Как изменились актеры фильма Смертельная Битва

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Видео сверху, а пост внутри :)
Робин Шу – Лю Кан
Робин Шу сыграл Лю Кана, одного из главных героев Смертельной битвы, в данный момент ему 60 лет. После сьемок в Смертельной битве, Робин снимался и в других фильмах, но в основном он играл бойцов. Он не нашел славу в родном Гонконге и пробовал пробиться в Голливуде. В целом на его счету не так много известных картин, одни из них это: «Ниндзя в Беверли-Хиллз», «Смертельная битва 2: Истребление», «DOA: Живым или мертвым», «Стритфайтер» и трилогия фильмов «Смертельная гонка». Одни из последних проектов в которых Робин принимал участие это: озвучка игры «Sleeping Dogs» в 2012 году и фильм «Кунг-фу ковбой» сьемки которого проходили в 2015 году.
Кэри-Хироюки Тагава – Шан Цзун
Кэри-Хироюки Тагава – это американский актер японского происхождения, который сыграл злого мага Шан Цзуна. На данный момент ему 70 лет, и он живет со своей семьей на Гавайях. Свою известность Кэри приобрел, играя в основном отрицательных персонажей в боевиках, начиная с 1980х до середины 1990х годов. После окончания сьемок в «Смертельной битве» играл в основном эпизодические роли в таких фильмах как: «Звездный путь: Следующее поколение», «Гром в раю», «Спасатели Малибу», сериал «Вавилон-5» и «Мемуары гейши».
В 2019 году Кэри возвратился к роли Шан Цзуна, правда уже в игре Мортал Комбат 11. Образ персонажа, между прочем, с самого начала срисовали с Кэри.
Кристофер Ламберт – лорд Рейден
Лорда Рейдена в фильме «Смертельная битва» сыграл уже 63 летний Кристофер Ламберт. Сам актер начал сниматься с 22 лет и на его счету очень много хороших работ, таких как: «Арлетт», «Почему я?», «Подземка», «Убить священника» и другие. Роль, которая принесла ему наибольший успех – это роль бессмертного воина Коннора Маклауда в фильме «Горец». В данное время актер уже почти не снимается в кино, но его очень часто приглашают на различные мероприятия в качестве жюри: в 2013 году он присутствовал на кинофестивале фантастических фильмов в Жерармере, в 2015 был на конкурсе «CineDrones», а в 2018 был на международном фестивале «Дух огня».
Линден Эшби – Джонни Кейдж
Всеми любимого Джонни Кейджа в Смертельной битве сыграл актер Линден Эшби. В данное время актеру 60 лет. После окончания сьемок битвы, он так и продолжил сниматься в кино. Его можно было увидеть в эпизодических ролях в таких фильмах как: «Железный человек 3», «Дрянные девчонки 2» и «Обитель зла 3». Так что, без работы Эшби не сидел, потому что с 2011 по 2017 годы снимался в сериале «Волчок».
Бриджит Уилсон – Соня Блейд
Бриджит Уилсон играла роль Сони Блейд и во время сьемок была еще совсем юной девчонкой. В данный момент ей 47 лет. Между прочем, все трюки, которые были в фильме Бриджит выполняла сама, в том числе и свой коронный захват ногами. Сегодня Бриджит уже не боец, а жена и мама. Самый популярный фильм с ней – это «Свадебный переполох», а последний раз она снималась в картине «Призрачный удар» 2009 года. После этих сьемок актриса постепенно ушла из профессии и перестала сниматься.
Талиса Сото – принцесса Китана
Знаменитой принцессе Китане, роль которую сыграла Талиса Сото уже стукнуло 53 года, но несмотря на это, она прекрасно выглядит. В данный момент она замужем за актером Бенджамином Брэттом. Изначально Талиса пошла в модельный бизнес в 1982 году, но из-за её милой внешности, её начали приглашать сниматься в кино. В итоге она снялась в 20 фильмах: «Неистребимый шпион», «Ловец солнца», «Лицензия на убийство» и множестве других.
Тревор Годдард – Кано
К сожалению, Тревор Годдард сыгравший в фильме роль Кано, умер еще в 2003 году в возрасте 40-ка лет от передозировки. Наиболее известные роли актера, это: лейтенант-коммандер Мик Брамби из сериала «Военно-юридическая служба» и центральный антагонист Кифер из боевика «Солдаты фортуны».
Франсуа Пети – Саб-Зиро
Нашего любимого Саб-Зиро в фильме «Мортал Комбат» сыграл актер и мастер единоборств Франсуа Пети. В данный момент ему 69 лет. По информации из Википедии, у него 3 дана по дзюдо, 8 данов Госиндо Дзю-Дзюцу, 7 данов Каратэ-До, также он является носителем титула Кай Дэн-Сихан. И между этим работал врачом у профессионального рестлера Мика Фоли. Довольно неплохой список заслуг.
Кейт Кук-Хирабаяси – Рептилия
Кейт Кук-Хирабаяси - мастер боевых искусств, актер, каскадер. Ему 61 год. В 1994 году основал студию в Брентвуде, где по сей день тренирует и обучает детей карате. Он в прекрасной форме. Последний раз в 2004 принял участие в картине "Красные брюки: Жизнь гонконгских каскадеров", где рассказал о своей деятельности. Ну, а в фильме Мортал комбат, он собственно сыграл персонажа Рептилия.
Крис Касамасса – Скорпион
Крис Касамасса – это американский мастер боевых искусств, каратист и актер. Сегодня ему 58 лет, он женат и имеет двоих детей. Роль Скорпиона, кстати, он сыграл трижды, в чем и поставил рекорд среди актеров. В данное время он преподает карате в «Красном драконе», а также обучает владельцев других школ боевых искусств. Также написал книгу о своей истории успеха. В последний раз снимался в рукопашном боевике «Красный холст» в 2012 году.
Кевин Майкл Ричардсон – Горо
Лицо Кевина Майкла Ричардсона вы даже не узнаете, потому что в «Смертельной битве» его не было видно, он играл Горо. В данный момент актеру 56 лет, и он занимается озвучкой разных проектов, также работает над «Шоу Кливленда» и между этим, его голосом говорит Тартара в видеоигре «Halo 2».
Авторский пост
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Метки: актеры видео мортал комбат тогда и сейчас
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"Лорда Рейдена в фильме «Смертельная битва» сыграл уже 63 летний Кристофер Ламберт."
Уже 63-хлетний? Ему сейчас 64 года, а в 95-ом ему было 38!
А рептилию -Марк Дакаскос