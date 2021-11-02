Страны мира, в которых женщин призывают в армию наравне с мужчинами

Армия КНДР отличается от прочих вооружённых формирований стран мира тем, что мужчины обязаны служить в армии в течение 10 лет, а женщины в течение 3 лет. Молодые люди начинают службу в армии в возрасте 17 лет. Если женщине исполняется 23 года, то призвать на службу женщину уже не могут. Армия КНДР также отличается от прочих армий тем, что на балансе армии состоят крупные сельскохозяйственные комплексы, фабрики и строительные бригады, осуществляющие также и гражданские объекты. Фактически, армия является своеобразным государством внутри государства.