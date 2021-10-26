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Добро пожаловать в завтра: тест по м/с Футурама

Добро пожаловать в завтра: тест по м/с Футурама

Автор:
26 октября 2021 10:02
Метки: Тесты   тест   тесты по мультсериалам   тесты по мультфильмам   футурама   
1325
1
Если вы знаете кое-что о Бендере и "кусках мяса" из будущего, которые всё ещё не добрались до будки самоубийств, то попробуйте свои силы в этом тесте.
Первая серия. Фрай "случайно" заморозил себя в криокамере. В каком году он очнулся?
1/8Первая серия. Фрай "случайно" заморозил себя в криокамере. В каком году он очнулся?
Чуть позже зритель узнает о том, что Фрай не сам заморозился. Кто же ему помог?
2/8Чуть позже зритель узнает о том, что Фрай не сам заморозился. Кто же ему помог?
Первый "рабочий" полёт команды состоялся на этот объект в космосе...
3/8Первый "рабочий" полёт команды состоялся на этот объект в космосе...
Фрая буквально вытащили из офиса компании, в котором он жил. Где же потом стал жить Фрай?
4/8Фрая буквально вытащили из офиса компании, в котором он жил. Где же потом стал жить Фрай?
На какой напиток в будущем плотно подсел Фрай?
5/8На какой напиток в будущем плотно подсел Фрай?
В одной из серий второго сезона Нибблер так достал Бендера, что робот избавился от Нибблера. Каким образом?
6/8В одной из серий второго сезона Нибблер так достал Бендера, что робот избавился от Нибблера. Каким образом?
Однажды Фрай подхватил полезных паразитов. Каким образом паразиты попали внутрь Фрая?
7/8Однажды Фрай подхватил полезных паразитов. Каким образом паразиты попали внутрь Фрая?
Почти все вопросы были о Фрае... А сможете ли вспомнить фамилию Лилы?
8/8Почти все вопросы были о Фрае... А сможете ли вспомнить фамилию Лилы?

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Метки: Тесты   тест   тесты по мультсериалам   тесты по мультфильмам   футурама   
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14k
Booka1a 2 часа назад
эмм.. но ведь он не жил в шкафу Бендера. в начале они жили в помещении, которое Бендер считал квартирой, а на деле являлось тамбуром, а потом Фрай случайно открыл квартиру, которую Бендер считал шкафом и они туда переехали. но как бы не называл это Бендер, квартира - не шкаф и тамбур - не шкаф
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47
Евгений 7 минут назад
На 6 ответил правильно.
Про Луну не угодал и про бутерброд
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9k
андрей 11 минут назад
Ссылка youtu.be
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6k
Серега 13 минут назад
8/8 Был вопрос только на счет как избавился Бендер от...

На счет в какой год - там на заставке было 30 век фокс.
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9k
kaboza 38 минут назад
Из 8 вопросов ответили верно на 8.
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3k
Enigma Kuutar 52 минуты назад
Настоящий фанат!
Из 8 вопросов ответили верно на 8.

пфффф. Легко!
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31k
Григорий Час назад
8 из 8, конечно же) Было бы 20, ответил бы на 20 из 20)
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233
АлоКин 2 часа назад
7/8 гребаные паразиты)
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10k
Majul 2 часа назад
Из 8 вопросов ответили верно на 7. Бендер бы вас похвалил, если бы не считал вас куском мяса. Хотя кого интересует мнение какого-то там алкоголика с "не такой уж и блестящей задницей"?!

На "паразитах" срезался. Отличный мультик, по-своему умный, по-своему добрый.
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10k
Lev Asriev 2 часа назад
7 из 8.Сам не ожидал. Смотрел футураму по инерции, когда не показывали Симпсонов.
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1k
Алексей Заг 2 часа назад
8 из 8. Люблю этот мультсериал, но первые 6 сезонов.
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47k
noName 2 часа назад
"Из 8 вопросов ответили верно на 8. Даже доктор Зойдберг недоумевает... Как можно помнить все детали мультсериала?!"-хороший мульт!Исправьте первый вопрос в тесте,там опечатка в правильном ответе
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14k
Patmaz 2 часа назад
Сериал не смотрел, отвечал наобум. Итого 2 из 8.
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