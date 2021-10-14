Что делать при рвоте

Рвотный рефлекс является довольно сложным – в нем участвуют различные группы мышц. Управляется он рвотным центром, расположенным в стволе головного мозга. По своей природе рвота – это механизм, с помощью которого организм защищается от отравления. В норме рвота – это реакция на попадание в желудочно-кишечный тракт токсичных веществ или просто того, что невозможно переварить – например, слишком жирной пищи. Поэтому после приступа рвоты человек часто чувствует облегчение: организм очистился.

Однако интоксикация, вызвавшая рвоту, может иметь внутренний источник, то есть быть следствием какой-либо патологии или заболевания. Также возможно, что раздражение нервной системы, приводящее к рвотным спазмам, вообще не связано с состоянием желудка. Это заставляет воспринимать рвоту как весьма серьезный, и даже грозный симптом. Приступ рвоты – это практически всегда достаточный повод, чтобы обратиться к врачу. При повторяющихся приступах к врачу надо обращаться обязательно!

Причины рвоты

В большинстве случаев рвота обусловлена раздражением рецепторов желудка или, говоря медицинским языком, имеет висцеральное происхождение. Причиной чаще всего являются острые или хронические заболевания самого желудка (острое пищевое отравление, гастрит, язва желудка, пищевая аллергия). Также рецепторы желудка могут реагировать и на заболевания других органов – желчного пузыря, матки, сердца (рвота входит в комплекс возможных симптомов инфаркта миокарда).

Рвота может также иметь центральное происхождение, то есть вызываться патологиями центральной нервной системы (головного мозга), такими как менингит, энцефалит, травмы и опухоли головного мозга. Довольно часто рвота наблюдается при мигрени. Проблемы внутреннего уха также могут приводить к рвоте (в этом случае рвота может наблюдаться на фоне головокружения). При чрезмерном раздражении рецепторов внутреннего уха (при укачивании) вырвать может даже здорового человека, особенно при нетренированности вестибулярного аппарата. Иногда рвота обусловлена эмоциональным расстройством (стрессом) или представляет собой реакцию на то, что вызывает предельное отвращение (условнорефлекторная рвота).

Раздражение рвотного центра может быть вызвана токсическими веществами, переносимыми током крови (гематогенно-токсическая рвота). Токсические вещества могут попасть в организм извне (например, хлор или угарный газ – при вдыхании), а могут вырабатываться в самом организме – в результате нарушенной функции печени или почек.