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Медведь и Медведев: тюменская история получила продолжение, и к ситуации появились вопросы

Медведь и Медведев: тюменская история получила продолжение, и к ситуации появились вопросы (3 фото)

Автор:
21 октября 2021 17:49
Сообщество : Истории
Метки: Медведев   боксер   медведь   нож   реанимация   ружье   сибирь   схватка   
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Вчерашняя схватка сибирского боксера с медведем сегодня предстала в совсем ином свете. Выводы делать рано, но…

Получила неожиданное развитие история, которую вчера довольно активно обсуждали в Сети. Напомню: в Тюменской области трое мужчин были атакованы медведем в лесу, неподалеку от Иртыша, в районе Увата.


По версии уцелевшего участника событий, троица направлялась туда на рыбалку. На них напал медведь, один из рыбаков погиб. Второй, 23-летний боксер Илья Медведев, убил медведя в рукопашной схватке. Ножом. Парень в реанимации.


Этот сюжет озвучил Телеграм-канал Shot, а вслед за ним новость разлетелась по множеству информ-агентств, сайтов, других СМИ. «Фишки» тоже написали о ЧП , основываясь на исходных данных.

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А сегодня история развернулась диаметрально. Выяснилось, что ружье, из которого стреляли в медведицу, было не зарегистрированным. А в нескольких десятках метров от места, где были обнаружены мертвыми и погибший сибиряк, и медведица, оказалось логово зверя.

Что самое настораживающее в этой истории: у берлоги нашли кровь и много гильз. Ведется следствие. Мы будем следить за ситуацией и информировать читателей сайта.

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Метки: Медведев   боксер   медведь   нож   реанимация   ружье   сибирь   схватка   
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1k
fraxinus Час назад
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1k
Sandmännchen (DDR) 7 минут назад
Пацаны, наших бьют!!!
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55k
parallax 19 минут назад
Интересно, а какая рыба клюёт на ружьё?
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5k
Нестерин Сергей Полчаса назад
Т. е. медведица хотела им ружьё то в жопы запихать по частям, но не преуспела? Печально.
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22k
Юрьевич Полчаса назад
Медведь нападает очень редко на людей. Тем более сейчас когда он сытый и жирный. Весной, я б ещё понял. Может они его подранили из ружья и тогда да... Медведь обиделся и пошёл в атаку.
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718
zenon 38 минут назад
Оказывается, мало того, что медведь был незарегистрированный, так он и прививки не делал. Достаточно того, что он других медведей подбивал не вакцинироваться и уйти в Китай, так шишки лучше. Патриот России, ножом, таки убедил медведя не сматывать удочки в Китай.
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3k
Едондер пуп 49 минут назад
Удочки-то хоть нашли у рыбаков?
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32k
Татьяна Юсова Час назад
Летом, и даже осенью, медведь не лежит в берлоге! Берлогу медведь обустраивает только когда готовится к спячке, а это уже зимой.
У медведя может быть лежка около речки, но отдыхает он только ночью, а днем медведь рыбачит или пасётся (есть ягоды, коренья и т.д.).
Так, что версия, что с одним ружьем пошли на речку, чтобы специально убить медведя, очень сомнительная.
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10k
El Niño Час назад
Прочитав первую статью, почему-то сразу с недоверием отнёсся к версии о внезапном нападении медведя. Возможное наличие ружья только укрепило подозрения. Сейчас же все стало на свои места. Конечно, парень молодец, что одолел подранка почти голыми руками, но реабилитация должна быть за свой «кошт», ну и административная ответственность само собой!
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