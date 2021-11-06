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Смешные и&nbsp;добрые видео

Смешные и добрые видео (16 видео)

Автор:
06 ноября 2021 12:55
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   смешные   
1339
16
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Смешные и добрые видео

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Метки: Юмор   видео   смешные   
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37  комментариев
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8k
costa 4 часа назад
Комментарий к видео
Тупенько как-то.
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155
Станислав Килин 11 минут назад
Комментарий к видео
Дебилы, а они ведь существуют
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9k
Савл Полчаса назад
Воспроизводит звук без изображения. Почему?
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3k
Дмитрий ! 40 минут назад
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Знаю, знаю точно, где мой адресат, В доме, где резной палисад.(с)
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1k
DHC 47 минут назад
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Черновщина какая-то )
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68k
Пётровыч 59 минут назад
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Ага, а реально обнять надо только перед сном, потом мы можем проснутся головами не в ту сторону.
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2k
Умница-красавица Час назад
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Это по-корейски что ли?
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14k
Роберт Шекли Час назад
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В конце: "Ммммм, холодненькая. Ваще ништяк"
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2k
Умница-красавица Час назад
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Сразу видно- постановка. В реале был бы накуй послан на пятой секунде
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746
poбт 2 часа назад
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а скамейки без надписи "осторожно окрашено" найти не смогли?
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13k
Андрей Ватрушкин 2 часа назад
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Дебилы бродят вокруг нас.
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13k
Андрей Ватрушкин 2 часа назад
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Обломал все наши эко-устремления.
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13k
Андрей Ватрушкин 2 часа назад
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Повелитель трансформеров.
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13k
Андрей Ватрушкин 2 часа назад
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Ссылка youtu.be
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13k
Андрей Ватрушкин 3 часа назад
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Походка называется "на раскоряку". Надеюсь никого не обидел.
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8k
Izrin Maria 3 часа назад
Комментарий к видео
Не умеешь - не берись!
Правой ручкой аккуратно приподнимаем юбку сантиметра на два-три. Получившаяся "диагональ" уже позволит подниматься по лестнице.
И, чтобы не приходилось сильно сгибать колено во время подъёма на ступеньку, опорная нога поднимается на цыпочки. Выигрываем ещё пару сантиметров.
Спина прямая, вверх поднимается колено, и только чуть-чуть - бедро.
Шея прямая, а не наклонена вперёд, как у гусака.
Взгляд спокойный, вперёд и чуть свысока: "Не царское это дело - под ноги смотреть!"
Спутник может поддерживать Вас под локоток, но цепляться за него - недопустимо.
Вообще, подъём и спуск по лестнице на каблуках требует привычки, а значит - тренировок.
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13k
Nikita 3 часа назад
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Ссылка www.youtube.com
Ссылка www.youtube.com
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14k
Alex 3 часа назад
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Будильник не постарел....
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14k
Совранский 3 часа назад
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а Галкин где ихний ?))))))
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574
Сергей 3 часа назад
А чё, фишки теперь филиал тик-тока??? Можно не надо?
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4k
Sabay 3 часа назад
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За новой метлой? )))
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