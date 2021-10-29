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В 1979 году вышел многосерийный фильм по произведению братьев Вайнеров "Эра милосердия". Тест построен именно на основе фильма, а не книги. Внимательно ли вы смотрели фильм?
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