15.

Реклама сотовой связи. Москва, 1999 год.

Первой в России продавать сотовые телефоны частным лицам начала компания «Дельта Телеком». Первый звонок был совершен Анатолием Собчаком в сентябре 1991 года. Аппарат марки Nokia, по которому мэр Санкт-Петербурга говорил со своим Нью-Йоркским знакомым, стоил 5000 долларов. Это огромные деньги. В декабре того же года средняя зарплата в стране едва ли превышала 100 долларов по официальному курсу «Госбанка».



В течение следующего десятилетия мобильная связь становилась все доступнее и число абонентов росло. По данным компании «РИА-Новости» уже к 1999-ому году в России насчитывалось почти полтора миллиона активных симкарт.



В 1999-ом был переломный момент, когда сотовая связь превращалась из элитарной в массовую услугу. Северо-Западный-GSM (будущий «Мегафон») занимал менее 10% рынка. Половину абонентов практически поровну делили между собой «Билайн» и «МТС». Остальные симкарты принадлежали мелким региональным операторам.



Крупные операторы тех времен: «Сонет», «Московская сотовая связь» и «Дельта Телеком» в настоящий момент прекратили оказывать услуги сотовой связи и их сайтов тех времен уже не найти. В середине 90-ых они занимали некоторую долю рынка, но в начале 2000-ых лидерство захватила «Большая тройка» и операторам пришлось уйти со сцены или перепрофилироваться.



Один из немногих операторов, кроме «МТС» и «Билайн», сохранившийся с тех времен без кардинального ребрендинга — «Смартс» (Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем). В 1999-ом он работал только в Самарской и Ивановской областях. Сейчас оператор обслуживает абонентов в Мордовии, Марий Эл, Пензе и Ульяновске.



Услуги сотовой связи, предоставляемые столичными операторами, корректно работали лишь в Москве и Санкт-Петербурге. Проникновение связи в регионы только начиналось и там работали местные компании, впоследствии поглощенные региональными операторами. В 1998-ом МТС только собирались провести связь на трассе М-95.

Пополнение счета

В конце 1990-ых не было ни QIWI-терминалов, ни онлайн-банкинга. Юридическим лицам была доступна оплата путем перевода на банковский счет. А частные лица покупали карточки, которые продавались у дилеров «Билайн» и «МТС». С карточки надо было стереть код монеткой и активировать ее. Зачисление средств происходило с задержкой.



Деньги со счета снимались не сразу после звонка, а через некоторое время. И приходилось несколько раз узнавать баланс, чтобы точно знать сколько сняли. Проверка счета производилась лишь одним способом — звонком в сервисный центр.