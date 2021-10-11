7 ужасных вещей, которые ждали женщин в Средневековье

Бои на мечах с другими дамами, ужасные наряды и «прогрессивная» медицина с необычным применением крапивы.
1. Женские поединки
Некоторые авторы любовных романов выставляют эпоху Средних веков как время куртуазности и галантности, когда благородные лорды обращались с дамами как полагается. А если леди оскорбили, храбрый воин тут же вставал на её защиту. Сейчас, очевидно, мужчины уже не те.
Однако в реальном Средневековье даму не всегда рвался защитить какой‑нибудь рыцарь — и тогда приходилось браться за оружие самой. Женские поединки случались реже, чем мужские, но они подчас ничем не уступали им в ожесточённости.
Например, в 1552 году в Неаполе две дворянки, Изабелла де Карацци и Диамбра де Поттинелла, не поделили ухажёра — некоего Фабио де Зересола.
Полагаете, они накинулись друг на друга и стали вырывать волосы и кусаться? Нет, синьоры были слишком благородны, чтобы опуститься до кулачной схватки. Вместо этого Диамбра вызвала Изабеллу на поединок
В день дуэли собралось изрядное количество зрителей, а судьёй выступал местный маркиз Альфонсо д’Авалос, важная шишка. Поединщицы появились на конях, в полном боевом облачении: Изабелла — в синем, Диамбра — в зелёном, с гербом в виде золотой змеи на шлеме. После команды дамы поскакали друг на друга.
Их копья сломались, и они перешли к поединку на булавах. Диамбра ударом палицы сбросила Изабеллу с коня. Затем Ди спешилась и потребовала, чтобы та сдалась и признала за ней право на Фабио. Белла поднялась, обнажила меч и сражалась, пока не сбила с Диамбры шлем. Но позже всё-таки сдалась, благородно признав, что соперница победила её в конной сшибке.
Победа осталась за де Поттинеллой, но источники умалчивают, как у них дальше сложилось с Фабио.
Дамы бились не только друг против друга, но и с мужчинами. Например, в 1395 году у лорда Джона Хотота случился земельный спор с неким лордом Рингсли, и тот вызывал его на конный поединок с копьями.
Однако у Хотота некстати случился приступ подагры, и его дочь Агнес взялась защищать честь отца. Она сбила Рингсли с лошади, а затем сняла шлем и распустила волосы, чтобы в довесок унизить наглеца, показав, что его одолела женщина.
Но, к сожалению, поединки не всегда заканчивались хорошо. В Европе XIII века обычным делом были так называемые «брачные дуэли». Они применялись, чтобы урегулировать семейные конфликты, а в особо запущенных случаях — вместо бракоразводного процесса.
Мужчина, вооружённый дубинкой, сидел по пояс в яме, а женщина стоя сражалась с ним с помощью мешка с камнями. Условие победы мужа — отправить благоверную в нокаут, жены — вытащить супруга из ямы. Разрешались удары по голове, а также такие приёмы, как засовывание дубинки даме между ног или выкручивание гениталий мужчине — рекомендовано мастером фехтования Гансом Тальхоффером.
Если стороны в итоге примирялись, бой прекращался. Если же повод для ссоры был действительно серьёзный — супружеская неверность, бесплодие той или иной стороны или земельные тяжбы — то по итогу поединка потерпевшего поражение мужчину казнили, а проигравшую женщину хоронили заживо.
В позднем Средневековье, веках в XV—XVI, были популярны дуэли дам на рапирах, причём топлес. Женщины снимали верх платья, чтобы металлический или костяной корсет не мог дать преимущество в бою. Эта практика сохранялась до XIX века.
Кстати, на Руси в плане дуэлей с прекрасным полом тоже всё было в порядке. К примеру, в Псковской судебной грамоте 1397 года женщине разрешалось сражаться с мужчиной на одинаковых условиях. Равноправие!
2. Отсутствие бровей и волос.
Мода во все времена была очень странной штукой. Сейчас популярны довольно густые брови и длинные волосы. Но 500 лет назад в Европе в женщинах ценились иные достоинства.
Поскольку законы христианства были весьма суровыми к проявлению сексуальности, одеваться предписывалось скромно. Особенно важно было прятать волосы. Непокрытая голова была символом супружеской неверности, и женщину, появившуюся на людях без чепца или атура, считали прелюбодейкой или проституткой.
Атур — это тот остроконечный, иногда раздвоенный колпак, который вы видели у стереотипных принцесс в мультфильмах.
Необходимость прятать волосы привела к тому, что леди начали сбривать локоны, выбивающиеся из‑под чепца, за компанию выщипывая ещё и брови. Ведь если у дамы чистый высокий лоб, то сразу видно — благочестивая. А торчащие из‑под атура вихры выдают ходячий «сосуд греха». Поэтому веку к XV все мало‑мальски уважающие себя леди стали выглядеть примерно вот так.
Кроме шевелюры на лбу, в некоторых случаях выщипывали и брови, и даже ресницы — для полного счастья. Это считалось красивым, хотя процедура была довольно болезненной.
3. Неудобная одежда
Возможно, когда вы смотрели фильмы на исторические темы, то замечали, что средневековые дамы носили платья с очень — нет, не так — с чрезвычайно длинными и широкими рукавами. У некоторых они вмести с полами платья по земле волочились.
Полагаете, это такая мода? Нет, у этих нарядов было важное практическое назначение — спасать несчастные женские души.
По правилам средневекового христианства при церковном служении было просто необходимо дотронуться до алтаря, иначе молитва не считается. Но есть одна загвоздка: представительницам прекрасного пола к нему прикасаться запрещалось.
Дело в том, что давным‑давно Ева уговорила Адама сорвать запретный плод и таким образом обрекла всё человечество на страдания и смерть. А значит, все женщины — создания слабые духом и ненадёжные, как заметил Фома Аквинский в трактате Summa Theologica, и алтарь им трогать — ни‑ни.
Но леди нашли всё-таки способ прикасаться к божественному — не рукой, так хотя бы краем платья.
Поэтому чем благочестивее дама, тем шире и длиннее у неё рукава. Ну а то, что они по полу елозят, собирая всю грязь, и пищу принимать из‑за них неудобно, — ничего. Ради спасения души можно и потерпеть.
Ещё одна любопытная деталь
. Если вы взглянете на изображения женщин Средневековья, то можете заметить, что большинство из них обладают внушительными животами, отлично видными под платьями. Причём так выглядели не только замужние дамы, но и девицы на выданье, которым беременными быть уж никак не положено.
Причина проста: в Средние века выглядеть беременной было просто модно. Во‑первых, рожать наследников — главное назначение порядочной женщины. Во‑вторых, такой облик демонстрировал хорошее здоровье и фертильность.
И, наконец, главное: дама на сносях уподоблялась Богоматери, а это хорошо и благочестиво. Ведь именно в это время женщина становится не слабым и порочным созданием, а приличным человеком. Поэтому даже те леди, которые не были беременны, носили специальные накладки.
Если же женщина и в самом деле была в положении, то она обматывала вокруг живота и между бёдер так называемый «родильный пояс» — полосу пергамента из овечьей кожи с начертанными на ней молитвами.
Под него подкладывали мёд, разбитые яйца, злаки и бобовые, а также сбрызгивали его молоком. Считалась, что такая штука, если носить её каждый день, напитает плод и поспособствует рождению здорового ребёнка.
Насколько помогал этот метод и приятно ли было беременной расхаживать с полными панталонами яичного желтка и гороха, решайте сами.
4. Поведенческая терапия
Если в наши дни не устраивает какая‑нибудь черта личности, то можно обратиться к психологу. Но в Средневековье методы коррекции поведения были куда более радикальными.
Если какая‑нибудь женщина любила сплетничать и это доходило до служителей правосудия, на неё надевали так называемую «маску позора». А затем водили на верёвке по городу, чтобы оскорбить, унизить и приструнить.
Маска это появилась в XV веке и использовалась вплоть до XVIII. Кроме чересчур разговорчивых дамочек, её использовали также против клеветников или тех, кто мешал во время проповеди. Когда человек с ней на голове пытался говорить, она колола ему язык.
Другой агрегат похожего назначения, «скрипка строптивицы», предназначался для мирного улаживания конфликтов. Это такие кандалы, только парные. Они соединяли двух человек лицом к лицу, вынуждая их не отворачиваться друг от друга, а проговорить проблему и найти компромисс.
Например, если муж и жена очень громко спорили и мешали окружающим, их могли сковать вместе такой штуковиной и гонять по городу, пока не помирятся.
Или, когда две склочницы подрались на рынке, их можно было соединить кандалами лицом к лицу. И держать так, пока они не почувствуют христианское всепрощение и миролюбие.
Ещё один способ
наказания, с помощью которого общество доносило до дам со скверным характером мысль, что пора бы исправиться, — «табурет уныния». Сажаем виновную на стул и длинным рычагом окунаем в холодную реку. Как выразился французский писатель Франсуа Максимилиан Миссон, это «помогало охладить её неумеренный пыл». Позднее табурет стали использовать и для выявления ведьм. Утонула — невиновна, прощаем.
А вот «пояс верности», который часто мелькает в книгах об ужасах Средневековья, — это миф. Многочисленные фотографии таких аксессуаров, мелькающие в интернете, на самом деле представляют собой более новые устройства. Их с 1800 по 1930‑е годы применяли, чтобы отучить детей от мастурбации. Естественно, по предписанию врача.
5. Специфические средства интимной гигиены
Вообще, о таком сугубо женском явлении, как менструация, в Средневековье судить трудно, потому что основным письменным источником тех времён служили записи монахов‑летописцев. А большинство этих ребят ни в медицине, ни в женщинах ничего особо не смыслили. Средневековые врачи тоже выдающимися открытиями на поприще дамской физиологии не отличались.
Тем не менее некоторые сведения о женской гигиене в средневековой Европе всё-таки сохранились. Например, в Староанглийском гербарии, переведённом в своё время с латинских оригиналов XI века. Историк медицины Анна ван Арсдалл приводит
несколько любопытных рекомендаций из этих источников.
Например, для облегчения симптомов при менструации автор гербария рекомендовал взять растение urtica, растолочь в ступке, добавить немного мёда и влажной шерсти и смазывать гениталии этим лекарством.
Всё бы ничего, только urtica — это крапива. Предоставьте, каково будет натирать ею самые деликатные части своего организма, да ещё и во время месячных. Наверное, много лестных слов было сказано в адрес умника, составлявшего гербарий.
В качестве прокладок использовались мягкие льняные тряпочки, поэтому английское выражение on the rag (на тряпке) до сих пор ассоциируется с менструацией. Для лучшей впитываемости между слоями ткани клали болотный мох. Пепел из костей жабы, если его носить в мешочке на шее или талии, тоже, по утверждению докторов, отлично помогал в «эти дни».
И, наконец, наилучшим лекарством при менструации, по мнению средневековых докторов, было вино. Ergo bibamus, дамы.
Вообще, в такие периоды даме надлежало быть особо осторожной и из дома лишний раз не выходить. И не потому, что ей самой было нехорошо, а во благо других.
Видные учёные и богословы очень часто цитировали
античные научные труды, в частности, Плиния Старшего. А там написано, что во время менструации женщина неосознанно наносила много ущерба. Загибайте пальцы: она могла отравлять младенцев, которые посмотрят на неё, уничтожать посевы, покрывать железо ржавчиной и заражать собак бешенством. А ещё вызывать у людей проказу, заставлять прокисать пиво (это ужасно!) и портить ветчину. Контакт с выделениями не требовался: флюиды, миазмы — всё по воздуху разнесётся.
Ситуацию облегчало то, что у средневековых женщин месячные случались реже, так как дамы чаще ходили беременными, чем сейчас. А менопауза наступала раньше из‑за плохого питания, малого количества мяса в рационе, а в случае с простолюдинками — ещё и тяжёлого физического труда.
6. Общие бани для мужчин и женщин
В популярной культуре Средневековье считается чрезвычайно грязным временем. Это не совсем так. Мылись тогда и правда реже, чем сейчас, но просто потому, что централизованного водопровода с горячей водой ещё не завезли.
Однако в общественных купальнях за весьма скромную плату можно было наслаждаться мытьём сколько влезет. При условии, конечно, что вас не смущают другие голые люди вокруг. Хотя в Средние века к этому относились легче, чем сейчас.
Например, в Париже XII века имелись 32 большие бани. И богослов Александр Неккам сетовал на то, что по утрам его будили крики людей из купальни по соседству, жалующихся, что вода слишком горячая. В городишке Саутуарк, который сейчас является частью Лондона, было 18 бань. В небольших поселениях они совмещались с пекарнями, чтобы уменьшить расход дров на нагрев воды.
Однако у средневековых купален была одна особенность: они были общими для всех — и для мужчин, и для женщин.
Так что если вы порядочная девушка, которая не хочет прослыть грязнулей и направляется в баню после тяжёлого дня — то, скорее всего, увидите больше голых людей, чем хотели бы.
Кроме того, бани использовались не только для наведения чистоты, но и как места встреч, обедов и тусовок. А иногда и как публичные дома. Фактически, пришедшее в английский и французский языки слово bagnio, означающее публичный дом, происходит от латинского слова balneum, «баня». Моетесь вы себе спокойненько, а на соседней скамье профессиональные, хм, банщицы клиентов обслуживают. Так уж тут заведено.
Что самое удивительное, церковь не возражала против совмещения приятного с полезным. Считалось, что женщины лёгкого поведения, помогая мужчинам расслабиться, защищают более респектабельных девиц от посягательств и распутства. Фома Аквинский как‑то изрёк на эту тему: «Убери выгребную яму, и дворец станет местом нечистым и зловонным».
А епископ Винчестера так заботился о духовном состоянии посетителей купален, так заботился, что издал аж 36 постановлений, регламентирующих работу банщиц. За несоблюдения правил, установленных его преосвященством, или за несанкционированную работу на рынке секс‑услуг полагался крупный штраф, а бани платили епископу налог. В итоге он неплохо поправил финансовое положение английской церкви.
Однако веку эдак к XVI металлообрабатывающая промышленность стала требовать всё больше и больше леса, так что не то что бани топить — самим греться дров едва хватало. И Европа вступила наконец в немытую пуританскую эпоху без бань.
7. Опасные роды
Рожать детей даже при современном уровне медицины — не очень‑то приятное занятие, но в Средневековье оно было особенно рискованным. Из‑за травм в процессе появления ребёнка на свет, а также из‑за различных осложнений, проявляющихся впоследствии, до XVIII века умирала примерно четверть рожениц. Сравните с нынешним показателем — одна смерть на 5814 матерей.
Причина довольно проста: обильное кровотечение и высокая вероятность последующей инфекции. Проблема в том, что до 1880‑х годов никто из акушеров не догадывался, что перед проведением любых операций следует хотя бы руки помыть. А уж бабки‑повитухи, принимавшие роды за 500 лет до этих учёных мужей, в микробиологии смыслили ещё меньше.
Поэтому заполучить заражение стрептококком или стафилококком, рожая наследника, было легче, чем в наши дни простуду подхватить. Это явление доктора прошлого, не понимая до конца, обтекаемо называли «родильная горячка».
Перед тем, как у средневековой леди начинались схватки, её священники и юристы в буквальном смысле рекомендовали ей сделать две вещи: исповедаться и написать завещание. Просто на всякий пожарный.
Чем знатнее
была дама, тем больше посетителей было у неё во время родов — в королевскую спальню могла и сотня придворных набиться. Интересно же, что там происходит. Кроме того, надо было засвидетельствовать, что наследника не подменят.
Чтобы всё прошло хорошо, леди перед началом процесса давали напиток под названием caudle, сделанный из смеси яиц, сливок, каши, сухарей, вина, сахара, соли, мёда, молотого миндаля, шафрана и эля. Он был густым, вонючим и имел отвратительный вкус.
Избежать всех этих мучений можно было двумя способами: уйти в монахини или воспользоваться действенной контрацепцией. Например, повесить на шею мешочек с яичками ласки, ушной серой, фрагментом матки мула, костями чёрной кошки или ослиным помётом. Последний ингредиент наиболее эффективно позволял держать ухажёров на расстоянии.
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Толченая крапива не жжет. Другой вопрос - имеет ли это средство лечебное действие вообще?
Стебель и листья крапивы опутаны сверху тонкими, едва заметными глазу, и очень острыми ворсинками, которые легко прокалывают кожную оболочку человека и животного, и надламываясь остаются в ней. В ворсинках содержится сок. Состав сока - это муравьиная кислота, гистамин и холин. Когда ворсинки попадают в кожу, сок вытекает под кожу и вызывает жжение на проколотом участке. Сок воздействует как своеобразный яд, но для человека эта доза не представляет особой опасности. Напротив, от такого укола, кровообращение в организме усиливается и кровь начинает быстрее прокачиваться по сосудам, выводя из организма лишние шлаки, токсины и прочий мусор, который вреден для человека.
Холин играет важную роль в нервной функции, участвует в различных метаболических процессах, в том числе транспорте жиров из печени.
Муравьиная кислота стимулирует высвобождение гистамина, кининов и др. биологически активных соединений, расширяющих сосуды, стимулирующих иммунологические процессы, влияющих на свертываемость крови.
Гистамин является регулятором многих физиологических процессов.
Мёд - биологически активное вещество.
Так что не такой уж и бесполезный рецепт.