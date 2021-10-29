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Тест по многосерийному фильму "Место встречи изменить нельзя"

Тест по многосерийному фильму "Место встречи изменить нельзя"

Автор:
29 октября 2021 10:44
Метки: Место встречи изменить нельзя   Тесты   тест   тесты по детективам   тесты по советским фильмам   тесты по фильмам   тесты по фильмам семидесятых   
1094
1
В 1979 году вышел многосерийный фильм по произведению братьев Вайнеров "Эра милосердия". Тест построен именно на основе фильма, а не книги. Внимательно ли вы смотрели фильм?
Сможете ли вспомнить фамилию одного из членов банды "Чёрная кошка", а также бывшего однополчанина Шарапова?
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2/8В каком звании была Варя Синичкина?
Кого в фильме сыграл Леонид Куравлёв?
3/8Кого в фильме сыграл Леонид Куравлёв?

upload.wikimedia.org

Фильм снят по роману братьев Вайнеров "Эра милосердия". Какой актёр произносит это словосочетание в фильме?
4/8Фильм снят по роману братьев Вайнеров "Эра милосердия". Какой актёр произносит это словосочетание в фильме?

rusbuk.ru

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5/8Какое прозвище МУРовцы дали своему автомобилю?
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Метки: Место встречи изменить нельзя   Тесты   тест   тесты по детективам   тесты по советским фильмам   тесты по фильмам   тесты по фильмам семидесятых   
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10k
Шурум-бурум Час назад
последний вопрос неверный
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24k
Dobry vojak Svejk 6 минут назад
Слабоват тест. Фильм не надо "недавно пересматривать", чтобы ответить 8/8. Ну а про Жеглова в последнем вопросе я промолчу. Совет автору - сам пересмотри )
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213k
Барон Мюнхгаузен. Полчаса назад
Эй, лайкомастурбатор, а ты сам-то фильм смотрел?
Кто был в воровской малине? ЖЕГЛОВ????!!!!
Садись, тестер, два!!!
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213k
Барон Мюнхгаузен. Полчаса назад
И это ТЕСТ????
100% на расслабоне.
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303
Ямщик 46 минут назад
8 из 8 )))
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186
денис 48 минут назад
Слишком просто и очень мало вопросов)
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