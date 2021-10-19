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Активистов, требующих утеплить их дома, в Британии именуют «экогопниками»

Активистов, требующих утеплить их дома, в Британии именуют «экогопниками» (2 фото)

Автор:
19 октября 2021 20:05
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: британия   замерзают   оплата   протесты   тепло   холод   экология   
2583
2
Британские дома безжалостно утепляют окружающую среду. А в домах температура не радует. Как и счета за коммуналку.

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Метки: британия   замерзают   оплата   протесты   тепло   холод   экология   
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960
Autumn2015 3 часа назад
Женщина на фото удивительно похожа на наших женщин , да и антураж похож на "бабушатник" , старым и бедным плохо и холодно везде.
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7k
Alexander Полчаса назад
40 тысяч человек таким образом ушли из жизни только прошлой зимой

Сами англичане так оценивают ситуацию:

это не за зиму, а за 4 последних года,

но тоже не мало,

и замерзают не полностью бедные, а чаще жадные, жалко заплатить чуть больше, оплачу чуть попозже, завтра утром, дом не остынет за полсуток, не замёрзну,

но старость не радость, а счётчик без оплаты автоматически отключает тепло, они ссылаются на привычку стариков экономить на тепле как последствия Второй Мировой, вот и пришла костлявая ночью во сне, до утра не подождала,

а родственники начинают разбирать наследство, опаньки, на счёту у мисс Марпл 25 тыщев фунтиков, спасибо бережливая тётя, тебе на облачке чмоки.
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59
@photoaQyn Полчаса назад
у них так всегда , И это ещё всегда выдавалось за британский образ жизни. что сейчас не так? опять Путин виноват?
у них как правило Душа нет. смесители Тут недавно писали вообще законом Запрещёны
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367
Сигизмунд Лазаревич 40 минут назад
Это традиция. Нихрена они не мёрзнут... Ну разве что макаки приезжие могут мерзнуть... так макак не звали, они сами прибежали.
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2k
Frank Borman 47 минут назад
Как жалко то бедных британцев. Ведь перемерзнут же, бедненькие. А может, россияненцы соберут деньги СМСками и отправят пару пароходов с углем в Британию? Ну а британцы, в виде благодарности, влупят еще санкций против России.
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5k
Фомич Час назад
С этим утеплением тоже не все так просто. У нас стоят два одинаковых дома. Один утеплили, взяв кредит, второй нет. Жильцы первого дома за само отопление платят меньше, но в сумме с кредитом получается на 20 евро в месяц больше. И выплачивать будут в течении 10 лет.
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119k
arek14 Час назад
https://youtube.com/shorts/mI8m9cGFLIg?feature=sharehttps://youtube.com/shorts/mI8m9cGFLIg?feature=share
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32k
Татьяна Юсова Час назад
Наверное имелось ввиду, что британские дома не сохраняют тепло, или по-русски, топят улицу? Или что-то другое?
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6
picflow 2 часа назад
Мерзенут они. В Лондоне в январе средняя температура +6. А это, между прочим, теплее чем в Сочи. Пусть в Сибирь к нам приезжают, погреются в -50.
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469
Eric Cartman picflow Полчаса назад
Учитывая, что в Мелкобриташке, как и во многих других благословенных и продвинутых странах не пользуются отсталой коммунальной технологией центрального отопления, как это делают в отсталых Мордорах - да, мерзнут. Очень.
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4k
Владимир 2 часа назад
100 фунтов для Британии не такие большие деньги за отопление в месяц. Лучше о россиянах подумайте, и сравните какую часть дохода уходит на топление и горячую воду.
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128
Chuchelo Patamkovoe zloykoyot 37 минут назад
Конечно же нет ведь у россиян есть возможность взять кредит на отопление.
Ссылка youtu.be
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