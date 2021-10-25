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Тест построен на базе учебников по черчению за 9 класс. Чертить в этом тесте не придётся, а вот вспомнить основные понятия и правила черчения всё же нужно будет.
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