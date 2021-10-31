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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого
2.
Железный человек прошлого в одноимённом водолазном костюме с системами электроподзарядки и защиты от повышенного давления. Нью-Йорк, 1907 год
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8.
Доктор Хайнц делает впрыскивание взятых у живого зайца жидкостей человеку, что вместе с ультрафиолетовым облучением и гимнастикой должно привести к омоложению. Берлин, 1925 год
9.
Митинг с лозунгами «Остановить смешивание белой и черной рас» и «Расовое смешивание — это коммунизм». США. 1961 год
10.
Актер Джонни Ик, родившийся с недоразвитой нижней частью туловища, позирует для рекламного фото к знаменитому фильму «Уродцы». 1932 год
12.
Венгерский инженер по имени Стефан Прибил возле изобретённой им машины, якобы делавшей людей и неодушевлённые предметы невидимыми. 1935 год
13.
Горный проход Гримзель и одноимённый отель в нём во время постройки дамбы, благодаря которой получится и озеро с таким же названием. Сам отель будет затоплен и перестроен выше по склону. Швейцария, 1933 год
16.
Французский солдат времён Первой мировой в защитном костюме (нагрудник и шлем), сделанном собственноручно. 1915 год
17.
Гимнастика в психиатрической лечебнице Синт-Уиллибрордус. Нидерланды, Хенк Блансджаар, 14 февраля 1956 года
21.
Роберт Кеннеди вместе с мэром Западного Берлина Вилли Брандтом смотрят через Берлинскую стену на территорию ГДР. 22 февраля 1962 год
23.
лепальщики на верфи William Cramp & Sons Shipbuilding Company, Филадельфия, 1901 год. На заднем плане лайнер S.S. Morro Castle (1900-1926 гг.)
26.
Первый тираж «Спортлото» состоялся 20 октября 1970 года
В Центральном Доме журналиста. Игра сразу же стала массовой, на первый тираж было продано 1,5 млн билетов, причем за неделю. Это тем более удивительно, что в первом тираже приняли участие только москвичи, остальные города подключались к игре постепенно. В дальнейшем на каждый розыгрыш приходилось до 10 миллионов билетов.
В члены тиражной комиссии решили пригласить известных спортсменов, в дальнейшем это стало традицией. В первом тираже за розыгрышем следили — знаменитый футболист и хоккеист Всеволод Бобров, комментатор Николай Озеров и его коллега Нина Еремина, в прошлом баскетболистка.
Победительницей первого розыгрыша стала инженер-экономист из Москвы Лидия Морозова, которой достался главный приз — 5000 рублей. Для страны, средняя зарплата в которой на тот момент не превышала 200 рублей, сумма была поистине гигантской. На выигрыш можно было купить новый автомобиль «Москвич».
В члены тиражной комиссии решили пригласить известных спортсменов, в дальнейшем это стало традицией. В первом тираже за розыгрышем следили — знаменитый футболист и хоккеист Всеволод Бобров, комментатор Николай Озеров и его коллега Нина Еремина, в прошлом баскетболистка.
Победительницей первого розыгрыша стала инженер-экономист из Москвы Лидия Морозова, которой достался главный приз — 5000 рублей. Для страны, средняя зарплата в которой на тот момент не превышала 200 рублей, сумма была поистине гигантской. На выигрыш можно было купить новый автомобиль «Москвич».
27.
20 октября 1880 г. открылся Московский цирк на Цветном бульваре, один из старейших цирков России
28.
Джо Байден приносит сенаторскую присягу в больнице, где лечится его сын Бо после автокатастрофы, в которой погибли его жена Нелия и их годовалая дочь Наоми. США. 1973 год
31.
Дети очень подвижны и сделать рентгеновский снимок целая проблема. Provident Hospital. Чикаго. США. 1942 год
33.
Родители пятнадцатилетней Дороти Каунтс учат ее не обращать внимания на дергания за волосы и сигаретный дым в лицо. 1957 год
Дороти была первой чернокожей ученицей в старшей школе имени Гарри Хардинга города Шарлотт, Северная Каролина, в которой разрешили совместное обучение белых и цветных.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Борсиппаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Борсиппа