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Пост несёт развлекательный характер и ни в коем случае не призывает к чрезмерному употреблению алкоголя.
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Авторский пост
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-Пить будешь?
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Сало требует свежий огурец.
Солёный огурец требует варёной картошки.
Лучок требует селёдочки.
Чеснок требует почистить его, ну и к салу пойдёт.
Ягодки требуют выкинуть их нафиг.
Самодостаточны только рюмка и горбушка хлебная.