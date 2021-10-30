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Подборка гифок на различный вкус.
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Авторский пост
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Метки: Юмор гифки на различный вкус прикольные смешные
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фрукт какойто или прикол?
пс: не понял шо за баг. хотел поставить сюда 2ую гифку для удобства читателям.
фихи не пускают - файл им большой...
Шутка юмора.
Ставить нужно было URL гифки. Если ставить гифку, она должна быть меньше 10 Мб.