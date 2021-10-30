Суббота на позитиве

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Разнокалиберные картинки с сатирой, сарказмом и вдохновением на разные бесшабашные дела) .
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Авторский пост
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