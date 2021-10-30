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Смешные и&nbsp;добрые видео

Смешные и добрые видео (15 видео)

Автор:
30 октября 2021 10:35
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   смешные   
1354
15
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Смешные и добрые видео

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Метки: Юмор   видео   смешные   
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6  комментариев
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832
Айтжан 5 часов назад
Комментарий к видео
Вроде 46 лет, а слезы текут без остановки после этого видео. Победители!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Спасибо ВАМ!!!
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21k
Влад 38 минут назад
Комментарий к видео
Чистая зеленая энергия так и прет
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30k
russger Час назад
Комментарий к видео
Так-то страновастенькая реклама. Променял 4 девушек на толстого мужика. Плюс употребление за рулём. Щикарно :)
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3k
PLT LDR 3 часа назад
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У американцев есть поговорка: "Плохой день на лужайке для гольфа, лучше чем хороший день в офисе"
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18k
СергейПименов 4 часа назад
Комментарий к видео
Ссылка www.youtube.com
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12k
Nikita 5 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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