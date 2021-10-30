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15 умных решений от бытовых гениев

15 умных решений от бытовых гениев (16 фото)

Автор:
30 октября 2021 14:57
Сообщество : Юмор
Метки: бытовые проблемы   бытовые хитрости   гениально   гениальное просто   остроумные решения   решение проблем   чертовы гении   
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16
Решение проблемы часто лежит на поверхности. Но увидеть его дано не всем!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: бытовые проблемы   бытовые хитрости   гениально   гениальное просто   остроумные решения   решение проблем   чертовы гении   
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203
Змій Горинич 2 часа назад
Последнее фото, обратите внимание на цвет руки, ...ложки у них пропадают...
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13k
_delphin_ 7 минут назад
Комментарий к фото
Масло? остатки топлива? Резина? нет, не видели))
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13k
_delphin_ 11 минут назад
Комментарий к фото
Шпаргалка в крышке одного из самых мощных графический программируемых калькуляторов, на котором запустили даже Дум. Гениально, просто гениально.
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17k
Александр Сучков 39 минут назад
Ложка для проверки мягкости (свежести) хлеба в СССР (сам помню очень хорошо), что бы лапами не трогали. Только вот хлеб всегда был свежим и ложки, в большинстве случаев, были просто потому, что должны были быть. Сейчас их функцию выполняет индивидуальная упаковка...
Остальные умные решения под вопросом_)))

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478
BHU1004 50 минут назад
Ценные? ))) Теперь я знаю где его хранить

Наступила осень, зацвела капуста,
Я опять лишился - полового чувства,
Выйду на дорогу, положу .хуй в лужу,
Пусть его раздавят - все равно не нужен!

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12k
Хью́берт 59 минут назад
Веник не будет расползаться и станет выглядеть аккуратнее, если на него надеть не старый чулок, как это обычно делают хозяйки, а сетку от фасованных овощей, закрепив ее на ручке резиновым колечком (рис.19).
Еще лучше использовать сетчатый эластичный бинт. Он делает веник более упругим, а боковые веточки перестают обламываться.

«Хозяйке и хозяину», 1990 г
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26k
Е-Лена Час назад
Вот - каждый, кто предлагает пути к успеху, как на картинке №4, применил бы это к себе. К своим родителям, если точнее.
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