Активистов, требующих утеплить их дома, в Британии именуют «экогопниками»

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Британские дома безжалостно утепляют окружающую среду. А в домах температура не радует. Как и счета за коммуналку.
Национальная федерация жилищного строительства Великобритании обнародовала цифры, что всколыхнули общественность Туманного Альбиона. Оказалось, что 25 миллионов британских домов выбрасывают в атмосферу за год 2,5 миллиона тонн углекислого газа. А это, на минуточку, больше, чем фонят все авто, вместе взятые. Чиновники бьют тревогу: недвижимость страны опасна для экологии планеты. А все из-за особенностей местного отопления.
НТВ показало сюжет, в котором приведены, в частности, высказывания британских архитекторов. Так, Джеймс Никсон прямо заявляет: «Я как архитектор больше работаю с частными и более состоятельными заказчиками, и только они могут выбирать и строить себе более теплые дома».
НТВ показало сюжет, в котором приведены, в частности, высказывания британских архитекторов. Так, Джеймс Никсон прямо заявляет: «Я как архитектор больше работаю с частными и более состоятельными заказчиками, и только они могут выбирать и строить себе более теплые дома».
А что остается тем, кто не может себе позволить дорогого архитектора и хорошее утепление дома? Средняя стоимость тепла в типовой английской трехкомнатной квартире — около 100 фунтов, то есть 10 тысяч рублей. При этом температура зимой редко бывает выше 16 градусов. А порой и ниже. Утепление стандартного дома обходится в сумму порядка 30 тысяч фунтов, на наши деньги это 3 миллиона рублей. Есть в Британии такое понятие как избыточная смертность. То есть, число жителей страны, что уходят из жизни в зимний период именно вследствие переохлаждения. Чаще всего — в своих же домах.
The Telegraf и ряд других популярных британских изданий называют называют пугающие цифры: 40 тысяч человек таким образом ушли из жизни только прошлой зимой. А нынешняя на фоне энергетического кризиса в Европе обещает быть еще более сложной.
В последние недели в стране разбушевалось движение «Утеплите Британию». Активисты перекрывают движение на трассах и блокируют мосты. Местная пресса окрестила их «экогопниками» или «экоидиотами». Правительство настроено жестко. Кому холодно дома, обещают «согреть» в казематах.
The Telegraf и ряд других популярных британских изданий называют называют пугающие цифры: 40 тысяч человек таким образом ушли из жизни только прошлой зимой. А нынешняя на фоне энергетического кризиса в Европе обещает быть еще более сложной.
В последние недели в стране разбушевалось движение «Утеплите Британию». Активисты перекрывают движение на трассах и блокируют мосты. Местная пресса окрестила их «экогопниками» или «экоидиотами». Правительство настроено жестко. Кому холодно дома, обещают «согреть» в казематах.
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Сами англичане так оценивают ситуацию:
это не за зиму, а за 4 последних года,
но тоже не мало,
и замерзают не полностью бедные, а чаще жадные, жалко заплатить чуть больше, оплачу чуть попозже, завтра утром, дом не остынет за полсуток, не замёрзну,
но старость не радость, а счётчик без оплаты автоматически отключает тепло, они ссылаются на привычку стариков экономить на тепле как последствия Второй Мировой, вот и пришла костлявая ночью во сне, до утра не подождала,
а родственники начинают разбирать наследство, опаньки, на счёту у мисс Марпл 25 тыщев фунтиков, спасибо бережливая тётя, тебе на облачке чмоки.
у них как правило Душа нет. смесители Тут недавно писали вообще законом Запрещёны
это игра слов такая:
не утепляют дома, поэтому дома утепляют улицу.
А отсюда и подумай - у кого бОльшя часть дохода уходит на отопление.
У меня уходит десятая часть от зп.