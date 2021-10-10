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Анекдоты в&nbsp;картинках

Анекдоты в картинках (26 фото)

Автор:
10 октября 2021 10:54
Сообщество : Юмор
Метки: Анекдоты   Юмор   смешные картинки   
1540
26
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Смешные картинки, анекдоты.....

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Метки: Анекдоты   Юмор   смешные картинки   
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39  комментариев
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674
Румата 4 часа назад
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Покупательница купила квартиру, оформила ее на себя, а потом вышла замуж за продавца (с деньгами полученными за квартиру). Вот это гениально. А продавец - лошара :)
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Мойша 13 минут назад
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Мойша 19 минут назад
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Проще было бы с тем же эффектом:
"Телефона, телефона. Чукча бабу хочет!"
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Мойша 20 минут назад
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Мойша 22 минуты назад
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1k
Роман Ронд 23 минуты назад
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- Не хочешь со мной переспать?
- Нет!
- Вот! Ещё и умная!
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Мойша 23 минуты назад
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Мойша Полчаса назад
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Мойша Полчаса назад
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Мойша Полчаса назад
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174
Арслан 36 минут назад
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Только если это не море Лаптевых.
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25k
Мойша 38 минут назад
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Мойша 46 минут назад
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25k
Мойша 53 минуты назад
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29k
ACU900 2 часа назад
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А что такой "кассета"? :)))
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21k
ПаганецЪ 3 часа назад
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Айпод, айпад...
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13k
Андрей Ватрушкин 3 часа назад
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В детском саду появилась новая воспитательница. Родители замечают,
что с этого дня их дети стали лучше кушать. Леночка каждый день
съедает дома весь завтрак и, потягиваясь, говорит:
- Эх! Мусикапи!
Мама Леночки недоумевает. «Может быть, их там учат китайскому языку? –
думает она. – Может, по-китайски это слово означает спасибо?»
От Леночки объяснения добиться невозможно. В конце концов
заинтригованная мама решает сама пойти в сад.
Приходит во время полдника.
За столом сидит огромных размеров воспитательница
и поедает детские порции. Доев четвертую, она сладко
потягивается и говорит:
- ЭХ! МУЖИКА БЫ!!!
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13k
Андрей Ватрушкин 3 часа назад
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Можно начать с денег
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13k
Андрей Ватрушкин 3 часа назад
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Надо было невзначай кидать, а не намеряно.
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Андрей Ватрушкин 3 часа назад
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Хорошо бы запятых
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Андрей Ватрушкин 3 часа назад
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Есенин, хоть и с трудом, но обходился.
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