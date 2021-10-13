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5 неприличных фактов об Андрее Макаревиче, которые не принято афишировать

5 неприличных фактов об Андрее Макаревиче, которые не принято афишировать (5 фото)

Автор:
13 октября 2021 09:17
Метки: Макаревич   певец 90-х   факты   
3589
5

Андрей Вадимович Макаревич… Легенда русского рока, музыкант, поэт, композитор, телеведущий, путешественник, актер, основатель культовой рок-группы «Машина времени».


Автор десятков великолепных, философских песен.

В музыкальной тусовке Андрея Макаревича в шутку называют «Полом Макаром», намекая на то, что значение лидера «Машины времени» для отечественной музыкальной индустрии примерно такое, как Пола МакКарти — для англоязычной.

Андрей Вадимович родился 11 декабря 1953 года в семье известного столичного архитектора и профессора Вадима Григорьевича Макаревича. Мама будущей звезды рок-музыки — микробиолог, врач-фтизиатр, доктор медицинских наук Нина Марковна Макаревич.

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Андрей Вадимович Макаревич. Фото: общественное достояние.

Отец Андрея Вадимовича был одним из создателей нескольких важнейших советских памятников, в том числе «Пантеона Вечной Славы», монумента В.И. Ленину, Монумента Победы, памятника Карла Марксу в Москве. Под руководством Вадима Григорьевича Макаревича возводился павильон юных натуралистов на ВДНХ.

Ничуть не меньшими достижениями на благо Родины отметилась и мама Андрея Вадимовича. Нина Марковна одной из первой в СССР начала изучать нетуберкулезные бактерии, внесла большой вклад в борьбу с болезнью.

Детство Андрей Вадимович провел в знаменитом доме на Волхонке, до революции принадлежавшем князьям Волхонским. В двухэтажном особняке у семьи Макаревичей была комната в коммуналке. С самого раннего возраста окруженный интеллигентными людьми, Андрей мечтал быть ученым, палеонтологом, зоологом.

В доме постоянно звучала музыка: отец Андрея Вадимовича был меломаном. Более того, Вадим Григорьевич учил сына игре на фортепиано, и тот довольно быстро освоил инструмент.

Андрей Макаревич в детстве. Фото: общественное достояние.

1 сентября 1960 года родители отвели Андрея в престижную 19-ю спецшколу с английским уклоном.

В 1962 году Макаревичи получили большую квартиру на Комсомольском проспекте.

Будучи школьником, Макаревич увлекся энтомологией и собрал уникальную коллекцию бабочек. В четвертом классе мальчик начал заниматься дайвингом, немного позднее — горными лыжами.

В 12 лет у Андрея появилось увлечение, которое, собственно говоря, и определило его дальнейшую жизнь. Он «заболел» музыкой Высоцкого и Окуджавы и попросил родителей купить ему первую в его жизни гитару.

Вскоре Макаревич сочинил свою первую песню. Так началась одна из самых ярких карьер в отечественной музыке.

В наше время Андрей Вадимович считается корифеем и одним из отцом-основателей русского рока. Кроме того, в последние годы Макаревич активно участвует в общественно-политической жизни страны, твердо отстаивая позиции радикального либерализма.

Разумеется, в творческой и жизненной биографии Андрея Вадимовича есть и немало фактов, которые не очень-то любят афишировать.

Роман с комсомолом

Как не трудно понять из биографии Андрея Вадимовича, его семья принадлежала к интеллектуальной элите советского общества и, соответственно, пользовалась определенными привилегиями. Андрею с детства было доступно то, о чем другие советские дети могли только мечтать.

Разумеется, за все эти удобства, горные лыжи и квартиру на Комсомольском проспекте родителям Макаревича приходилось расплачиваться лояльностью к советской власти. Андрей с детства усвоил, что в СССР можно добиться большего, если хотя бы формально «верить в дедушку Ленина».

Именно поэтому в 1967 году Андрей вступает в комсомол. В столь юном возрасте — в 14 лет — в комсомол вступали самые идейные ребята, настоящие Павки Корчагины. Многие предпочитали повременить, поразмыслить — в отличие от пионерии, комсомол был делом добровольным.

В комсомоле Андрей Вадимович состоял до 1981 года, то есть, до того момента, как ему исполнилось 28 лет — крайний возраст для участия в ВЛКСМ. Никаких попыток покинуть организацию, в отличие от многих его товарищей по рок-цеху, Макаревич не предпринимал.

История с отчислением

В 1971 году Андрей Макаревич поступил в Московский архитектурный институт, в котором преподавал его отец, и который считался одним из самых престижных учебных заведений страны. В 1974 году Андрея отчислили с третьего курса. Официальная причина — «Несвоевременный уход с работы на овощной базе»: в СССР даже преподавательский сын мог попасть под раздачу.

Позднее появилась легенда, что Макаревича отчислили за занятия рок-музыкой. Однако, многие историки сомневаются, что музыкальные экзерсисы молодого рокера могли стать причиной отчисления.


И вообще, «гонения на Макаревича» выглядят несколько преувеличенными, если учесть, что в СССР он со своим коллективом собрал целую россыпь наград на различных музыкальных фестивалях.

Например, в 1976 году он получил Гран-при «Таллинских песен молодежи», в 1978-ом — главный приз фестиваля «Черноголовка» в Московской области, в 1980-ом — спецприз Союза журналистов СССР, приз «Лучшей группе года» газеты «Московский комсомолец», приз «Песня года».

Такое количество наград несколько резонирует с утверждениями о запретах и гонениях, которым подвергался в Союзе Андрей Вадимович и его коллектив.

Не нищенствовали

В наше время Макаревич не жалеет черной краски, описывая свою жизнь в «тоталитарном совке». Однако, на самом деле, с финансовой точки зрения ни Андрей Вадимович, ни его группа, мягко говоря, не нищенствовали.

«Машина времени» в начале пути. Фото: общественное достояние.

В своей книге «Машина с евреями» один из участников «Машины времени» Петр Подгородецкий» честно признается, что, будучи, по сути дела, школьниками, они зарабатывали больше 500 рублей в месяц. Андрей, как фронтмен группы, получал значительно больше. При официальной зарплате в СССР в 100-180 рублей. Даже профессор университета зарабатывал значительно меньше.

Доходы «машинистов» вполне соответствовали тем деньгам, что зарабатывали, например, хоккеисты.

Сравнил Сталина с Гитлером

Вообще, Андрей Вадимович в последние годы регулярно оказывается в центре скандалов. То он выйдет с украинским флагом поддерживать соседнюю страну, начавшую весьма кровопролитную операцию по сохранению территориальной целостности; то проведет концерт в день, когда в петербургском метро террорист взорвал бомбу; то выступит против памятника Михаилу Калашникову.

Но особенно сильно Андрею Вадимовичу «досталось» (как он сам выразился в Фейсбуке), когда он опубликовал пост, в котором приравнял Сталина к Гитлеру:

«Патриоты приходят в бешенство, когда имена Гитлера и Сталина ставят рядом. Либералы твердят: немцы сумели отречься от наследия Гитлера — и вот как возродились. Россия так и не отреклась от Сталина — вот и расхлебываем».

За эти слова на Макаревича обрушилась критика со стороны патриотов, сталинистов и просто здравомыслящих людей, понимающих, что остановить бесноватого фюрера мог только сильный и жесткий лидер. Такой, как И.В. Сталин. Если бы у власти тогда был, например, Б.Н. Ельцин, то вместо Ленинграда и Москвы по приснопамятному плану «ОСТ» плескалось бы море, а американцы, англичане и даже австралийцы говорили бы сейчас с сильным немецким акцентом.

Имитация борьбы с режимом

В 2011 году известный российский писатель, биограф звезд Федор Раззаков издал интереснейшую книгу под названием «Другой Андрей Макаревич. Темная сторона биографии знаменитого рок-музыканта».

Андрей Макаревич с В.В. Путиным. Фото: общественное достояние.

В этой книге, помимо прочего, было высказано и весьма интересное соображение относительно борьбы лидера «Машины времени» с советской властью:

«По большому счёту никакой особенной борьбы «Машины времени» с советским режимом не было, а была всего лишь ловкая имитация этой борьбы, которая целиком и полностью контролировалась и направлялась из двух ЦК (КПСС и ВЛКСМ) и КГБ. Имитация эта проводилась с одной целью: держать под контролем молодёжную (рок-н-ролльную) среду и влиять на неё. Достигалось это разными средствами, в том числе и с помощью стукачей, которыми эта самая среда была сильно унавожена… Именно с согласия ЦК КПСС и КГБ Макаревич и Ко и были назначены властью Главными Художниками в рок среде (как Аркадий Райкин в сатире, Владимир Высоцкий в бардовской песне и т. д.). … В ответах Макаревича много неправды… Как раз таки Андрей Вадимович со товарищи был не «разрушителем» Советской власти, а её «обслугой» и всегда работал на Систему. Чем продолжает успешно заниматься по сей день — только Система нынче другая. (с) Ф. Раззаков.

С этими достаточно жесткими словами можно соглашаться, можно — нет, но определенную «гибкость» Андрея Вадимовича отмечали давно. Говоря утрировано: сегодня он участвует в митинге оппозиции, а завтра встречается с Путиным или Медведевым. Некоторые эксперты уверены, что современная борьба Макаревича с «диктатурой» является не более чем ловкой имитацией с целью получить одобрение со стороны тяготеющей к либеральным идеям молодежи.

Вот такие не самые приличные факты о выдающемся музыканте, голосе своего поколения Андрее Макаревиче.

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Метки: Макаревич   певец 90-х   факты   
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30k
Татьяна Юсова 4 часа назад
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4k
Сергей 4 минуты назад
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15k
Дмитрий 12 минут назад
Не стоит прогибаться под изменчивый мир...
(С)

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1k
Атомный Крот Час назад
"Многие предпочитали повременить, поразмыслить "

Да ладно. Единицы были, кто не вступал в комсомол.
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15k
Corvus Corax Час назад
"Нина Марковна одной из первой в СССР начала изучать нетуберкулезные бактерии, внесла большой вклад в борьбу с болезнью."
Фтизиатр? С какой болезнью? Нетуберкулезом??? Не понял - а где Нобелевка у мамы, если до нее никто не изучал болезнь?
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Ой, вей! Андрейша уже женился на еврейке и принял израильское гражданство. Наверняка и пипиську себе обрезал. Так шо у Андрейши все хорошо.
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22k
Ваня 2 часа назад
флюгер сранный и жадный...
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7k
Billi_Bons 2 часа назад
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5k
ZmeyUA 2 часа назад
Что-то я книгу "Другой Андрей Макаревич..." нифига не нашел. Даже на торрентах
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28k
LEPA 3 часа назад
У афтара МакКартизм головного мозга. После этого,даже лень дальше читать эту муйню.
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9k
Lev Asriev 3 часа назад
Странно. Есть, к примеру, музыкант. Его творчество мне нравится.
Мне совершенно поуйх на его убеждения, сексуальную ориентацию, политические взгляды и т.д. Другими словами, кроме продукта, производимого им, меня в нем ничего не интересует, что со мной не так??
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12k
ss 3 часа назад
Когда Макар ноет про притеснения, он забывает сказать, что его... журили... за то, что они играли "левые" концерты. То есть грубо нарушали законодательство. Используя государственные ресурсы, как то концертные площадки, оборудование, электричество, транспорт и т.п. они набивали свой собственный карман, не удосуживаясь выплачивать ни амортизацию оборудования, ни налоги. К тому же сам "фронтмэн" щемил своих друзей и коллег по опасному бизнесу, забирая себе львиную долю "чёрных" доходов.

В общем Андрюша банально был прохиндеем и воришкой. Хотя, собственно, почему "был"?...
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9k
Касьян Пуздой 4 часа назад
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916
Палыч 4 часа назад
примерно такое, как Пола МакКарти для англоязычной ©
========
МакКартни знаю, а МакКарти кто такой?
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1k
-(0)_(0)- 4 часа назад
Ольгино за Андрея Вадимовича принялось?... Ну, ну...
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947
сеньор Леонсио 4 часа назад
Как раз таки Андрей Вадимович со товарищи был не «разрушителем» Советской власти, а её «обслугой» и всегда работал на Систему.

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