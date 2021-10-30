15 умных решений от бытовых гениев

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Решение проблемы часто лежит на поверхности. Но увидеть его дано не всем!
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10. Мыть посуду стало в три раза эффективнее и удобнее благодаря новой крышке с диспенсером
13. "Отец сделал клетку для моего огорода, чтобы защитить его от вредителей. Это так хорошо работает!"
14. Кто-то пробил дыру в стене лифта. Администрация здания решила вопрос изящно, прикрыв дыру инструкцией на случай возникновения пожара
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Остальные умные решения под вопросом_)))
П.С. Почему всех так тянет писать слово "чтобы" раздельно?
Наступила осень, зацвела капуста,
Я опять лишился - полового чувства,
Выйду на дорогу, положу .хуй в лужу,
Пусть его раздавят - все равно не нужен!
Еще лучше использовать сетчатый эластичный бинт. Он делает веник более упругим, а боковые веточки перестают обламываться.
«Хозяйке и хозяину», 1990 г