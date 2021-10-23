Замечательные картины Щурова Олега Геннадьевича

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Олег Щуров родился в 1966 году.Образование высшее техническое.
Основная профессиональная деятельность — проектирование.
В 1998 году был принят в Союз российских писателей,стал лауреатом международного конкурса,но интерес к живописи превосходил все остальные увлечения.
Ему интересно то,что он видит вокруг себя, ему интересно то,что он по этому поводу чувствует.Живет художник в г.Магнитогорске.
Основная профессиональная деятельность — проектирование.
В 1998 году был принят в Союз российских писателей,стал лауреатом международного конкурса,но интерес к живописи превосходил все остальные увлечения.
Ему интересно то,что он видит вокруг себя, ему интересно то,что он по этому поводу чувствует.Живет художник в г.Магнитогорске.
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