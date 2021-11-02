Как НАСА устраивало астронавтам тренировки по выживанию, 1960-е годы

139
18
Все группы первых астронавтов НАСА прошли серию курсов по выживанию. Это должно было подготовить их к посадке в любом отдаленном и негостеприимном месте, дать уверенность в своих силах и способность справиться с аварийной или нестандартной ситуацией при посадке.
На снимке: астронавты "Mercury Seven” Л. Гордон Купер, М. Скотт Карпентер, Джон Гленн, Алан Шепард, Вирджил И. Гриссом, Уолтер Ширра и Дональд К. Слейтон в одежде, сшитой из парашютов, во время тренировок по выживанию в пустыне на базе ВВС Stead Air Force Base в Неваде. 1960 г.
Обучение было разделено на три этапа. Первый этаж - лекции и инструктаж по методам выживания для каждого типа окружающей среды. Второй этап - демонстрация методов выживания, сначала теория, затем практика. И третий этап - групповые полевые учения, во время которых нужно было применить теоретическую и практическую подготовку в смоделированной ситуации.
Помимо базовой технической подготовки, астронавты должны были научиться выживать в дикой природе, если их корабль приземлится в стороне от заданной цели. Они практиковали методы выживания в пустыне, создавая импровизированные укрытия и одежду из парашютов. Их также учили строить убежища, находить пищу и воду и выявлять ядовитых змей в джунглях.
Обучение было разделено на три этапа. Первый этаж - лекции и инструктаж по методам выживания для каждого типа окружающей среды. Второй этап - демонстрация методов выживания, сначала теория, затем практика. И третий этап - групповые полевые учения, во время которых нужно было применить теоретическую и практическую подготовку в смоделированной ситуации.
Помимо базовой технической подготовки, астронавты должны были научиться выживать в дикой природе, если их корабль приземлится в стороне от заданной цели. Они практиковали методы выживания в пустыне, создавая импровизированные укрытия и одежду из парашютов. Их также учили строить убежища, находить пищу и воду и выявлять ядовитых змей в джунглях.
Фрэнк Борман, Нил Армстронг, Джон Янг и Дик Слейтон во время тренировки по выживанию в пустыне в Неваде. 1964 г.
В 1957 году Советский Союз запустил космический аппарат "Спутник-1", и началась космическая гонка. Триумф СССР потряс американцев и вызвал решительное желание правительства США сделать все, чтобы "догнать и перегнать" своего коммунистического соперника.
Двумя годами позже была инициирована новая космическая программа, проект "Меркурий". Это произошло во время правления президента Дуайта Д. Эйзенхауэра. Для участия в программе было отобрано семь человек: Скотт Карпентер, Лерой Гордон Купер, Джон Гленн-младший, Вирджил "Гас" Гриссом, Уолтер Ширра-младший, Алан Шепард-младший и Дональд "Дик" Слейтон. Цели проекта "Меркурий" состояли в том, чтобы вывести пилотируемый космический корабль на орбиту вокруг Земли, исследовать способность астронавтов работать в космосе и безопасно вернуть астронавтов и космические корабли на Землю.
Президент Кеннеди космическую гонку продолжил. 25 мая 1961 года он предстал перед Конгрессом с особым посланием о "неотложных национальных потребностях" и попросил дополнительно от 7 до 9 миллиардов долларов на космическую программу в течение следующих пяти лет, заявив, что "эта нация должна взять на себя обязательство достичь цели, прежде чем истечет десятилетие, - высадить человека на Луну и благополучно вернуть его на Землю". Такая серьезная цель была им выбрана именно для того, чтобы сосредоточить и мобилизовать отстающие космические усилия США.
20 февраля 1962 года Джон Гленн-младший стал первым американцем, побывавшим на орбите Земли. Запущенная с мыса Канаверал, штат Флорида, капсула "Friendship 7" с Гленном достигла максимальной высоты 260 км и орбитальной скорости 28 000 км/ч.
После более чем четырех часов в космосе, трижды облетев Землю, Гленн пилотировал "Friendship 7" обратно в атмосферу и приземлился в Атлантическом океане недалеко от Бермудских островов.
Двумя годами позже была инициирована новая космическая программа, проект "Меркурий". Это произошло во время правления президента Дуайта Д. Эйзенхауэра. Для участия в программе было отобрано семь человек: Скотт Карпентер, Лерой Гордон Купер, Джон Гленн-младший, Вирджил "Гас" Гриссом, Уолтер Ширра-младший, Алан Шепард-младший и Дональд "Дик" Слейтон. Цели проекта "Меркурий" состояли в том, чтобы вывести пилотируемый космический корабль на орбиту вокруг Земли, исследовать способность астронавтов работать в космосе и безопасно вернуть астронавтов и космические корабли на Землю.
Президент Кеннеди космическую гонку продолжил. 25 мая 1961 года он предстал перед Конгрессом с особым посланием о "неотложных национальных потребностях" и попросил дополнительно от 7 до 9 миллиардов долларов на космическую программу в течение следующих пяти лет, заявив, что "эта нация должна взять на себя обязательство достичь цели, прежде чем истечет десятилетие, - высадить человека на Луну и благополучно вернуть его на Землю". Такая серьезная цель была им выбрана именно для того, чтобы сосредоточить и мобилизовать отстающие космические усилия США.
20 февраля 1962 года Джон Гленн-младший стал первым американцем, побывавшим на орбите Земли. Запущенная с мыса Канаверал, штат Флорида, капсула "Friendship 7" с Гленном достигла максимальной высоты 260 км и орбитальной скорости 28 000 км/ч.
После более чем четырех часов в космосе, трижды облетев Землю, Гленн пилотировал "Friendship 7" обратно в атмосферу и приземлился в Атлантическом океане недалеко от Бермудских островов.
×
Второй космической программой Соединенных Штатов стал проект "Джемини" (Gemini). Его цель состояла в том, чтобы усовершенствовать маневры входа и выхода космического корабля, а также провести дальнейшие испытания того, как на людей влияют длительные периоды космических путешествий.
За "Джемини" последовала программа "Аполлон". Ее цель состояла в том, чтобы высадить людей на Луну и обеспечить их безопасное возвращение на Землю. 20 июля 1969 года астронавты "Аполлона-11" - Нил Армстронг, Майкл Коллинз и Эдвин "Базз" Олдрин-младший - приземлились на Луну.
За "Джемини" последовала программа "Аполлон". Ее цель состояла в том, чтобы высадить людей на Луну и обеспечить их безопасное возвращение на Землю. 20 июля 1969 года астронавты "Аполлона-11" - Нил Армстронг, Майкл Коллинз и Эдвин "Базз" Олдрин-младший - приземлились на Луну.
Полковник ВВС Честер Бохарт позирует с астронавтами Джоном Л. Свигертом, Томасом К. Мэттингли и Чарльзом М. Дьюком-младшим, 1967 г.
Астронавты во время тренировок в пустыне на базе ВВС Stead, штат Невада
Первый ряд: Фрэнк Борман; Джеймс А. Ловелл; Джон В. Янг; Чарльз Конрад; Джеймс А. МакДивитт и Эдвард Х. Уайт. Задний ряд: Рэй Зедехар (офицер по подготовке космонавтов); Томас П. Стаффорд; Дональд К. Слейтон; Нил А. Армстронг и Эллиот М. Си. 1964 г.
Астронавты пробуют пищу, найденную в дикой природе, во время тренировки по выживанию в джунглях в Панаме. 1963 г.
Альфред Уорден, Харрисон Шмитт и Рональд Эванс собирают листья и ветки, чтобы построить навес. 1967 г.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Ужасные вещи в жизни астронавтов
- NASA показало свой космический туалет за 23 миллиона долларов
- Ученые НАСА накормили пауков наркотиками. Что было дальше?
- Тренировка астронавтов программы "Аполлон" перед полетом на Луну, 1960-е годы
- В Сети появился «ужасающий» ролик со спящими астронавтами
Метки: 60-е годы NASA астронавты военная подготовка выживание в дикой природе выживание в лесу история космонавтики космическая гонка
18
Понравилось18
Новости партнёров