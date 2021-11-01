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Смешные комментарии из&nbsp;социальных сетей-12

Смешные комментарии из социальных сетей-12 (31 фото)

Автор:
01 ноября 2021 08:21
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   картинки   комментарии   
1908
31
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Прикольные картинки и комментарии с просторов интернета в начале рабочей недели

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Метки: Юмор   картинки   комментарии   
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44  комментария
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2k
Денис 3 часа назад
Комментарий к фото
Даа, не задалась неделька.
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25k
Dobry vojak Svejk 6 минут назад
Комментарий к фото
Так и делаю, после того, как покурю )))
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36k
Example 6.2.6 8 минут назад
Мне больше отсылку к к\ф "Чужой 3" напоминает
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36k
Example 6.2.6 15 минут назад
Комментарий к фото
Видно что она хоть и накрашенная и отфотошопленная в меру - но уже не молодая девочка. Думаю 86 - год рождения.
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4k
Тамара Полчаса назад
Комментарий к фото
Ох уж эти мамы.
Даше ведь шоколадку передали, а не бутылку вискарика.
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184k
WOLF Полчаса назад
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36k
Лесли 🥰 Полчаса назад
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Или эко кожи например))
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6k
Nikolay 46 минут назад
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Это не цифры, это сокращение. ВБ - вот бл-дь!
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13k
Андрей Ватрушкин 51 минуту назад
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Хорошо, что полковник до этого не дожил.
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13k
Андрей Ватрушкин 53 минуты назад
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Не весь бизнес торговый
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17k
MarkovAlexandr 56 минут назад
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В "Красное и Белое" продукты тоже продаются.
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17k
MarkovAlexandr 56 минут назад
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Ну или если ты лентяй, ничего не умеешь, и учиться не хочешь, то устраивайся куда угодно - всё равно на стартовой позиции останешься.
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17k
MarkovAlexandr 59 минут назад
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Судя по расстановке фигур - играют в шашки шахматными фигурами.
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13k
Андрей Ватрушкин Час назад
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Ссылка youtu.be
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13k
Андрей Ватрушкин Час назад
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Тяжело с логикой? Конечно это так!
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13k
Андрей Ватрушкин Час назад
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Не зажать, а нажать.
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117
mafar Час назад
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"Чуть помедленнее, кони! Чуть помедленнее!"
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40k
dima423 Час назад
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я бы спросил сколько будет стоить биткоин через год)
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36k
Лесли 🥰 Час назад
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Согласен!))
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4k
fin4all 2 часа назад
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А декольте зачем блюрить? там член что-ли набит?
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40k
dima423 2 часа назад
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потому что на каблуках они проваливаются под землю...)
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