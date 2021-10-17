(Осваиваем Северное Причерноморье)
Местные, т.е., извините, ранее поселившиеся в нашей местности, т.е. В Северном, значит, Причерноморье, говорят, что у этой рыбки сейчас самый сезон. Сарган (Зарган) ее зовут и еще говорят, что у нее кости зеленые. Будем посмотреть.
Первое фото, прошу прощения - не моё. Но! Остальные то мои!
Чистить просто. Ну, во-первых, у нее нет чешуи. Тонкая только кожица. Во-вторых, мы чистку упростили. Хвост и голову отрезали, кишки вынули и промыли. Получилось быстро и аккуратно.
Жарить еще проще!!!
Обычным путем. Сковорода, масло растительное. Про соль не забудьте. Никаких травок там или специй не применяли
Вот так получилось. Красивая, надо сказать, рыбка. Золотисто получилось.
Ну вот. Кости действительно. Сине - зеленые.
А сама рыбка хороша!!! Практически без костей. Жирненькая. Хрустявая. Очень вкусная!
Не хуже, замечу, барабули.
Ну и ... натуралистам любителям, которых тут немало ...
Изучайте фЭномЭн! В смысле цвета костей.
Авторский пост
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Лучше ждем от вас через пару лет употребления новостей.
Парик там вдруг понадобился, или жене резиновый друг.
Ну или шутнику затейнику пластическая операция который кости красит в непотребный цвет )))