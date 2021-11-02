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Страны мира, в которых женщин призывают в армию наравне с мужчинами

Страны мира, в которых женщин призывают в армию наравне с мужчинами (9 фото)

Автор:
02 ноября 2021 12:23
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: Вооружённые силы   армии   армии стран мира   женщины в армии   служба в армии   служба по призыву   факты   
1930
9
В данном случае речь идёт не о контрактной, а о срочной службе. У всех на слуху Израиль, в котором женщины проходят обязательную воинскую службу. Но какие же страны также привлекают к службе в вооружённых силах представительниц "слабого" пола?

Израиль

Открывает подборку армия обороны Израиля. Женщины в Израиле являются военнообязанными. При этом освобождаются от службы армии призывники по религиозным соображениям (как мужчины, так и женщины), женщины, состоящие в браке, а также по состоянию здоровья (не зависит от пола). Всего же около 30-40% всех женщин в Израиле проходят службу армии.

Службу в армии женщины стали проходить с 1948 года, когда молодая стран оказалась в опасной ситуации.
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Меньше всего информации есть о вооружённых силах стран Африки. А в мире формируется тренд равноправия. Женщины начинают служить наравне с мужчинами. Как вы относитесь к женщинам, которые проходят службу в армии по призыву?

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Метки: Вооружённые силы   армии   армии стран мира   женщины в армии   служба в армии   служба по призыву   факты   
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11  комментариев
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Елизавета 52 минуты назад
Кореянки самые приятные и улыбчивые. Как-то один знакомый после служебной поездки оттуда рассказывал - мол, жители Северной Кореи очень улыбчивые и отзывчивые. У нас же в Латвии служащие в NBS женщины вечно всем недовольные, чрезмерно чванливые и злобные...
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Виктор Минуту назад
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34k
Гёз Уленшпигель 24 минуты назад
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Garpia121 38 минут назад
Я не понимаю почему ярые феминистки молчат, такое яркое гендерное неравенство. Надо срочно это исправлять.
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Hunde Beißer2 Час назад
За других не скажу,а в норвегии за службу столько ништяков полагается,что хер ты в армию допросишся!
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