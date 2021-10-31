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Ретро фотографии

Ретро фотографии (40 фото)

Автор:
31 октября 2021 21:00
Метки: история   ретро   фото   
781
40
Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого
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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: история   ретро   фото   
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diman02 58 минут назад
,,11. Вавилонская башня из Ветхого завета. А. Франкл, 1927 год,,

,,Большие и впечатляющие руины зиккурата Набу, покрытые холмом Бирс-Нимруд, долгое время принимали за развалины Вавилонской башни. Эта ошибка возникла уже во времена Талмуда, не в последнюю очередь из-за ошибочных указаний Геродота. Кроме того, эта башня намного лучше сохранилась, чем «родственная» башня в Вавилоне. Она и сегодня достигает высоты 50 м, хотя её в течение столетий использовали как каменоломню для извлечения кирпичей. Настоящую же Вавилонскую башню разобрали ещё в древности. Дело в том, что Эсагила к середине IV в. до н. э. обветшала и Александр Македонский, избравший Вавилон своей столицей, задумал восстановить эту святыню. Работы начались, однако неожиданная кончина Александра в 323 г. до н. э. и последовавшая за нею борьба диадохов прервали их. Но вавилоняне собственными силами продолжали убирать прах Эсагилы, из которого образовался огромный холм Хомера.

Во время третьей иракской войны Борсиппе были причинены тяжелые повреждения.,,
https://ru.wikipedia.org/wiki/Борсиппаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Борсиппа

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