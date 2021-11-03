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Предлагаю вам ознакомиться с подборкой интересных фотографий.
1.
«Итер Авто» ('Iter Avto'), навигатор из 1930 годов. Он был разработан туристическим клубом Italiano и шёл с комплектом бумажных карт. Навигатор был связан со спидометром и перематывал карту соответственно скорости автомобиля
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3.
Американский фотограф Джеймс Рикалтон позирует с двумя гигантами, которые были известны как «Великаны Кашмира». 1903 год. Снимок был сделан в Дели во время «дурбара», празднования восшествия на индийский престол Эдуарда VII, прадеда нынешней британской королевы Елизаветы II
5.
Женщина стоит в дверях автодома RV Camper, который называли «дорожной яхтой». Выставка в Лондоне, 1927 год
8.
Ниагарский водопад без воды. В 1969 году воду от Американского водопада отвели к водопаду «Подкова», чтобы инженерный корпус армии США обследовал русло и определил меры по сохранению природной достопримечательности
13.
Шведское военное судно «Ваза» ('Vasa') подняли со дна моря 24 апреля 1961 года. Оно пробыло под водой 333 года и прекрасно сохранилось. Стокгольм, Швеция.
15.
Хижина на дереве представителей племени Коиари. Восточнее Порта-Морсби. Папуа-Новая Гвинея, 1886 год
17.
Автомобиль Sir Vival 1958 года. Сконструированный Уолтером С. Джеромом из Вустера двухсекционный автомобиль должен был защитить водителя и трёх пассажиров от травм. В случае столкновения моторный отсек принял бы удар на себя и спас бы людей. Был изготовлен всего один экземпляр, и он сохранился до наших дней в автосалоне Bellingham Auto Sales (Беллингам, штат Массачусетс).
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Метки: заграница интересно история фотографии
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