FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Искусство 2349 постов • 428 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Искусство 
Замечательные картины Щурова Олега Геннадьевича

Замечательные картины Щурова Олега Геннадьевича (39 фото)

Автор:
23 октября 2021 21:29
Сообщество : Искусство
Метки: живопись   искусство   картины   красиво   пейзажи   художник   
150
39
Олег Щуров родился в 1966 году.Образование высшее техническое.
Основная профессиональная деятельность — проектирование.
В 1998 году был принят в Союз российских писателей,стал лауреатом международного конкурса,но интерес к живописи превосходил все остальные увлечения.
Ему интересно то,что он видит вокруг себя, ему интересно то,что он по этому поводу чувствует.Живет художник в г.Магнитогорске.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Искусство"
Метки: живопись   искусство   картины   красиво   пейзажи   художник   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
36k
Франц Лефорт Час назад
Спасибо!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−49
Елки-палки 9 минут назад
Домашним отдает, родным и близким каким то,теплом и уютом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
92
Foma Kiniaev Час назад
С ума сойти! Это точно не Усть-Каменогорск? Потому что на нескольких работах я даже прям места свои узнал))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
816
Ольга Час назад
Прекрасные картины.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Как так вышло, что у двух стран в мире нет столиц (3 фото) Как так вышло, что у двух стран в мире нет столиц (3 фото) 10 самых дорогих картин Жана-Мишеля Баскии 10 самых дорогих картин Жана-Мишеля Баскии Уникальные коллажи Дэна Бэрри, включающие ботанику и темы смертности Уникальные коллажи Дэна Бэрри, включающие ботанику и темы смертности Красавицы в живописи Красавицы в живописи Дизайнеры заменили людей на животных на шедеврах искусства Дизайнеры заменили людей на животных на шедеврах искусства Художник рисует невероятно детальные мегаполисы обычной ручкой Художник рисует невероятно детальные мегаполисы обычной ручкой
Юганск

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

660183



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Денег нет, но мы загораем
1
96
Денег нет, но мы загораем
Не забудьте сохраниться: пост о контрацепции
5
128
Не забудьте сохраниться: пост о контрацепции
Набирающие популярность в сообществах
20 сериалов, которые эксперты назвали лучшими в XXI веке
4
46
20 сериалов, которые эксперты назвали лучшими в XXI веке
Какие наказания и пытки были в ходу у пиратов
3
10
Какие наказания и пытки были в ходу у пиратов
Как так вышло, что у двух стран в мире нет столиц (3 фото)
Как так вышло, что у двух стран в мире нет столиц (3 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Они не продавали нам рыбов и те засохли!
1
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#Ynews#автомобили#как приготовить#люди#прикольные#фильм#вкусно#новости
#интересно#подборка#прикол#сша#история#приколы#познавательно#gif#дтп#сарказм
#фото#животные#Рецепт#автомир#кино#смешные#в мире#аварии#картинки#авто аварии

На что жалуетесь?

Вернуться