Как НАСА устраивало астронавтам тренировки по выживанию, 1960-е годы

В 1957 году Советский Союз запустил космический аппарат "Спутник-1", и началась космическая гонка. Триумф СССР потряс американцев и вызвал решительное желание правительства США сделать все, чтобы "догнать и перегнать" своего коммунистического соперника.



Двумя годами позже была инициирована новая космическая программа, проект "Меркурий". Это произошло во время правления президента Дуайта Д. Эйзенхауэра. Для участия в программе было отобрано семь человек: Скотт Карпентер, Лерой Гордон Купер, Джон Гленн-младший, Вирджил "Гас" Гриссом, Уолтер Ширра-младший, Алан Шепард-младший и Дональд "Дик" Слейтон. Цели проекта "Меркурий" состояли в том, чтобы вывести пилотируемый космический корабль на орбиту вокруг Земли, исследовать способность астронавтов работать в космосе и безопасно вернуть астронавтов и космические корабли на Землю.



Президент Кеннеди космическую гонку продолжил. 25 мая 1961 года он предстал перед Конгрессом с особым посланием о "неотложных национальных потребностях" и попросил дополнительно от 7 до 9 миллиардов долларов на космическую программу в течение следующих пяти лет, заявив, что "эта нация должна взять на себя обязательство достичь цели, прежде чем истечет десятилетие, - высадить человека на Луну и благополучно вернуть его на Землю". Такая серьезная цель была им выбрана именно для того, чтобы сосредоточить и мобилизовать отстающие космические усилия США.



20 февраля 1962 года Джон Гленн-младший стал первым американцем, побывавшим на орбите Земли. Запущенная с мыса Канаверал, штат Флорида, капсула "Friendship 7" с Гленном достигла максимальной высоты 260 км и орбитальной скорости 28 000 км/ч.



После более чем четырех часов в космосе, трижды облетев Землю, Гленн пилотировал "Friendship 7" обратно в атмосферу и приземлился в Атлантическом океане недалеко от Бермудских островов.