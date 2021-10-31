26.

В Центральном Доме журналиста. Игра сразу же стала массовой, на первый тираж было продано 1,5 млн билетов, причем за неделю. Это тем более удивительно, что в первом тираже приняли участие только москвичи, остальные города подключались к игре постепенно. В дальнейшем на каждый розыгрыш приходилось до 10 миллионов билетов.

В члены тиражной комиссии решили пригласить известных спортсменов, в дальнейшем это стало традицией. В первом тираже за розыгрышем следили — знаменитый футболист и хоккеист Всеволод Бобров, комментатор Николай Озеров и его коллега Нина Еремина, в прошлом баскетболистка.

Победительницей первого розыгрыша стала инженер-экономист из Москвы Лидия Морозова, которой достался главный приз — 5000 рублей. Для страны, средняя зарплата в которой на тот момент не превышала 200 рублей, сумма была поистине гигантской. На выигрыш можно было купить новый автомобиль «Москвич».