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Фотография как дверь в прошлое

Фотография как дверь в прошлое (20 фото)

Автор:
03 ноября 2021 21:39
Метки: заграница   интересно   история   фотографии   
838
20
Предлагаю вам ознакомиться с подборкой интересных фотографий.
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Метки: заграница   интересно   история   фотографии   
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1k
Sandmännchen (DDR) 6 часов назад
"Фотография как дверь в прошлое", которую уже не открыть...
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542
vijilante 5 часов назад
"Женщина читает книжку своему шестилетнему сыну-антипрививочнику через подвальное окно во время карантина, вызванного эпидемией полиомиелита. 1949 год."
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849
Hard.NET 5 часов назад
сарказм XD XD XD
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849
Hard.NET 5 часов назад
Неее, в советское время - все было плохо и не так. это - постанова )))) все - наиграно )))
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13k
Андрей Ватрушкин 6 часов назад
Баян, как дверь в прошлое.
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