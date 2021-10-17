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Сарган

Сарган (6 фото)

Автор:
17 октября 2021 20:24
Сообщество : Кулинарные рецепты
Метки: еда   зарган   рыба   сарган   
384
6

(Осваиваем Северное Причерноморье)

Местные, т.е., извините, ранее поселившиеся в нашей местности, т.е. В Северном, значит, Причерноморье, говорят, что у этой рыбки сейчас самый сезон. Сарган (Зарган) ее зовут и еще говорят, что у нее кости зеленые. Будем посмотреть.

Первое фото, прошу прощения - не моё. Но! Остальные то мои!


Чистить просто. Ну, во-первых, у нее нет чешуи. Тонкая только кожица. Во-вторых, мы чистку упростили. Хвост и голову отрезали, кишки вынули и промыли. Получилось быстро и аккуратно.



×


Жарить еще проще!!!

Обычным путем. Сковорода, масло растительное. Про соль не забудьте. Никаких травок там или специй не применяли




Вот так получилось. Красивая, надо сказать, рыбка. Золотисто получилось.




Ну вот. Кости действительно. Сине - зеленые.

А сама рыбка хороша!!! Практически без костей. Жирненькая. Хрустявая. Очень вкусная!

Не хуже, замечу, барабули.



Ну и ... натуралистам любителям, которых тут немало ...

Изучайте фЭномЭн! В смысле цвета костей.


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Метки: еда   зарган   рыба   сарган   
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Allmaster 13 минут назад
Нам то чего феномен изучать?
Лучше ждем от вас через пару лет употребления новостей.
Парик там вдруг понадобился, или жене резиновый друг.
Ну или шутнику затейнику пластическая операция который кости красит в непотребный цвет )))
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765
klklkl 47 секунд назад
Ну что же вам сказать в ваше причерноморье из нашей прибалтики... Обычная это рыбка, не фэномэн нигде. Чахлая она у вас, в наших местах пожрнее будет. Против корюшки она ниочем вообще. Че там жарить то, ну попалась если ну ладно. Кости зеленые, да.
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