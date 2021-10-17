(Осваиваем Северное Причерноморье)

Местные, т.е., извините, ранее поселившиеся в нашей местности, т.е. В Северном, значит, Причерноморье, говорят, что у этой рыбки сейчас самый сезон. Сарган (Зарган) ее зовут и еще говорят, что у нее кости зеленые. Будем посмотреть.

Первое фото, прошу прощения - не моё. Но! Остальные то мои!