7 ужасных вещей, которые ждали женщин в Средневековье

1. Женские поединки

Некоторые авторы любовных романов выставляют эпоху Средних веков как время куртуазности и галантности, когда благородные лорды обращались с дамами как полагается. А если леди оскорбили, храбрый воин тут же вставал на её защиту. Сейчас, очевидно, мужчины уже не те.

Однако в реальном Средневековье даму не всегда рвался защитить какой‑нибудь рыцарь — и тогда приходилось браться за оружие самой. Женские поединки случались реже, чем мужские, но они подчас ничем не уступали им в ожесточённости.

Например, в 1552 году в Неаполе две дворянки, Изабелла де Карацци и Диамбра де Поттинелла, не поделили ухажёра — некоего Фабио де Зересола.

Полагаете, они накинулись друг на друга и стали вырывать волосы и кусаться? Нет, синьоры были слишком благородны, чтобы опуститься до кулачной схватки. Вместо этого Диамбра вызвала Изабеллу на поединок

В день дуэли собралось изрядное количество зрителей, а судьёй выступал местный маркиз Альфонсо д’Авалос, важная шишка. Поединщицы появились на конях, в полном боевом облачении: Изабелла — в синем, Диамбра — в зелёном, с гербом в виде золотой змеи на шлеме. После команды дамы поскакали друг на друга.

Их копья сломались, и они перешли к поединку на булавах. Диамбра ударом палицы сбросила Изабеллу с коня. Затем Ди спешилась и потребовала, чтобы та сдалась и признала за ней право на Фабио. Белла поднялась, обнажила меч и сражалась, пока не сбила с Диамбры шлем. Но позже всё-таки сдалась, благородно признав, что соперница победила её в конной сшибке.

Победа осталась за де Поттинеллой, но источники умалчивают, как у них дальше сложилось с Фабио.

Дамы бились не только друг против друга, но и с мужчинами. Например, в 1395 году у лорда Джона Хотота случился земельный спор с неким лордом Рингсли, и тот вызывал его на конный поединок с копьями.

Однако у Хотота некстати случился приступ подагры, и его дочь Агнес взялась защищать честь отца. Она сбила Рингсли с лошади, а затем сняла шлем и распустила волосы, чтобы в довесок унизить наглеца, показав, что его одолела женщина.

Но, к сожалению, поединки не всегда заканчивались хорошо. В Европе XIII века обычным делом были так называемые «брачные дуэли». Они применялись, чтобы урегулировать семейные конфликты, а в особо запущенных случаях — вместо бракоразводного процесса.

Мужчина, вооружённый дубинкой, сидел по пояс в яме, а женщина стоя сражалась с ним с помощью мешка с камнями. Условие победы мужа — отправить благоверную в нокаут, жены — вытащить супруга из ямы. Разрешались удары по голове, а также такие приёмы, как засовывание дубинки даме между ног или выкручивание гениталий мужчине — рекомендовано мастером фехтования Гансом Тальхоффером.

Если стороны в итоге примирялись, бой прекращался. Если же повод для ссоры был действительно серьёзный — супружеская неверность, бесплодие той или иной стороны или земельные тяжбы — то по итогу поединка потерпевшего поражение мужчину казнили, а проигравшую женщину хоронили заживо.

В позднем Средневековье, веках в XV—XVI, были популярны дуэли дам на рапирах, причём топлес. Женщины снимали верх платья, чтобы металлический или костяной корсет не мог дать преимущество в бою. Эта практика сохранялась до XIX века.

Кстати, на Руси в плане дуэлей с прекрасным полом тоже всё было в порядке. К примеру, в Псковской судебной грамоте 1397 года женщине разрешалось сражаться с мужчиной на одинаковых условиях. Равноправие!

2. Отсутствие бровей и волос.