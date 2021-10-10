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Опять картинки так себе, не надоест их постить мне

Опять картинки так себе, не надоест их постить мне (33 фото)

Автор:
10 октября 2021 16:11
Метки: Разное   Юмор   картинки   
1258
33
Немного прикольно но юмора и сатиры.

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Метки: Разное   Юмор   картинки   
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29k
Татьяна Юсова 9 минут назад
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Вишенка Крокодилова 38 минут назад
ТАК СЕБЕ - прил., пренебр. не очень хороший
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36k
Франц Лефорт Час назад
Мон шер, вот что бы такое написать Вам,что бы Вам и пожаловаться было не за что.
А с другой стороны и матюкнются хочется!
Так вот,я заранее извиняюсь и не ругаюсь.
МОН ШЕР,но Вы ПЛАГИАТОР!!!!
И Вашим упоротым патриотизмом Вы только хуже делаете!
Ну найдите свою нишу на фишках,Вам слово плохого не скажет.
И посты у Вас вроде так себе, и плюсов набирают, но вот что то не то!
Ну поймите вы ,что Вы своим упоротым патриотизмом, делаете ещё хуже ,чем навальнята!
Готов не ругаться,а к адекватному диалогу!
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Кaleidoscope
так себе
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