Опять картинки так себе, не надоест их постить мне

1258
33
Немного прикольно но юмора и сатиры.
Источник:
Ссылки по теме:
- 20+ полезных и бесполезных советов на все случаи жизни
- Пятничная подборка автомобильных приколов
- Автомобильный юмор в картинках
- Автомобильные приколы на пятницу
- Художник рисует комиксы для любителей странного и черного юмора
52
Понравилось52
Новости партнёров
А с другой стороны и матюкнются хочется!
Так вот,я заранее извиняюсь и не ругаюсь.
МОН ШЕР,но Вы ПЛАГИАТОР!!!!
И Вашим упоротым патриотизмом Вы только хуже делаете!
Ну найдите свою нишу на фишках,Вам слово плохого не скажет.
И посты у Вас вроде так себе, и плюсов набирают, но вот что то не то!
Ну поймите вы ,что Вы своим упоротым патриотизмом, делаете ещё хуже ,чем навальнята!
Готов не ругаться,а к адекватному диалогу!