Медведь и Медведев: тюменская история получила продолжение, и к ситуации появились вопросы

Вчерашняя схватка сибирского боксера с медведем сегодня предстала в совсем ином свете. Выводы делать рано, но…
Получила неожиданное развитие история, которую вчера довольно активно обсуждали в Сети. Напомню: в Тюменской области трое мужчин были атакованы медведем в лесу, неподалеку от Иртыша, в районе Увата.
По версии уцелевшего участника событий, троица направлялась туда на рыбалку. На них напал медведь, один из рыбаков погиб. Второй, 23-летний боксер Илья Медведев, убил медведя в рукопашной схватке. Ножом. Парень в реанимации.
Этот сюжет озвучил Телеграм-канал Shot, а вслед за ним новость разлетелась по множеству информ-агентств, сайтов, других СМИ. «Фишки» тоже написали о ЧП , основываясь на исходных данных.
А сегодня история развернулась диаметрально. Выяснилось, что ружье, из которого стреляли в медведицу, было не зарегистрированным. А в нескольких десятках метров от места, где были обнаружены мертвыми и погибший сибиряк, и медведица, оказалось логово зверя.
Что самое настораживающее в этой истории: у берлоги нашли кровь и много гильз. Ведется следствие. Мы будем следить за ситуацией и информировать читателей сайта.
Источник:
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У медведя может быть лежка около речки, но отдыхает он только ночью, а днем медведь рыбачит или пасётся (есть ягоды, коренья и т.д.).
Так, что версия, что с одним ружьем пошли на речку, чтобы специально убить медведя, очень сомнительная.
Так что она спала уже.
Я выросла и всю жизнь прожила в краю медведей, не раз сама с ними сталкивалась.
Не охотятся так на медведя. Мне кажется встреча с ним была случайностью.