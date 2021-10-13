5 неприличных фактов об Андрее Макаревиче, которые не принято афишировать

Андрей Макаревич в детстве. Фото: общественное достояние.

1 сентября 1960 года родители отвели Андрея в престижную 19-ю спецшколу с английским уклоном.

В 1962 году Макаревичи получили большую квартиру на Комсомольском проспекте.

Будучи школьником, Макаревич увлекся энтомологией и собрал уникальную коллекцию бабочек. В четвертом классе мальчик начал заниматься дайвингом, немного позднее — горными лыжами.

В 12 лет у Андрея появилось увлечение, которое, собственно говоря, и определило его дальнейшую жизнь. Он «заболел» музыкой Высоцкого и Окуджавы и попросил родителей купить ему первую в его жизни гитару.

Вскоре Макаревич сочинил свою первую песню. Так началась одна из самых ярких карьер в отечественной музыке.

В наше время Андрей Вадимович считается корифеем и одним из отцом-основателей русского рока. Кроме того, в последние годы Макаревич активно участвует в общественно-политической жизни страны, твердо отстаивая позиции радикального либерализма.

Разумеется, в творческой и жизненной биографии Андрея Вадимовича есть и немало фактов, которые не очень-то любят афишировать.

Роман с комсомолом

Как не трудно понять из биографии Андрея Вадимовича, его семья принадлежала к интеллектуальной элите советского общества и, соответственно, пользовалась определенными привилегиями. Андрею с детства было доступно то, о чем другие советские дети могли только мечтать.

Разумеется, за все эти удобства, горные лыжи и квартиру на Комсомольском проспекте родителям Макаревича приходилось расплачиваться лояльностью к советской власти. Андрей с детства усвоил, что в СССР можно добиться большего, если хотя бы формально «верить в дедушку Ленина».

Именно поэтому в 1967 году Андрей вступает в комсомол. В столь юном возрасте — в 14 лет — в комсомол вступали самые идейные ребята, настоящие Павки Корчагины. Многие предпочитали повременить, поразмыслить — в отличие от пионерии, комсомол был делом добровольным.

В комсомоле Андрей Вадимович состоял до 1981 года, то есть, до того момента, как ему исполнилось 28 лет — крайний возраст для участия в ВЛКСМ. Никаких попыток покинуть организацию, в отличие от многих его товарищей по рок-цеху, Макаревич не предпринимал.

История с отчислением

В 1971 году Андрей Макаревич поступил в Московский архитектурный институт, в котором преподавал его отец, и который считался одним из самых престижных учебных заведений страны. В 1974 году Андрея отчислили с третьего курса. Официальная причина — «Несвоевременный уход с работы на овощной базе»: в СССР даже преподавательский сын мог попасть под раздачу.

Позднее появилась легенда, что Макаревича отчислили за занятия рок-музыкой. Однако, многие историки сомневаются, что музыкальные экзерсисы молодого рокера могли стать причиной отчисления.

И вообще, «гонения на Макаревича» выглядят несколько преувеличенными, если учесть, что в СССР он со своим коллективом собрал целую россыпь наград на различных музыкальных фестивалях.

Например, в 1976 году он получил Гран-при «Таллинских песен молодежи», в 1978-ом — главный приз фестиваля «Черноголовка» в Московской области, в 1980-ом — спецприз Союза журналистов СССР, приз «Лучшей группе года» газеты «Московский комсомолец», приз «Песня года».

Такое количество наград несколько резонирует с утверждениями о запретах и гонениях, которым подвергался в Союзе Андрей Вадимович и его коллектив.

Не нищенствовали

В наше время Макаревич не жалеет черной краски, описывая свою жизнь в «тоталитарном совке». Однако, на самом деле, с финансовой точки зрения ни Андрей Вадимович, ни его группа, мягко говоря, не нищенствовали.