998 год.
Россия, Киров, 26 февраля 1998 год.
11.
Президент Борис Ельцин, губернатор Владимир Яковлев и артист Дмитрий Нагиев выступают перед петербуржцами во время митинга на Дворцовой площади.
Россия, 13 июня 1996 год.
Россия, 13 июня 1996 год.
13.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский держит бутылку водки с его именем-подарок на День рождения, на заднем плане Анатолий Кашпировский.
Россия, Москва, 1994 год.
Россия, Москва, 1994 год.
15.
Реклама сотовой связи. Москва, 1999 год.
Первой в России продавать сотовые телефоны частным лицам начала компания «Дельта Телеком». Первый звонок был совершен Анатолием Собчаком в сентябре 1991 года. Аппарат марки Nokia, по которому мэр Санкт-Петербурга говорил со своим Нью-Йоркским знакомым, стоил 5000 долларов. Это огромные деньги. В декабре того же года средняя зарплата в стране едва ли превышала 100 долларов по официальному курсу «Госбанка».
В течение следующего десятилетия мобильная связь становилась все доступнее и число абонентов росло. По данным компании «РИА-Новости» уже к 1999-ому году в России насчитывалось почти полтора миллиона активных симкарт.
В 1999-ом был переломный момент, когда сотовая связь превращалась из элитарной в массовую услугу. Северо-Западный-GSM (будущий «Мегафон») занимал менее 10% рынка. Половину абонентов практически поровну делили между собой «Билайн» и «МТС». Остальные симкарты принадлежали мелким региональным операторам.
Крупные операторы тех времен: «Сонет», «Московская сотовая связь» и «Дельта Телеком» в настоящий момент прекратили оказывать услуги сотовой связи и их сайтов тех времен уже не найти. В середине 90-ых они занимали некоторую долю рынка, но в начале 2000-ых лидерство захватила «Большая тройка» и операторам пришлось уйти со сцены или перепрофилироваться.
Один из немногих операторов, кроме «МТС» и «Билайн», сохранившийся с тех времен без кардинального ребрендинга — «Смартс» (Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем). В 1999-ом он работал только в Самарской и Ивановской областях. Сейчас оператор обслуживает абонентов в Мордовии, Марий Эл, Пензе и Ульяновске.
Услуги сотовой связи, предоставляемые столичными операторами, корректно работали лишь в Москве и Санкт-Петербурге. Проникновение связи в регионы только начиналось и там работали местные компании, впоследствии поглощенные региональными операторами. В 1998-ом МТС только собирались провести связь на трассе М-95.
Пополнение счета
В конце 1990-ых не было ни QIWI-терминалов, ни онлайн-банкинга. Юридическим лицам была доступна оплата путем перевода на банковский счет. А частные лица покупали карточки, которые продавались у дилеров «Билайн» и «МТС». С карточки надо было стереть код монеткой и активировать ее. Зачисление средств происходило с задержкой.
Деньги со счета снимались не сразу после звонка, а через некоторое время. И приходилось несколько раз узнавать баланс, чтобы точно знать сколько сняли. Проверка счета производилась лишь одним способом — звонком в сервисный центр.
Первой в России продавать сотовые телефоны частным лицам начала компания «Дельта Телеком». Первый звонок был совершен Анатолием Собчаком в сентябре 1991 года. Аппарат марки Nokia, по которому мэр Санкт-Петербурга говорил со своим Нью-Йоркским знакомым, стоил 5000 долларов. Это огромные деньги. В декабре того же года средняя зарплата в стране едва ли превышала 100 долларов по официальному курсу «Госбанка».
В течение следующего десятилетия мобильная связь становилась все доступнее и число абонентов росло. По данным компании «РИА-Новости» уже к 1999-ому году в России насчитывалось почти полтора миллиона активных симкарт.
В 1999-ом был переломный момент, когда сотовая связь превращалась из элитарной в массовую услугу. Северо-Западный-GSM (будущий «Мегафон») занимал менее 10% рынка. Половину абонентов практически поровну делили между собой «Билайн» и «МТС». Остальные симкарты принадлежали мелким региональным операторам.
Крупные операторы тех времен: «Сонет», «Московская сотовая связь» и «Дельта Телеком» в настоящий момент прекратили оказывать услуги сотовой связи и их сайтов тех времен уже не найти. В середине 90-ых они занимали некоторую долю рынка, но в начале 2000-ых лидерство захватила «Большая тройка» и операторам пришлось уйти со сцены или перепрофилироваться.
Один из немногих операторов, кроме «МТС» и «Билайн», сохранившийся с тех времен без кардинального ребрендинга — «Смартс» (Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем). В 1999-ом он работал только в Самарской и Ивановской областях. Сейчас оператор обслуживает абонентов в Мордовии, Марий Эл, Пензе и Ульяновске.
Услуги сотовой связи, предоставляемые столичными операторами, корректно работали лишь в Москве и Санкт-Петербурге. Проникновение связи в регионы только начиналось и там работали местные компании, впоследствии поглощенные региональными операторами. В 1998-ом МТС только собирались провести связь на трассе М-95.
Пополнение счета
В конце 1990-ых не было ни QIWI-терминалов, ни онлайн-банкинга. Юридическим лицам была доступна оплата путем перевода на банковский счет. А частные лица покупали карточки, которые продавались у дилеров «Билайн» и «МТС». С карточки надо было стереть код монеткой и активировать ее. Зачисление средств происходило с задержкой.
Деньги со счета снимались не сразу после звонка, а через некоторое время. И приходилось несколько раз узнавать баланс, чтобы точно знать сколько сняли. Проверка счета производилась лишь одним способом — звонком в сервисный центр.
19.
Первые автоматы по оплате парковки на Тверской улице, конец 90-х.
Платные муниципальные уличные парковки на центральных улицах Москвы были введены в декабре 1997 года постановлением мэра столицы Юрия Лужкова. 10 сентября 2008 года они были ликвидированы, за исключением парковок при вокзалах и около аэропортов.
Однако через четыре года уже новый мэр Сергей Собянин снова стал взимать плату за парковку в центре города.
Платные муниципальные уличные парковки на центральных улицах Москвы были введены в декабре 1997 года постановлением мэра столицы Юрия Лужкова. 10 сентября 2008 года они были ликвидированы, за исключением парковок при вокзалах и около аэропортов.
Однако через четыре года уже новый мэр Сергей Собянин снова стал взимать плату за парковку в центре города.
23.
Ребята катаются держась за задний бампер рейсового автобуса ЛИАЗ-677.
Фото сделано в городе Тольятти зимой 2000 года, автор снимка —датчанин Ким Ловенскйольд, который путешествовал в это время по России. Парнишкам с фотографии сейчас должно быть чуть за 30.
Фото сделано в городе Тольятти зимой 2000 года, автор снимка —датчанин Ким Ловенскйольд, который путешествовал в это время по России. Парнишкам с фотографии сейчас должно быть чуть за 30.
31.
История от ведущего петербургского клуба Candyman – Ивана Мячикова, конец 90-х:
Подходит как-то на дискотеке к диджею этакий реальный браток и заявляет: «Э, слышь? Поставь шоу мозги вон!» Диджей в страшном афиге, т.к. отказывать таким в те времена было без вариантов, но, несмотря на весь свой мега-опыт, он совершенно не представляет, о какой песне идёт речь.
Братан начинает повышать градус вопроса и дело попахивает уже лёгким прессингом: «Ну ты чё, лох совсем? Такую "телегу" не знать? Слышь, или ты сейчас поставишь, или...». В общем, это случилось: диджей всё-таки понял, о чём идёт речь! Не сразу конечно, а после нескольких колоритных намёков о его близких, его работе в целом и о нём лично в частности.
Мысли спешили сами от тяжёлого дыхания в ухо после: «Иди сюда» и краткой истории английской поп-культуры по-фене. Он нажал на play и счастливый малиновый пиджак расплывшись в улыбке, поплыл в сторону танцпола: «Ну можешь ведь, чё?! Шоу мозги вон, в натуре!» И зазвучала любимая тогда бандосами песня (а точнее - её адаптированное русское название), которое как никогда подходила к происходящему в стране: ШОУ МОЗГИ ВОН!
Подходит как-то на дискотеке к диджею этакий реальный браток и заявляет: «Э, слышь? Поставь шоу мозги вон!» Диджей в страшном афиге, т.к. отказывать таким в те времена было без вариантов, но, несмотря на весь свой мега-опыт, он совершенно не представляет, о какой песне идёт речь.
Братан начинает повышать градус вопроса и дело попахивает уже лёгким прессингом: «Ну ты чё, лох совсем? Такую "телегу" не знать? Слышь, или ты сейчас поставишь, или...». В общем, это случилось: диджей всё-таки понял, о чём идёт речь! Не сразу конечно, а после нескольких колоритных намёков о его близких, его работе в целом и о нём лично в частности.
Мысли спешили сами от тяжёлого дыхания в ухо после: «Иди сюда» и краткой истории английской поп-культуры по-фене. Он нажал на play и счастливый малиновый пиджак расплывшись в улыбке, поплыл в сторону танцпола: «Ну можешь ведь, чё?! Шоу мозги вон, в натуре!» И зазвучала любимая тогда бандосами песня (а точнее - её адаптированное русское название), которое как никогда подходила к происходящему в стране: ШОУ МОЗГИ ВОН!
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Метки: Россия интересно люди страна фотографии
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А там и залоговые аукционы подтянулись... и пошло поехало...
Реально лох, а не диджей
Вот профессионалы: