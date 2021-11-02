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Как НАСА устраивало астронавтам тренировки по выживанию, 1960-е годы

Как НАСА устраивало астронавтам тренировки по выживанию, 1960-е годы (18 фото)

Автор:
02 ноября 2021 15:43
Сообщество : Исторические факты
Метки: 60-е годы   NASA   астронавты   военная подготовка   выживание в дикой природе   выживание в лесу   история космонавтики   космическая гонка   
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Все группы первых астронавтов НАСА прошли серию курсов по выживанию. Это должно было подготовить их к посадке в любом отдаленном и негостеприимном месте, дать уверенность в своих силах и способность справиться с аварийной или нестандартной ситуацией при посадке.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: 60-е годы   NASA   астронавты   военная подготовка   выживание в дикой природе   выживание в лесу   история космонавтики   космическая гонка   
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3  комментария
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RALEXXX 48 минут назад
Автор, во первых на Луну не «приземляются». А во вторых 20 июля 1969г. прилунились только Нил Армстронг и Эдвин Олдрин. Майкл Коллинз в это время продолжал вращаться в командном модуле на орбите вокруг Луны.
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Mowgley 48 минут назад
Это что?
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