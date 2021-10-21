Медведь и Медведев: тюменская история получила продолжение, и к ситуации появились вопросы

Получила неожиданное развитие история, которую вчера довольно активно обсуждали в Сети. Напомню: в Тюменской области трое мужчин были атакованы медведем в лесу, неподалеку от Иртыша, в районе Увата.





По версии уцелевшего участника событий, троица направлялась туда на рыбалку. На них напал медведь, один из рыбаков погиб. Второй, 23-летний боксер Илья Медведев, убил медведя в рукопашной схватке. Ножом. Парень в реанимации.





Этот сюжет озвучил Телеграм-канал Shot, а вслед за ним новость разлетелась по множеству информ-агентств, сайтов, других СМИ. «Фишки» тоже написали о ЧП , основываясь на исходных данных.