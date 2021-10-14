Что делать при рвоте

Рвота – это рефлекторное извержение через рот содержимого желудка, а иногда и двенадцатиперстной кишки.
Рвотный рефлекс является довольно сложным – в нем участвуют различные группы мышц. Управляется он рвотным центром, расположенным в стволе головного мозга. По своей природе рвота – это механизм, с помощью которого организм защищается от отравления. В норме рвота – это реакция на попадание в желудочно-кишечный тракт токсичных веществ или просто того, что невозможно переварить – например, слишком жирной пищи. Поэтому после приступа рвоты человек часто чувствует облегчение: организм очистился.
Однако интоксикация, вызвавшая рвоту, может иметь внутренний источник, то есть быть следствием какой-либо патологии или заболевания. Также возможно, что раздражение нервной системы, приводящее к рвотным спазмам, вообще не связано с состоянием желудка. Это заставляет воспринимать рвоту как весьма серьезный, и даже грозный симптом. Приступ рвоты – это практически всегда достаточный повод, чтобы обратиться к врачу. При повторяющихся приступах к врачу надо обращаться обязательно!
Причины рвоты
В большинстве случаев рвота обусловлена раздражением рецепторов желудка или, говоря медицинским языком, имеет висцеральное происхождение. Причиной чаще всего являются острые или хронические заболевания самого желудка (острое пищевое отравление, гастрит, язва желудка, пищевая аллергия). Также рецепторы желудка могут реагировать и на заболевания других органов – желчного пузыря, матки, сердца (рвота входит в комплекс возможных симптомов инфаркта миокарда).
Рвота может также иметь центральное происхождение, то есть вызываться патологиями центральной нервной системы (головного мозга), такими как менингит, энцефалит, травмы и опухоли головного мозга. Довольно часто рвота наблюдается при мигрени. Проблемы внутреннего уха также могут приводить к рвоте (в этом случае рвота может наблюдаться на фоне головокружения). При чрезмерном раздражении рецепторов внутреннего уха (при укачивании) вырвать может даже здорового человека, особенно при нетренированности вестибулярного аппарата. Иногда рвота обусловлена эмоциональным расстройством (стрессом) или представляет собой реакцию на то, что вызывает предельное отвращение (условнорефлекторная рвота).
Раздражение рвотного центра может быть вызвана токсическими веществами, переносимыми током крови (гематогенно-токсическая рвота). Токсические вещества могут попасть в организм извне (например, хлор или угарный газ – при вдыхании), а могут вырабатываться в самом организме – в результате нарушенной функции печени или почек.
Рвота и другие симптомы
Обычно рвоте предшествует тошнота, ведь, по сути, рвота есть разрешение тошноты, ее логическое завершение. То, что тошнота перешла в рвоту, свидетельствует о тяжести патологического процесса. Рвотные спазмы могут наблюдаться на фоне повышенной температуры, сопровождаться поносом. В рвотных массах помимо остатков пищи, желудочного сока и слизи может присутствовать желчь, кровь, гной.
Многократная, периодически повторяющаяся и неукротимая рвота изнуряет и обезвоживает организм, приводит к нарушению минерального обмена и кислотно-щелочного равновесия.
Когда рвота пугает
Любой приступ рвоты - опыт весьма неприятный. Даже если с разрешением приступа человек испытывает облегчение, сама рвота воспринимается как событие экстраординарное, которого в норме быть не должно. Потрясение организма, бытовые и социальные неудобства, - всё это делает рвоту процессом иного порядка по сравнению с другими рефлекторными действиями, вроде кашля или чихания. Мы всегда остро реагируем на рвоту (не оставляем ее без внимания), и это правильно.
Однако в некоторых случаях рвота нас тревожит особенно сильно. Такова рвота желчью, рвота с кровью. Родителей беспокоят случаи рвоты у ребенка. Довольно часто наблюдается рвота при беременности, обращая на себя усиленное внимание.
Что делать при рвоте
Поскольку приступ рвоты может быть у каждого, полезно знать, как можно предотвратить рвоту, что делать во время и сразу после приступа и в каких случаях обязательно надо обращаться к врачу.
Предвестником рвоты является тошнота. Если вас тошнит, попробуйте открыть окно (увеличить приток кислорода), выпить немного подслащенной жидкости (это успокоит желудок), принять сидячее или лежачее положение (физическая активность усиливает тошноту и рвоту). Можно рассосать таблетку валидола. Если вас укачивает в дороге, возьмите с собой и рассасывайте в пути леденцы. Это поможет предотвратить рвоту.
Что делать во время приступа рвоты
Во время приступа важно исключить попадание рвотных масс в дыхательные пути. Больной во время рвоты ни в коем случае не должен лежать на спине. Не оставляйте без присмотра маленьких детей, если у них может быть рвота. Пожилому или ослабленному человеку необходимо помочь повернуться на бок, головой к краю кровати, поставить перед ним таз.
Что делать после приступа рвоты
После приступа надо промыть рот холодной водой. Если больной сам этого сделать не может, надо смочить кусок марли в содовом растворе и протереть ему рот.
Сразу после приступа можно выпить лишь несколько глотков воды, и то, если в рвотных массах не было крови. Попить как следует можно лишь через 2 часа, а есть – лишь через 6-8 часов после приступа. Пища должна быть диетической, щадящей; лучше всего – каша на воде, рис, нежирный суп.
При повторяющихся приступах рвоты возможно обезвоживание организма. Поэтому необходимо пить специальный раствор, восстанавливающий водно-электролитный и кислотно-щелочной баланс.
Когда при рвоте необходимо обратиться к врачу?
Рвота – во многих случаях признак того, что организм испытывает серьезные проблемы и нуждается в очищении, а значит, скорее всего, и в лечении. Если болезнь сопровождается рвотой, это обычно свидетельствует о том, что болезнь протекает достаточно тяжело.
Если приступ рвоты был разовым и есть основания считать, что он вызван перееданием, укачиванием, алкогольным отравлением или стрессом, прямой необходимости обращаться к врачу нет. Во всех остальных случаях консультация врача необходима. Особенно, если приступы повторяются на протяжении двух дней и более, а также при наличии сахарного диабета или других хронических заболеваний.
Иногда при рвоте требуется неотложная помощь. Надо вызывать «скорую», если:
- рвота сопровождается постоянной или сильной болью в животе;
- наблюдаются неоднократные приступы рвоты после травмы головы;
- вместе с рвотой наблюдается обезвоживание, сухость во рту, учащение мочеиспускания;
- при ухудшении умственной и функциональной активности у пожилых людей;
- в рвотных массах присутствует кровь (например, примеси в виде «кофейной гущи»).
К какому врачу обращаться при рвоте?
С жалобами на тошноту и рвоту обращаются, как правило, к гастроэнтерологу или врачу общей практики (терапевту, семейному врачу или педиатру). В случае тошноты и рвоты при беременности надо обращаться к гинекологу.
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2. Выяснить от чего
3. В зависимости от выяснившегося - успокоится и расслабиться или вызвать врача