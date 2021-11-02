Страны мира, в которых женщин призывают в армию наравне с мужчинами

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В данном случае речь идёт не о контрактной, а о срочной службе. У всех на слуху Израиль, в котором женщины проходят обязательную воинскую службу. Но какие же страны также привлекают к службе в вооружённых силах представительниц "слабого" пола?
Израиль
Открывает подборку армия обороны Израиля. Женщины в Израиле являются военнообязанными. При этом освобождаются от службы армии призывники по религиозным соображениям (как мужчины, так и женщины), женщины, состоящие в браке, а также по состоянию здоровья (не зависит от пола). Всего же около 30-40% всех женщин в Израиле проходят службу армии.
Службу в армии женщины стали проходить с 1948 года, когда молодая стран оказалась в опасной ситуации.
Службу в армии женщины стали проходить с 1948 года, когда молодая стран оказалась в опасной ситуации.
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Норвегия
Норвегия ввела призыв женщин на военную службу в 2015 году, став первой европейской страной после Второй мировой войны, в которой предусмотрена обязательная национальная служба как для мужчин, так и для женщин. На практике в армию отбираются исключительно те молодые люди, которые имеют высокую мотивацию и желание служить в армии Норвегии. Всего в вооружённых силах Норвегии служит (по состоянию на 2020-й год) 80% мужчин и 20% женщин.
Швеция
Шведская армия имеет необычный опыт. В 2010 году была полностью отменена всеобщая воинская обязанность. Вооружённые силы стали переходить на полностью контрактную основу, но за деньги командование не могло набрать необходимое количество военнослужащих. В 2017 году была возвращена призывная система, но на этот раз призыву подлежали граждане Швеции всех полов.
Тайвань
Все дееспособные граждане Тайваня в возрасте от 19 до 35 лет подлежат призыву в вооружённые силы страны. Служат в армии Тайваня в течение 1 года.
Боливия
В Западном полушарии только в Боливии женщины служат наравне с мужчинами. Призыв в вооружённые силы начинается с 16 лет.
Мозамбик
Регистрации для военной службы подлежат все мужчины и женщины в возрасте от 18 лет. Срок службы составляет 2 года. Примечательно, что на практике крайне мало женщин проходят службу в вооружённых силах страны.
Чад
В этой африканской стране женщинам предоставляется выбор: либо они проходят обязательную срочную службу в рядах вооружённых сил, либо проходят альтернативную гражданскую службу. Мужчины служат в армии 3 года, тогда как женщины обязаны служить в течение 1 года.
Эритрея
Обязательному призыву в вооружённые силы подлежат мужчины и женщины с 18 лет. Срок службы составляет 18 месяцев.
КНДР
Армия КНДР отличается от прочих вооружённых формирований стран мира тем, что мужчины обязаны служить в армии в течение 10 лет, а женщины в течение 3 лет. Молодые люди начинают службу в армии в возрасте 17 лет. Если женщине исполняется 23 года, то призвать на службу женщину уже не могут. Армия КНДР также отличается от прочих армий тем, что на балансе армии состоят крупные сельскохозяйственные комплексы, фабрики и строительные бригады, осуществляющие также и гражданские объекты. Фактически, армия является своеобразным государством внутри государства.
Меньше всего информации есть о вооружённых силах стран Африки. А в мире формируется тренд равноправия. Женщины начинают служить наравне с мужчинами. Как вы относитесь к женщинам, которые проходят службу в армии по призыву?
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Метки: Вооружённые силы армии армии стран мира женщины в армии служба в армии служба по призыву факты
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