Как изменились актеры фильма Смертельная Битва

Лорда Рейдена в фильме «Смертельная битва» сыграл уже 63 летний Кристофер Ламберт. Сам актер начал сниматься с 22 лет и на его счету очень много хороших работ, таких как: «Арлетт», «Почему я?», «Подземка», «Убить священника» и другие. Роль, которая принесла ему наибольший успех – это роль бессмертного воина Коннора Маклауда в фильме «Горец». В данное время актер уже почти не снимается в кино, но его очень часто приглашают на различные мероприятия в качестве жюри: в 2013 году он присутствовал на кинофестивале фантастических фильмов в Жерармере, в 2015 был на конкурсе «CineDrones», а в 2018 был на международном фестивале «Дух огня».