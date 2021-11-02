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18 раз, когда подача блюд вводила посетителей в ступор

18 раз, когда подача блюд вводила посетителей в ступор (19 фото)

Автор:
02 ноября 2021 22:10
Сообщество : Еда
Метки: Кулинарный   Шедевр   блюдо   посетители   ступор   творчество   
2842
19
Иногда некоторым ресторанам недостаточно создать кулинарный шедевр, чтобы выразить свой творческий потенциал. Они идут ещё дальше, и предлагают своим клиентам оформление блюд, которое выходит за рамки заурядного воображения. В наши дни мы действительно можем ожидать от рестораторов удивительных сюрпризов...
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Метки: Кулинарный   Шедевр   блюдо   посетители   ступор   творчество   
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5k
Duckk 4 часа назад
Неприятного аппетита.
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Летучий Мыш Час назад
"Очень высокая кухня" - такое впечатление, им шеф-повар на стол наблевал
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716
Оля Т. 2 часа назад
Фоткать подано, а кушать - это не сюда.
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7k
Миха 2 часа назад
Вот это я понимаю - подача, а там - всякая шляпота нафоткана)

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959
Сергей Ковалев 3 часа назад
"Высокое" искусство нам не понять

Пойду бутер сделаю и с чайком....
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1k
Андрей Ы. 3 часа назад
Барби - пальчики оближешь.
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1k
Женя Женя78 3 часа назад
пздц ну и дебилы . хлеб в кустах понравился
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14k
vikklu 3 часа назад
Нафиг такие извращения.
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