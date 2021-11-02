18 раз, когда подача блюд вводила посетителей в ступор

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Иногда некоторым ресторанам недостаточно создать кулинарный шедевр, чтобы выразить свой творческий потенциал. Они идут ещё дальше, и предлагают своим клиентам оформление блюд, которое выходит за рамки заурядного воображения. В наши дни мы действительно можем ожидать от рестораторов удивительных сюрпризов...
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Метки: Кулинарный Шедевр блюдо посетители ступор творчество
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