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Если вы знаете кое-что о Бендере и "кусках мяса" из будущего, которые всё ещё не добрались до будки самоубийств, то попробуйте свои силы в этом тесте.
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Про Луну не угодал и про бутерброд
На счет в какой год - там на заставке было 30 век фокс.
Из 8 вопросов ответили верно на 8.
пфффф. Легко!
На "паразитах" срезался. Отличный мультик, по-своему умный, по-своему добрый.